Кроссовер, который пока известен под внутризаводским индексом S201, Махиндра тестирует с прошлого года. Свежие фотографии модели опубликовал портал Team-BHP. «Паркетник» построен на базе SsangYong Tivoli (индийский автогигант владеет корейской маркой), причем, по предварительным данным, у новинки Mahindra будет две версии – стандартная и укороченная. Длина второго варианта не превысит четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Вероятно, именно «короткий» кросс запечатлен на фото. Отметим, длина Tivoli составляет 4 202 мм. Кстати, у «корейца» еще есть «растянутая» версия XLV (4 440 мм), но такая модификация в Индии не появится.
Mahindra S201 еще не сбросил камуфляж, но даже сквозь маскировочную пленку видно, что внешне модель отличается от «донора»: индийский кросс получил новые радиаторную решетку, фары и задние фонари, иные бамперы. Салон же, по информации местных СМИ, будет копировать интерьер SsangYong Tivoli.
Ожидается, что S201 предложат с новыми бензиновым турбодвигателем 1.2 и дизелем 1.5 собственной разработки Mahindra. Мощность первого мотора составит около 140 л.с., отдача дизельного двигателя пока неизвестна. Кроссовер SsangYong Tivoli оснащается «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. и 115-сильным дизелем аналогичного объема. У модели корейской марки есть полноприводные версии, появится ли полный привод у S201 – данных пока нет.
На индийский рынок новинка Mahindra должна выйти до конца текущего года, ее главными конкурентами станут Maruti Suzuki Vitara Brezza, Ford EcoSport и Tata Nexon (SsangYong Tivoli в Индии не продают). Предполагаемая стартовая цена нового кроссовера – 800 000 рупий (около 726 000 рублей по актуальному курсу). За пределы Индии «паркетник» Mahindra, скорее всего, не выберется.
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