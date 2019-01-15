Новый Kia Ceed SW: объявлены рублёвые цены

Новый Kia Ceed SW: объявлены рублёвые цены

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Российское представительство Kia объявило цены и комплектации на универсал Ceed SW третьего поколения. Продажи стартуют 28 января.
 

Грузопассажирскую версию нового Kia Ceed мы протестировали ещё в начале декабря, и вот теперь автомобиль готов выйти, так сказать, в широкие народные массы. Напомним, что на данный момент Ceed SW является самым популярным универсалом С-класса в России, но это почётное звание досталось ему в условиях очень слабой конкуренции: в качестве альтернатив наш рынок новых автомобилей может предложить лишь универсальный Ford Focus всеволожской сборки, да импортную (а потому слишком дорогую) Skoda Octavia Combi.

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Итак, самый доступный Kia Ceed SW 2018 года выпуска в комплектации Classic с 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» (100 л.с.) и 6-ступенчатой МКП обойдётся в 1 069 900 рублей, а за туже машину 2019 года выпуска придётся выложить уже 1 084 900 рублей. Разница в 15 тысяч распространяется и на другие комплектации 2018/2019 годов выпуска. Для простоты восприятия далее будем указывать максимальные цены для каждой комплектации, так как, понятное дело, запас машин 2018 года выпуска ограничен. В базовую комплектацию включены кондиционер, полный набор фронтальных, боковых и оконных подушек безопасности, датчик света, мультифункциональный руль, аудиосистема с шестью громкоговорителями и простеньким монохромным 6-дюймовым дисплеем, рейлинги на крыше, вещевой органайзер под полкой основного 625-литрового багажного отсека, шторка багажного отделения.

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Версия Comfort с 1,6-литровым атмосферным мотором (128 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» обойдётся 1 114 900 рублей, с 6-ступенчатым «автоматом» – в 1 154 900 рублей. В неё добавлены подогрев руля и передних сидений, дополнительный электрический отопитель салона, кожаная отделка руля и круиз-контроль. Скорее всего, именно такая будет наиболее востребована в таксопарках.

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Версия Luxe доступна в сочетании с двигателем 1,6 MPI и «автоматом» за 1 204 900 рублей либо с наддувным агрегатом 1,4 T-GDI (140 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями за 1 284 900 рублей. В её оснащение включены двухзонный климат-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, поворотный свет, противотуманные фары, задний подлокотник с подстаканниками, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида.

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Версия Prestige также доступна с мотором 1,6 MPI либо 1,4 T-GDI по цене 1 264 900 рублей и 1 344 900 рублей соответственно. Это исполнение может похвастать подогревом задних сидений и лобового стекла, литыми 16-дюймовыми колёсами, улучшенной отделкой салона, задними датчиками парковки, спинкой заднего сиденья, складывающейся в соотношении 40:20:40 (в более доступных комплектациях спинка складывается в соотношении 60:40).

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Комплектация Premium доступна только в сочетании с двигателем 1,4 T-GDI и стоит 1 484 900 рублей. Здесь уже стоят 17-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика, электропривод складывания зеркал, салонное зеркало с автозатемнением, датчик дождя, система бесключевого доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, сетка и распорки для фиксации груза в багажнике, электропривод багажной двери. А в топ-версию Premium+ за 1 624 900 рублей добавлены также комплекс электронных помощников водителя Drive Wise, передние датчики парковки, электромеханический стояночный тормоз, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и семью громкоговорителями.

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А что же конкуренты? Цены на универсал Ford Focus находятся в диапазоне 1 006 000 до 1 368 000 рублей, но много полезного оборудования убрано в список опций. К Октавии Комби не подступиться менее чем с 1 433 000 рублями в кармане и тоже, скорее всего, захочется покопаться в списке недешёвых опций. Чешский универсал на полном фарше (зато со 180-сильным бензиновым мотором) стоит более 2 млн рублей.

В общем, есть все предпосылки к тому, что Kia Ceed SW будет и дальше оставаться бестселлером в своём сегменте, тем более что Ford Focus скоро может и вовсе исчезнуть с российского рынка.

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