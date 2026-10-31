На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии прототипа будущего Porter, благодаря которым мы можем составить первое представление о его внешнем виде.

Лёгкий грузовичок Porter был впервые представлен в 1977 году. В России наиболее популярным стало третье поколение модели (появилось в 1996 году), оно даже производилось на заводе ТагАЗ в Таганроге с 2005 по 2011 годы. Четвёртая генерация дебютировала в 2004 году и стала настоящим долгожителем, так как держится на конвейере уже 22 года. В скором времени можно ожидать долгожданного преемника, свидетельством чему являются выехавшие на дороги общего пользования тестовые прототипы.

Hyundai Porter третьего поколения 1 / 2 Hyundai Porter четвёртого поколения 2 / 2

Судя по имеющимся шпионским фотографиям, новый Porter получит существенно переработанную кабину. На смену бескапотному грузовичку предыдущих поколений придёт полукапотный с заметной ступенькой перед лобовым стеклом, а передняя ось максимально переместится вперёд, что должно позитивно сказаться на удобстве посадки и пассивной безопасности. Передняя часть пока практически полностью скрыта маскировкой, видно лишь расположение достаточно крупных блоков фар, а также горизонтальные прорези решётки радиатора. Сзади оригинальной деталью могут стать светодиодные фонари, и мы изобразили один из возможных вариантов дизайна.

Рендер нового Hyundai Porter

Пока нет подтверждённой информации о технических особенностях будущего грузовичка, однако ожидается, что основными силовыми установками станут полностью электрические: вполне вероятно, что Hyundai вернётся с этой моделью в Европу, где бескапотные Porter нынешнего поколения не продаются из-за несоответствия экологическим стандартам и требованиям по пассивной безопасности. Традиционные версии с ДВС также должны остаться в строю как более предпочтительные для основных рынков предыдущих Porter, среди которых Латинская Америка, Африка и Юго-Восточная Азия.

Рендер нового Hyundai Porter

Премьера нового Hyundai Porter может состояться в ближайшие месяцы. Напомним, ранее в этом месяце на свой первый рынок вышел новый кроссовер Hyundai Tucson.