Новый Kia Ceed SW: объявлены рублёвые цены

Российское представительство Kia объявило цены и комплектации на универсал Ceed SW третьего поколения. Продажи стартуют 28 января.

Грузопассажирскую версию нового Kia Ceed мы протестировали ещё в начале декабря, и вот теперь автомобиль готов выйти, так сказать, в широкие народные массы. Напомним, что на данный момент Ceed SW является самым популярным универсалом С-класса в России, но это почётное звание досталось ему в условиях очень слабой конкуренции: в качестве альтернатив наш рынок новых автомобилей может предложить лишь универсальный Ford Focus всеволожской сборки, да импортную (а потому слишком дорогую) Skoda Octavia Combi.

Итак, самый доступный Kia Ceed SW 2018 года выпуска в комплектации Classic с 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» (100 л.с.) и 6-ступенчатой МКП обойдётся в 1 069 900 рублей, а за туже машину 2019 года выпуска придётся выложить уже 1 084 900 рублей. Разница в 15 тысяч распространяется и на другие комплектации 2018/2019 годов выпуска. Для простоты восприятия далее будем указывать максимальные цены для каждой комплектации, так как, понятное дело, запас машин 2018 года выпуска ограничен. В базовую комплектацию включены кондиционер, полный набор фронтальных, боковых и оконных подушек безопасности, датчик света, мультифункциональный руль, аудиосистема с шестью громкоговорителями и простеньким монохромным 6-дюймовым дисплеем, рейлинги на крыше, вещевой органайзер под полкой основного 625-литрового багажного отсека, шторка багажного отделения.

Версия Comfort с 1,6-литровым атмосферным мотором (128 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» обойдётся 1 114 900 рублей, с 6-ступенчатым «автоматом» – в 1 154 900 рублей. В неё добавлены подогрев руля и передних сидений, дополнительный электрический отопитель салона, кожаная отделка руля и круиз-контроль. Скорее всего, именно такая будет наиболее востребована в таксопарках.

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Версия Luxe доступна в сочетании с двигателем 1,6 MPI и «автоматом» за 1 204 900 рублей либо с наддувным агрегатом 1,4 T-GDI (140 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями за 1 284 900 рублей. В её оснащение включены двухзонный климат-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, поворотный свет, противотуманные фары, задний подлокотник с подстаканниками, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида.

Версия Prestige также доступна с мотором 1,6 MPI либо 1,4 T-GDI по цене 1 264 900 рублей и 1 344 900 рублей соответственно. Это исполнение может похвастать подогревом задних сидений и лобового стекла, литыми 16-дюймовыми колёсами, улучшенной отделкой салона, задними датчиками парковки, спинкой заднего сиденья, складывающейся в соотношении 40:20:40 (в более доступных комплектациях спинка складывается в соотношении 60:40).

Комплектация Premium доступна только в сочетании с двигателем 1,4 T-GDI и стоит 1 484 900 рублей. Здесь уже стоят 17-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика, электропривод складывания зеркал, салонное зеркало с автозатемнением, датчик дождя, система бесключевого доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, сетка и распорки для фиксации груза в багажнике, электропривод багажной двери. А в топ-версию Premium+ за 1 624 900 рублей добавлены также комплекс электронных помощников водителя Drive Wise, передние датчики парковки, электромеханический стояночный тормоз, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и семью громкоговорителями.

А что же конкуренты? Цены на универсал Ford Focus находятся в диапазоне 1 006 000 до 1 368 000 рублей, но много полезного оборудования убрано в список опций. К Октавии Комби не подступиться менее чем с 1 433 000 рублями в кармане и тоже, скорее всего, захочется покопаться в списке недешёвых опций. Чешский универсал на полном фарше (зато со 180-сильным бензиновым мотором) стоит более 2 млн рублей.

В общем, есть все предпосылки к тому, что Kia Ceed SW будет и дальше оставаться бестселлером в своём сегменте, тем более что Ford Focus скоро может и вовсе исчезнуть с российского рынка.