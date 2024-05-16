На днях фотошпионами был впервые замечен прототип нового пикапа корейского бренда, что стало для нас поводом составить первое представление о том, как он будет выглядеть.

Сегодня единственным пикапом в гамме корейской компании Hyundai Motor, в которую входит и Kia, является модель Santa Cruz, премьера которой состоялась в 2021 году. Однако в будущем компанию ему составит и пикап под брендом Kia, причём не один. Совсем недавно мы опубликовали рендеры грядущего рамного пикапа с именем Tasman, а на днях в Сети появилось видео ещё одной грузопассажирской модели, которая будет электрической.

Рендер нового пикапа Kia

Запечатлённый на видеоролике прототип вплоть до задних дверей полностью повторяет флагманский электрический кроссовер Kia EV9, официальная премьера которого состоялась в марте прошлого года. Вполне возможно, новинка действительно будет представлять из себя грузопассажирскую версию «девятки». Задняя часть пока закамуфлирована сильнее всего, однако сквозь маскировку проглядывают фонари от вышеупомянутого Hyundai Santa Cruz. Очень сомнительно, что серийная модель получит такую заднюю оптику, поэтому мы изобразили вариант, сделанный в стиле того же EV9.

Рендер нового пикапа Kia

О технической части пока нет достоверной информации, можно лишь ориентироваться на флагманский корейский кроссовер. В основе Kia EV9 лежит платформа E-GMP (Electric Global Modular), созданная специально для электрокаров корейского концерна. Её уже используют такие модели, как Kia EV5 и EV6, Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6, а также Genesis GV60. Базовая версия паркетника оснащается единственным 218-сильным электромотором, а топовая — двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 385 л.с. и 600 Нм.

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Премьера первого электрического пикапа Kia ожидается ближе к 2026 году.

Между тем, на прошлой неделе были опубликованы официальные тизеры нового серийного кроссовера Kia EV3.