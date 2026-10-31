Лёгкий грузовичок Porter был впервые представлен в 1977 году. В России наиболее популярным стало третье поколение модели (появилось в 1996 году), оно даже производилось на заводе ТагАЗ в Таганроге с 2005 по 2011 годы. Четвёртая генерация дебютировала в 2004 году и стала настоящим долгожителем, так как держится на конвейере уже 22 года. В скором времени можно ожидать долгожданного преемника, свидетельством чему являются выехавшие на дороги общего пользования тестовые прототипы.
Судя по имеющимся шпионским фотографиям, новый Porter получит существенно переработанную кабину. На смену бескапотному грузовичку предыдущих поколений придёт полукапотный с заметной ступенькой перед лобовым стеклом, а передняя ось максимально переместится вперёд, что должно позитивно сказаться на удобстве посадки и пассивной безопасности. Передняя часть пока практически полностью скрыта маскировкой, видно лишь расположение достаточно крупных блоков фар, а также горизонтальные прорези решётки радиатора. Сзади оригинальной деталью могут стать светодиодные фонари, и мы изобразили один из возможных вариантов дизайна.
Пока нет подтверждённой информации о технических особенностях будущего грузовичка, однако ожидается, что основными силовыми установками станут полностью электрические: вполне вероятно, что Hyundai вернётся с этой моделью в Европу, где бескапотные Porter нынешнего поколения не продаются из-за несоответствия экологическим стандартам и требованиям по пассивной безопасности. Традиционные версии с ДВС также должны остаться в строю как более предпочтительные для основных рынков предыдущих Porter, среди которых Латинская Америка, Африка и Юго-Восточная Азия.
Премьера нового Hyundai Porter может состояться в ближайшие месяцы. Напомним, ранее в этом месяце на свой первый рынок вышел новый кроссовер Hyundai Tucson.
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