Новый минивэн Geely: первое официальное изображение

Китайская компания показала, как будет выглядеть новый MPV с внутризаводским индексом VF11. Раньше мы видели только тизеры будущей новинки.

Серийный автомобиль создан на основе MPV Concept, который был представлен на Шанхайском автосалоне в 2017 году. Затем, в апреле текущего года, в базе министерства промышленности Китая появились снимки товарного минивэна. После компания Geely загрузила в Сеть порцию тизеров новинки, а теперь показала первое официальное изображение.

Новый минивэн Geely (его внутризаводской индекс – VF11) получит бензиновый полуторалитровый 177-сильный двигатель (его модель – JLH-3G15TD). Предположительно, это трёхцилиндровый мотор совместной разработки с Volvo, им на данный момент комплектуется кроссовер Geely Binyue, ему в пару предлагается семиступенчатая «мокрая» преселективная автоматическая коробка передач.

Помимо этого «однообъёмник» получит гибридную силовую установку, состоящую из бензинового мотора объёмом 1,5 литра, а также электромотора. Компания пока не раскрывает данные о совокупной мощности, есть лишь сведения о расходе топлива – 1,7 литра на каждые 100 километров пути.

Новый китайский минивэн получит версии с пяти-, шести- и семиместным салоном. Его длина составляет 4 706 мм, ширина – 1 909 мм, высота – 1 664 мм; колёсная база равна 2 805 мм. То есть по своим габаритам этот автомобиль немного не дотянул до европейского Ford S-Max, чьи показатели 4 796 / 1 916 / 1 655 мм соответственно, а расстояние между осями составляет 2 850 мм.

Пока что неясно, на какой «тележке» построен минивэн Geely. Тайну не приоткрыл даже первый заместитель гендиректора LLC Geely Motors Чжан Шоухэ, с которым Kolesa.ru общался в конце прошлого месяца. В ряде китайских СМИ говорится, что в основу новинки легла платформа собственной разработки компании. Согласно альтернативной версии, минивэн получил платформу CMA (совместная разработка с Volvo), на ней, в частности, базируется «паркетник» Volvo XC40. По мнению третьих, автомобиль с индексом VF11 создан на платформе BMA (это более дешевая модификация СМА с полузависимой задней подвеской), она легла в основу кроссовера Geely Binyue и седана Binrui.

По словам Чжана Шоухэ, продажи новинки на китайском авторынке стартуют до конца 2018 года. В случае, если на эту модель будет спрос на международных рынках, то производитель подумает о поставке машин, добавил он.

Отметим, в России автомобили сегмента MPV не относятся к числу востребованных. Лидерами в 2018 году стали Kia Soul, Toyota Alphard и Peugeot 3008. Однако довольно высоким спросом пользуется Lada Largus, который относится к сегменту LAV (cубкомпактвэны). По данным АЕБ, за период с января по сентябрь текущего года было реализовано 32 440 машин, что на 47,1% больше по сравнению с показателем первых девяти месяцев 2017-го.