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Новый Citroen 2CV дебютировал в виде концепта, серийный появится в 2028 году

12.10.2026 1947 2 0
Новый Citroen 2CV дебютировал в виде концепта, серийный появится в 2028 году

Через два года концепт Citroen 2CV должен превратиться в самый дешёвый серийный автомобиль французской марки: в базовой комплектации он будет стоить порядка 15 000 евро.

Корпорация Stellantis подготовила к Парижскому автосалону 2026 целую россыпь концептов. Новый Citroen 2CV — самый важный среди них с точки зрения бизнеса: он будет частью разрабатываемого Stellantis семейства ультрабюджетных электромобилей E-Car. Эти электромобили будут относиться к новой льготной категории транспортных средств M1E с упрощёнными требованиями к безопасности, что позволит обеспечить им доступные цены. 15 000 евро за новый автомобиль — это действительно дёшево для современной Европы.

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С габаритной длиной 3,76 м новый Citroen 2CV примерно на 10 см короче своего исторического предка — классического Citroen 2CV, дебютировавшего в 1948 году и продержавшегося в производстве до 1990 года включительно. В народе классический Citroen 2CV прозвали «гадким утёнком» и «железной улиткой» за его своеобразный дизайн. Новый 2CV не буквально воспроизводит облик классического, но цитирует его во многих деталях, поэтому с любого ракурса он воспринимается именно как 2CV.

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Ребристый V-образный капот в сочетании с широкими передними крыльями, фары в отдельных корпусах, бамперы с «клыками», старомодные дверные ручки, горбатая корма и скатываемая в рулон тканевая крыша — всё это было у классического 2CV. Компания Michelin разработала для концепта специальные шины с шевронным орнаментом на боковинах. Гирлянда лампочек по периметру проёма крыши — чисто концептуальное баловство, призванное придать салону дополнительный уют и атмосферу праздника.

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В салоне концепта — два бугристых дивана без подголовников, весёленькая текстильная отделка и слегка сплюснутый односпицевый руль. Передней панели здесь по сути нет, а есть лишь её рудименты в виде ленты приборного щитка под лобовым стеклом и пристыкованного к рулевой колонке цилиндра, на котором закреплены 8-дюймовый мультимедийный экран и кривая рукоятка селектора режимов трансмиссии. В зоне ног водителя из пола торчат напоминающие незабитые гвозди педали тормоза и акселератора.

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Аудиосистема — это съёмная колонка Radioën с Bluetooth-подключением, внешне напоминающая классический радиоприёмник. Напечатанная на 3D-принтере вещевая корзина на полу в передней части салона тоже съёмная. Ещё одна любопытная деталь — встроенные в дверные карты лотки для яиц. Дело в том, что разработка классического Citroen 2CV началась ещё в середине 1930-х как максимально дешёвого автомобиля для сельских жителей, на котором можно было бы без повреждений довезти до рынка корзину куриных яиц, поэтому необходимо было добиться хорошей плавности хода.

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Никаких технических подробностей о концепте Citroen 2CV в пресс-релизе нет — возможно, потому, что технические требования к категории M1E пока не утверждены. Ясно, что мощность электромотора у серийного 2CV будет невысокой, а запас хода на одной зарядке — небольшим. Снаряженная масса будет около одной тонны. Производиться новый Citroen 2CV будет в Италии на заводе в Помильяно-д’Арко вместе с родственным бюджетным электромобилем Fiat. Будут ли в семействе E-Car модели под другими брендами, пока неизвестно.

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2 комментария
12.10.2026 06:14
Roman Krivoshein

Какой кайфовый!

12.10.2026 07:31
nazarov66-r@mail.ru

Какой же он убогий))))
Но для Европы, в самый раз))

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