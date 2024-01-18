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Новый EXEED VX уже в дилерских центрах EXEED Мэйджор

18.01.2024 278 0 0

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8- ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сочетается с двухлитровым турбированным двигателем и обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для любителей комфорта. А улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения дарит уверенность на любом типе дорожного покрытия. Кроме привычных «Эко», «Стандарт» и «Спорт» появятся «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье».

Квинтэссенция технологичности EXEED VX – сверхскоростной процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 трлн операций в секунду. Это означает, что даже если бы все сценарии приложений были запущены одновременно, это не привело бы к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.

EXEED VX будет оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат- контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И, конечно, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение по воздуху.

Созданный международной командой в дизайн-центре в Мюнхене, EXEED VX отличается высочайшим вниманием к деталям: отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, тонкая работа с текстурами и оттенками воплощают философию успеха в каждом элементе дизайна – как в экстерьере, так и в интерьере. Сочетание материалов, фактур и узоров призвано передать ощущение роскоши, комфорта и уюта, а компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду.

Комфорт в салоне доведен до абсолюта, чтобы каждый участник поездки чувствовал себя, как в салоне бизнес-джета. Передние сиденья оснащены массажем, а «королевское сиденье» переднего пассажира позволяет полноценно отдохнуть в дальнем путешествии. Несколько специальных сценариев вождения для комфортного пребывания в салоне при различных обстоятельствах позволяют активировать настройки одним нажатием: детский режим, релакс, режим мойки, проветривание и некоторые другие. Акустический комфорт создан за счет двойных стекол и системы активного шумоподавления, а аудиосистема с 23 динамиками мгновенно переносит в атмосферу концертного зала.

10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, система автоматической парковки, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» позволили VX по праву завоевать 5 звезд самого строгого рейтинга безопасности C-NCAP.

Партнёрский материал

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