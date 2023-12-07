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Новый Volkswagen Transporter: первые изображения

07.12.2023 102 0 0

В прошлых поколениях Transporter был лишь одной из модификаций немецкого микроавтобуса, однако следующая генерация, судя по шпионским фотографиям, станет совсем другим автомобилем.

Volkswagen Transporter — первый микроатобус в истории марки, а также второй гражданский автомобиль после Beetle. Его первый серийный образец с индексом T1 был представлен конце 1949 года. Сегодня на конвейере уже шестое поколение модели с индексом Т6, которое производится с 2015 года. Летом позапрошлого года состоялась премьера модели T7, которая доступна только с пассажирских исполнениях Caravelle и Multivan. Что же касается грузопассажирской модификации Transporter, то она в техническом плане не будет иметь с ними ничего общего.

Рендер нового Volkswagen Transporter

В соответствии с соглашением между компаниями Volkswagen и Ford, последняя отвечает за разработку Transporter нового поколения. Судя по появившимся недавно шпионским фотографиям, новинка будет представлять из себя видоизменённую версию модели Ford Transit Custom, премьера которой состоялась в сентябре прошлого года. Главным отличием Транспортёра станет оригинальный дизайн передней части, перекликающийся с Т7. Здесь появятся похожие горизонтальные фары, объединённые перемычкой, при этом будут и оригинальные элементы: бампер получит свой дизайн, а в его верхней части расположится трапециевидная решётка радиатора. Капот и передние крылья у Фольксвагена также будут своими. Боковины едва ли будут отличаться от фордовского оригинала, сзади же основным обновлением станут фонари с оригинальной графикой светодиодных огней.

Рендер нового Volkswagen Transporter

Как уже говорилось, платформа у нового Transporter будет общая с Transit Custom последнего поколения. Скорее всего, он так же получит два варианта колёсной базы и пару вариантов высоты крыши — стандартную и высокую. Моторная гамма у них будет общей: Ford оснащается дизельным двигателем EcoBlue нового поколения мощностью 110, 136, 150 или 170 л.с. В качестве трансмиссии используются 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. У Форда также есть подзаряжаемая гибридная версия (бензиновый мотор 2.5 в паре с электродвигателем) и полностью электрический вариант E-Transit Custom с единственным электромотором мощностью 136 либо 217 л.с., максимальный пробег без подзарядки составляет 380 км по циклу WLTP.

Ford Tourneo Custom
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Ford Tourneo Custom
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Нынешний Volkswagen Transporter T6.1
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Нынешний Volkswagen Transporter T6.1
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Volkswagen Multivan T7
5 / 6
Volkswagen Multivan T7
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Премьера нового Volkswagen Transporter может состояться в ближайшие месяцы.

Между тем, в прошлом месяце стали известны комплектации и цены нового Тигуана.   

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