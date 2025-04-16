Новый OMODA C7 получил награду «Дизайн года» на премии VOICE «Главные лица» 2025

Кроссовер OMODA C7 получил премию VOICE «Главные лица» в номинации «Дизайн года». Церемония награждения состоялась в Москве 14 апреля и собрала самых ярких представителей бизнеса и креативных индустрий.

Во время церемонии модель OMODA C7 получила награду в категории «Дизайн года». Престижную награду получил директор брендов OMODA&JAECOO Владимир Стоякин.

Кроссовер OMODA C7 отражает динамику и стиль современной жизни. Он сочетает в себе смелый взгляд на дизайн и торжество технологий. Владимир

1 / 2 2 / 2

Для OMODA C7 это не первое достижение в области дизайна. Ранее OMODA C7 одержал победу на международном конкурсе French Design Award. Премия French Design Award была учреждена в 2015 году организацией под названием International Awards Association (IAA). Она выступает в качестве площадки, на которой дизайнеры со всего мира могут продемонстрировать свои идеи и представить готовые проекты, способствующие развитию всей отрасли.

Партнёрский материал