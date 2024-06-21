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Новый Chevrolet Corvette ZR1 готовится дебюту: тизер и дата премьеры

21.06.2024 64 0 0

Американская марка покажет свою «горячую» новинку примерно через месяц, 25 июля. Официальной информации о технике пока нет.

Бренд Chevrolet, принадлежащий концерну General Motors, выпускает одну из самых известных своих моделей – Corvette – с 1953 года (причём с минимальными перерывами). Актуальный спорткар с заводским индексом С8 появился в 2020 году. У нынешней версии есть в том числе модификация в прибавкой E-Ray и гибридной «начинкой». Совсем скоро марка представит новую «горячую» версию двухдверки – Chevrolet Corvette ZR1.

Американская марка начала обратный отсчёт до премьеры Corvette ZR1 2025 модельного года. Судя по короткому тизеру, новинка дебютирует 25 июля текущего года. Видео не приоткрывает завесу тайны над внешностью будущей модели, однако даёт возможность услышать звук работы двигателя, которым её оснастили.

Официальной информации о «начинке» модели пока нет. Согласно предварительным данным, новый Chevrolet Corvette ZR1 снабдили битурбомотором V8 объёмом 5,5 литра, который способен выдавать 862 л.с. и 1119 Нм крутящего момента. Соответствуют ли эти слухи действительности, станет известно только ближе к концу следующего месяца.

Судя по более ранним тизерам и шпионским снимкам, Corvette ZR1 2025 модельного года получит массивное антикрыло на крышке багажника. Ожидается, что оно даст увеличенную прижимную силу по сравнению с задним спойлером Z07 Performance Package у Corvette Z06, у которого показатель составляет 333 кг.

На фото: Chevrolet Corvette ZR1 (C7)

Ещё в конце прошлого года стало известно о том, что концерн GM превратит Camaro, Corvette и Escalade в суббренды с несколькими моделями. Тогда сообщалось, что семейство Corvette будет включать в себя эволюционировавший среднемоторный суперкар, лифтбек с электрической силовой установкой (для конкуренции с Porsche Taycan), а также «зелёный» кроссовер Corvette.

Напомним, весной 2023-го GM объявил о прощании с Chevrolet Camaro шестого поколения, а также намекнул на возможность появления «непрямого наследника», скорее всего, с полностью электрической техникой. Если точнее, предполагаемое семейство Camaro может в дальнейшем включить в себя «зелёные» купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, кроссовер с треми и пятью дверьми, а также некий флагманский спорткар, который расположен на ступеньку ниже будущего нового Corvette.

Роль прощальной версии масл-кара исполнил Chevrolet Camaro Collector’s Edition, показанный в начале прошлого лета. Версия доступна в кузовах купе и кабриолет, в списке отличий цвета, декор и шильдики с табличками в салоне.

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