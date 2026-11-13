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Новый кроссовер Nissan NX7: гибрид с не особо богатой «базой»

13.11.2026 546 0 1
Новый кроссовер Nissan NX7: гибрид с не особо богатой «базой»

Компания Nissan открыла прием заявок на младший паркетник N-серии. Новинка доступна в трех комплектациях, и базовую богатой не назовешь.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Nissan NX7 анонсировали в Китае еще летом. Теперь там провели полноценную презентацию, раскрыли состав комплектаций и назвали предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Напомним, что это уже четвертая модель N-серии, разработанной усилиями локального совместного предприятия Dongfeng Nissan. Паркетник NX7 присоединился к старшему кроссоверу Nissan NX8, седанам Nissan N6 и Nissan N7.

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Свежий кросс адресован прежде всего молодежной аудитории. Внешность Nissan NX7 выполнена по мотивам показанного в апреле концепта Nissan Urban. Серийному паркетнику досталась аналогичная двухэтажная головная оптика, также сохранили гладкий «нос» и «парящую» крышу. Среди прочих особенностей экстерьера товарного SUV – полускрытые ручки дверей и монофонарь. Предусмотрены 18- или 19-дюймовые диски.  

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Длина Nissan NX7 равна 4785 мм, ширина – 1920 мм, высота в зависимости от версии – 1660 или 1665 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, длина Nissan NX8 составляет 4870 мм, расстояние между осями – 2917 мм. Начинка у всех версий NX7 одинаковая, но объем багажника почему-то разнится – 674 л, 777 л или 783 л (во всех случаях – с учетом «подполья»).

Пятиместный интерьер оформлен в том же стиле, что и у остальных моделей N-серии. Тут лаконичная передняя панель, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (17,3 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок.

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Всего у Nissan NX7 три комплектации, и базовая по китайским меркам не особо богатая. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: упомянутые экраны, климат-контроль, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Начиная со «среднего» исполнения появляются стеклянная крыша, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений (водительское – еще и с массажером). 

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Следующий вариант – это также более шустрая мультимедиа и более продвинутый комплекс водительских ассистентов Momenta R7 (он включает, в том числе, лидар над лобовым стеклом). Первым покупателям Nissan NX7 в предтоповой и топовой комплектациях бесплатно достанутся встроенный в центральный подлокотник отсек с функциями подогрева и охлаждения, подогрев и вентиляция заднего дивана, плюс у самого роскошного паркетника будет проекционный дисплей. Впоследствии перечисленные «бонусы» станут доступны за доплату.

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Силовая установка Nissan NX7 состоит из бензинового атмосферника 1.5 (99 л.с.), 231-сильного электромотора и батареи CATL емкостью 40,95 кВт*ч. Привод только передний. Запас хода, опять же, разный. Базовый паркетник в электрорежиме проедет 325 км по циклу CLTC, остальные варианты – 320 км.

Сейчас за Nissan NX7 просят 129 900 – 149 900 юаней (около 1,6 млн – 1,86 млн рублей по текущему курсу). Публичную премьеру кроссовера проведут в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Не исключено, что тогда же дадут старт «живым» продажам, после чего реальные цены могут оказаться ниже. В будущем NX7 вполне может выбраться за пределы КНР, ведь Nissan уже поставляет несколько моделей китайского производства на экспорт – в том числе, нового N-семейства.

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