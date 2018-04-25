Купеобразная «четырехдверка» Хёндэ появится в продаже уже в этом году.

25 Апр Новый седан Hyundai назвали так же, как модель Nissan

Мировая премьера нового седана корейской марки состоялась на Пекинском автосалоне. «Четырехдверка» пока представлена в статусе прототипа, концепт назвали Lafesta (в переводе с итальянского – «фестиваль» или «праздник»). Отметим, в линейке Nissan есть минивэн с таким именем, его выпускают с 2004 года, MPV предназначен для азиатских стран, но в Китае его не продают.

Внешний облик купеобразной «четырехдверки» выполнен в стиле концепта Hyundai Le Fil Rouge, дебютировавшего в марте этого года в Женеве. Интерьер седана корейцы пока не показали. Длина Hyundai Lafesta равна 4 660 мм, размер колесной базы составляет 2 700 мм – судя по габаритам, модель построена на базе Elantra.

Седан будет оснащаться бензиновыми «турбочетверками» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI, оба мотора сочетаются с семиступенчатым преселективным «роботом». Мощность двигателей пока не разглашается, у других моделей марки они выдают 130 – 204 л.с.

Производство Lafesta наладят в Китае, в этой стране продажи новинки стартуют в четвертом квартале текущего года. Как заявили в Хёндэ, седан разработан специально для «поднебесного» рынка, он адресован молодой аудитории. Видимо, за пределы Китая Lafesta не выберется.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, в России ближайшими премьерами корейской марки станут кроссовер Santa Fe нового поколения и рестайлинговый «паркетник» Tucson – обе модели должны добраться до нашего рынка уже в этом году.