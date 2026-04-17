Новый кроссовер Omoda C5 в России: теперь с полным приводом

На данный момент полноприводный кроссовер Omoda C5 представлен на нашем рынке только в топовой комплектации. Двигатель един для всех версий свежей модели.

Преобразившийся паркетник Omoda C5 дебютировал в России в марте текущего года. Сама компания считает такой кроссовер следующим поколением, хотя это, скорее, масштабная модернизация. Пятидверка стартовала с бензиновым турбомотором 1.5, шестиступенчатым роботом и передним приводом. Теперь в прайс-листе нового кроссовера появилась и полноприводная версия.

Новый полноприводный кроссовер Omoda C5 оснащается тем же турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), что и переднеприводная модель. Коробка же другая – семиступенчатый робот. Под капотом предыдущего паркетника с полным приводом, напомним, установлен двигатель 1.6T (150 л.с., 275 Нм), такой Омоде тоже положена семиступенчатая роботизированная коробка.

Согласно прайс-листу, свежий кросс Omoda C5 с полным приводом предложен в единственной топовой комплектации Стиль. В ее оснащение входят: 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери, люк в крыше, виртуальная приборка на 8,88 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма и голосовым управлением, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Во всех версиях модели нового поколения (это еще Актив и Драйв) также есть светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел.

Рекомендованная цена полноприводного кроссовера Omoda C5 второй генерации – 2 849 000 рублей. Переднеприводные версии сейчас стоят 2 349 000 – 2 699 000 рублей.