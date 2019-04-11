Новый Subaru Outback: турбоверсия и планшет, как у Tesla

Новый Subaru Outback: турбоверсия и планшет, как у Tesla

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Японская марка поделилась тизерами внедорожного универсала следующего поколения. Модель перевели на новую платформу, кроме того, она, вероятно, обзавелась турбомотором от кроссовера Ascent.
 

Мировая премьера нового Subaru Outback пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля (по местному времени). Нынешний универсал является самой продаваемой моделью марки в США, так что выбор этой страны в качестве дебютной площадки вполне понятен. Впрочем, минувший год «пятидверка» там закончила в «минусе»: реализовано 178 854 автомобиля – на 5,3% меньше, чем в 2017-м. Тем не менее, революции в дизайне экстерьера «сарая» ждать не стоит – в Subaru вряд ли хотят отпугнуть покупателей.

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Пока компания распространила лишь два тизера Outback-2020. Универсал получил новые фары, а вместо круглых противотуманок теперь вертикальные светодиодные блоки. Главная «фишка» в салоне – мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном, как у моделей Volvo и Tesla. Хотя такой планшет, вероятно, доступен только для топовых версий, в комплектациях попроще будет небольшой экран.

Технические характеристики держатся в секрете, но «начинка» у Outback наверняка такая же, как у представленного в начале этого года седана Legacy седьмой генерации. Прежде всего, это новая модульная платформа SGP (Subaru Global Platform) – она также лежит в основе трехрядного кроссовера Ascent, последних XV, Impreza и Forester. Базовый «атмосферник» 2.5 остался в строю, но был модернизирован: у него теперь непосредственный впрыск и повышенная степень сжатия. У Legacy мощность двигателя увеличена со 175 до 185 л.с., крутящий момент вырос с 235 до 239 Нм. Шестицилиндровый мотор 3.6, скорее всего, отправлен в отставку, зато Outback предложат с новым четырехцилиндровым турбированным «оппозитником» 2.4 (264 л.с., 376 Нм), который дебютировал на паркетнике Ascent (Legacy тоже получил такой мотор).

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Предыдущий Subaru Outback
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Предыдущий Subaru Outback
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Предыдущий Subaru Outback

По предварительным данным, все версии «сарая» имеют доработанный клиноцепной вариатор Lineartronic (расширен диапазон передаточных отношений, появилась новая гидравлическая система). Полный привод – уже в «базе».

На американский рынок Subaru Outlander нового поколения должен выйти до конца текущего года. В России же модель, скорее всего, появится в 2020-м. В прошлом году предшественник разошелся по РФ тиражом в 1199 экземпляров (+4%) – это третья строчка в личном зачете марки. На первом месте – Forester (4827 единиц, +10%), на втором – XV (1743 штуки, в три раза больше, чем в 2017-м).

 

Авторынок Новинки Нью-Йорк универсалы японская иномарка Outback Subaru
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