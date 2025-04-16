Новый OMODA C7 получил награду «Дизайн года» на премии VOICE «Главные лица» 2025

Во время церемонии модель OMODA C7 получила награду в категории «Дизайн года». Престижную награду получил директор брендов OMODA&JAECOO Владимир Стоякин.
Кроссовер OMODA C7 отражает динамику и стиль современной жизни. Он сочетает в себе смелый взгляд на дизайн и торжество технологий.
Для OMODA C7 это не первое достижение в области дизайна. Ранее OMODA C7 одержал победу на международном конкурсе French Design Award. Премия French Design Award была учреждена в 2015 году организацией под названием International Awards Association (IAA). Она выступает в качестве площадки, на которой дизайнеры со всего мира могут продемонстрировать свои идеи и представить готовые проекты, способствующие развитию всей отрасли.
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