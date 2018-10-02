На Парижский автосалон привезли кроссовер RAV4 нового поколения. В Европе старт продаж намечен на следующий год.

02 Окт Новый RAV4 для Европы: без дизеля, зато гибрид стал экономичнее

Впервые новый RAV4 показали еще в марте 2018-го в Нью-Йорке, но тогда дебютировал кросс в спецификации для американского рынка. Сегодня же представлена европейская версия. Отличий в плане дизайна – никаких, лишь таблички для номерных знаков соответствуют «старосветским» стандартам.

1 / 2 2 / 2

«Паркетник» построен на модульной платформе TNGA-K. После переезда на новую «тележку» габариты модели почти не изменились, разве что колесная база выросла на 30 мм и достигла 2690 мм. Также у RAV4 на 13 мм увеличен дорожный просвет (теперь 190 мм). Жесткость кузова на кручение выросла на 57%. Кросс получил новый рулевой механизм с электроусилителем на рейке (у предшественника – моторчик на валу). Конфигурация подвесок прежняя: спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажка.

Европейцам Toyota RAV4 будет доступен с гибридной установкой, в состав которой вошли атмосферная «четверка» 2.5 нового семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском, электромотор, электромеханический вариатор (у американской версии – 8АКП) и никель-металл-гидридная батарея. Гибрид предложат с передним или полным приводом. В первом случае совокупная отдача установки равна 218 л.с., во втором – 222 л.с.

У полноприводного RAV4 Hybrid максимальная тяга на задних колесах выросла с 953 до 1300 Нм. Также у этой версии появился режим Trail Mode с имитацией работы блокировки переднего дифференциала. Такой «паркетник» наберет первую «сотню» за 8,1 секунды, заявленный расход топлива – 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Переднеприводный гибрид разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды, расход – 4,5 л/100 км.

Гибридный RAV4 предыдущего поколения выдает 197 л.с., время разгона до «сотни» — 8,3 секунды, расход топлива версии 2WD – 4,9 л/100 км, варианта 4WD – 5,0 л/100 км.

Также в Европе кроссовер нового поколения будут продавать с двухлитровым «атмосферником», но его мощность пока не раскрывается. Этот мотор может сочетаться с «механикой» или вариатором. Для двухпедальной версии предусмотрена новая полноприводная трансмиссия Dynamic Torque Vectoring AWD c многодисковой муфтой и системой раздельного управления тягой для каждого из задних колес.

А вот дизель в Европе отправлен в отставку. Отметим, Toyota RAV4 предыдущей генерации в Старом свете еще можно купить с дизельным мотором 2.0 D-4D (143 л.с.), работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» (в России продают «паркетник» со 150-сильным дизелем 2.2).

На европейский рынок новый кроссовер выйдет в начале 2019-го, сроки появления модели в РФ пока не названы.