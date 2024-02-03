Новый кроссовер Mini Aceman: первые изображения

03.02.2024 176 0 0

На этой неделе компания Mini распространила фотографии замаскированных прототипов своей грядущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность составить собственное представление о внешности паркетника.

Летом 2022 года британская марка, которая входит в состав BMW Group, продемонстрировала концепт компактного кроссовера, который получил имя Aceman. А сейчас готовится к премьере его серийная одноимённая версия, и опубликованные на днях фотографии позволяют оценить, насколько сильно она будет отличаться от концепта.

Рендер нового Mini Aceman

Кроссовер сохранит самую яркую деталь передней части — многоугольные фары и широкой светодиодной полосой по периметру, при этом начинка их центральной части станет проще. Сохранятся и очертания решётки радиатора — точнее, её имитации, ведь автомобиль будет электрическим. Её внутренняя часть также будет изменена по сравнению с концептом, а сверху появится слегка углублённый прямоугольник, который, скорее всего, представляет из себя радар активного круиз-контроля. Практически без изменений угловатые колёсные арки и дверные ручки клавишного типа, как на многих других новинках Mini и BMW. В отличие от концепта с его безрамочными дверьми, серийный кроссовер получит двери с оконными рамками. Как и в случае с передней оптикой, фонари полностью сохранили свою форму, разве что графика светодиодов, имитирующих британский флаг, станет немного иной.

Рендер нового Mini Aceman

Уже известны габариты нового паркетника: его длина составит 4075 мм, ширина — 1754 мм, высота — 1495 мм. Таким образом, по размерам кузова новинка займёт промежуточное положение между новым хэтчбеком Mini Cooper (его длина 3858 мм) и старшим кроссовером Countryman третьего поколения (4433 мм). Ожидается, что Aceman предложат с двумя вариантами батареи — ёмкостью 40,7 кВт·ч и 54,2 кВт·ч, аналогичными электрическому хэтчбеку. Электродвигатели будут развивать мощность 184 л.с. либо 218 л.с., расположены они только на передней оси, соответственно и привод пока исключительно передний.

Новый Mini Cooper SE
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Новый Mini Cooper SE
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Новый Mini Cooper SE
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Новый Mini Countryman
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Новый Mini Countryman
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Новый Mini Countryman
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Премьера нового Mini Aceman состоится 24 апреля в рамках Пекинского автосалона. В Китае же наладят производство кроссовера на совместном предприятии BMW Group и Great Wall Motor (GWM). Маркетологи немецкой компании ожидают, что Aceman станет самой популярной моделью бренда Mini.

Напомним, в конце прошлого года показали самую мощную версию нового кроссовера Countryman с приставкой John Cooper Works.

Mini Mini Aceman

 

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