Недавно в Сети появились патентные изображения нового отечественного кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль.

В августе этого года государственная корпорация Росатом зарегистрировала марку Voyt, под которой планируется выпуск целой линейки электромобилей, сделанной на одной платформе. А несколько дней назад были опубликованы и патентные изображения, возможно, первой из них — ей может стать кроссовер.

Рендер нового электрокроссовера Voyt

Автором дизайна автомобиля является Роман Войт, в честь которого и названа марка будущих электромобилей. Сам же дизайн, представленный на патентных картинках, аналогичен показанному прошедшим летом полноразмерному макету паркетника. Он получит округлую форму кузова с достаточно простыми боковинами, на чистоту образа работают и выдвижные дверные ручки. Крыша сделана контрастной чёрной, а самыми яркими деталями в облике являются фары и фонари. По последней моде они выполнены единой деталью (так называемой «монобровью») и немного напоминают Toyota Crown последнего поколения.

Рендер нового электрокроссовера Voyt

О технической части будущей новинки подробностей пока нет. Известно лишь, что в основе кроссовера будет универсальная архитектура, позволяющая делать электромобили разного класса, включая седаны и микроавтобусы.

Между тем, несколько месяцев назад был раскрыт финальный вариант интерьера российского электромобиля Атом.