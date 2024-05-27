Новинки ×
  • Новый Hyundai Palisade с почти не прикрытой оптикой проехался на камеру

Новый Hyundai Palisade с почти не прикрытой оптикой проехался на камеру

27.05.2024 448 0 0

У крупного корейского кроссовера будет еще более внушительный облик. Кроме того, модели прочат гибридную версию. Не исключено, что преобразившийся SUV представят уже в этом году.

Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade длиной почти пять метров дебютировал в 2018-м, рестайлинг провели в 2022-м. В родной для марки Корее минувший год SUV закончил в «минусе»: согласно статистике компании, там реализовали 41 093 шт. (-17%). Зато в США модель в 2023-м установила рекорд продаж – выбор на Palisade остановили 89 509 клиентов (+8%). И вот на подходе кросс второго поколения. Замаскированные прототипы уже начали ловить на корейских дорогах, а свежее видео выложил местный YouTube-канал Shorts Car. Причем на этих кадрах кроссовер запечатлен с серийным кузовом и почти не прикрытой оптикой.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Судя по всему, у модели будет более «внедорожный» имидж. К слову, аналогичным образом марка поступила с новым Santa Fe. Среди особенностей дизайна экстерьера следующего Palisade – вертикальные прямоугольные блоки фар с выстроившимися столбиками диодными ходовыми огнями (они могут устраивать «световое шоу» прямо на ходу), вертикальные же задние фонари, рельефные крылья и полноценные рейлинги на крыше.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Интерьер еще засекречен. Вполне возможно, что следом за другими моделями Hyundai кроссовер перейдет на единое изогнутое табло, тогда как у нынешнего Palisade приборка утоплена. Ну и, скорее всего, SUV сохранит трехрядную конфигурацию.

Актуальный Hyundai Palisade
1 / 3
Актуальный Hyundai Palisade
2 / 3
Актуальный Hyundai Palisade
3 / 3

Зарубежные СМИ прочат новому Hyundai Palisade гибридную установку, но и «традиционные» версии тоже, вероятно, останутся. Впрочем, подробностей о технике пока нет. В гамму актуального кроссовера в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники V6 3.5 MPI и V6 3.8 GDI, а также турбодизель 2.2. Привод передний или полный.

Мировую премьеру Hyundai Palisade второго поколения может справить до конца текущего года.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Hyundai Hyundai Palisade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Он вам не Запорожец: как появился NSU Prinz и почему он стал таким успешным Глядя на фото этого двухдверного седана, многие читатели воскликнут «Да это наш Запорожец!». И будут… неправы. Это автомобиль от немецкой компании NSU, которая более всего известна двумя сво... 3433 1 1 25.05.2024
Статьи / Практика Много силы из ничего: как работает вакуумный усилитель тормозов и как его проверить Сейчас, в эпоху сложных электронных систем, помогающих водителю управлять автомобилем, вакуумным усилителем тормозов (он же ВУТ) никого не удивить. Машины с ВУТ появились несколько десятков... 499 0 0 24.05.2024
Статьи / История Лишняя педаль, кислотные ванны и диванный эксперт: самые хитрые способы обойти регламент гонок Любое соревнование имеет смысл исключительно в рамках строго сформулированных правил. С развитием автоспорта появлялись многочисленные дисциплины, ассоциации и серии, в контексте которых сущ... 1102 0 0 23.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 85773 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15042 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12319 19 171 14.03.2024
Change privacy settings