Новый Subaru Outback: турбоверсия и планшет, как у Tesla

Японская марка поделилась тизерами внедорожного универсала следующего поколения. Модель перевели на новую платформу, кроме того, она, вероятно, обзавелась турбомотором от кроссовера Ascent.

Мировая премьера нового Subaru Outback пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля (по местному времени). Нынешний универсал является самой продаваемой моделью марки в США, так что выбор этой страны в качестве дебютной площадки вполне понятен. Впрочем, минувший год «пятидверка» там закончила в «минусе»: реализовано 178 854 автомобиля – на 5,3% меньше, чем в 2017-м. Тем не менее, революции в дизайне экстерьера «сарая» ждать не стоит – в Subaru вряд ли хотят отпугнуть покупателей.

Пока компания распространила лишь два тизера Outback-2020. Универсал получил новые фары, а вместо круглых противотуманок теперь вертикальные светодиодные блоки. Главная «фишка» в салоне – мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном, как у моделей Volvo и Tesla. Хотя такой планшет, вероятно, доступен только для топовых версий, в комплектациях попроще будет небольшой экран.

Технические характеристики держатся в секрете, но «начинка» у Outback наверняка такая же, как у представленного в начале этого года седана Legacy седьмой генерации. Прежде всего, это новая модульная платформа SGP (Subaru Global Platform) – она также лежит в основе трехрядного кроссовера Ascent, последних XV, Impreza и Forester. Базовый «атмосферник» 2.5 остался в строю, но был модернизирован: у него теперь непосредственный впрыск и повышенная степень сжатия. У Legacy мощность двигателя увеличена со 175 до 185 л.с., крутящий момент вырос с 235 до 239 Нм. Шестицилиндровый мотор 3.6, скорее всего, отправлен в отставку, зато Outback предложат с новым четырехцилиндровым турбированным «оппозитником» 2.4 (264 л.с., 376 Нм), который дебютировал на паркетнике Ascent (Legacy тоже получил такой мотор).

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По предварительным данным, все версии «сарая» имеют доработанный клиноцепной вариатор Lineartronic (расширен диапазон передаточных отношений, появилась новая гидравлическая система). Полный привод – уже в «базе».

На американский рынок Subaru Outlander нового поколения должен выйти до конца текущего года. В России же модель, скорее всего, появится в 2020-м. В прошлом году предшественник разошелся по РФ тиражом в 1199 экземпляров (+4%) – это третья строчка в личном зачете марки. На первом месте – Forester (4827 единиц, +10%), на втором – XV (1743 штуки, в три раза больше, чем в 2017-м).