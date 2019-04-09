Новый участок трассы к российским курортам откроют в 2019 году

Новый участок трассы к российским курортам откроют в 2019 году

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Речь идёт об автодороге А-155 «Черкесск-Домбай». Сейчас начался заключительный этап реконструкции этой трассы.
 

В Карачаево-Черкесской республике началась новая стадия реконструкции трассы А-155 «Черкесск-Домбай» – речь об участке с 23 по 38 км. Этот этап станет завершающим, то есть уже в этом году, по расчётам в августе, дорога к курортам республики будет полностью открыта для автомобилистов. Проектом занимаются сотрудники ФКУ Упрдор «Кавказ». Проезд по трассе будет бесплатным.

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В Росавтодоре рассказали о том, что в ходе реконструкции трассу расширят: у неё будет 4 полосы движения. Ранее она была двухполосной. По расчётам ведомства, пропускная способность автодороги после завершения работ вырастет в 2,5 раза и составит порядка 50 тыс. автомобилей в сутки.

Сейчас дорожники укладывают нижний слой основания из асфальтобетона на участке с 29 по 31 км. После этого на площади более 300 кв.м уложат верхний слой покрытия. Затем работники агентства установят осевые и краевые барьеры, отделят металлическими ограждениями пешеходные тротуары и нанесут термопластиком разметку.

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В ходе реализации проекта дорожники построят мостовой переход через реку Кубань на 37-м километре. Также в двух населённых пунктах – Важное и Правокубанское нарисуют 16 «зебр», установят два светофорных объекта и современное освещение. Помимо этого дорогу оборудуют противоослепляющими экранами и световозвращающими дорожными знаками.

В Федеральном дорожном агентстве рассказали также о том, что на новом участке трассы А-155 «Черкесск-Домбай» в ходе работ ликвидировали 4 аварийно-опасных места. А чтобы обезопасить дорогу от оползней, установили в общей сложности 2,5 тыс. буронабивных свай, 1,2 тыс. бетонных верховых подпорных и около 1,5 тыс. улавливающих стен.

Трасса, которую полностью откроют для движения уже этим летом, соединит столицу субъекта РФ с курортами Кавказских Минеральных Вод, горнолыжными центрами Домбая, Теберды и Архыза, а также по ней транспортный поток направится к астрофизической обсерватории РАН и к аэропорту в городе Минеральные Воды.

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По словам начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслана Лечхаджиева, в текущем году произведут капитальный ремонт участка в городе Усть-Джегуте протяжённостью 7 км и подъездной дороги к курорту Архыз. Также в рамках реконструкции дорожники нанесут защитные слои на два участка трассы – с 38 по 58 км и с 97 по 119 км. В итоге по завершению работ все 120 км федеральной автодороги приведут к нормативному состоянию.

Если до курортов Карачаево-Черкесии можно будет без проблем добраться уже в этом году, то на пути до Черноморского побережья автомобилистам ещё долго придётся стоять в пробках. В прошлом месяце стало известно о том, что сдать в эксплуатацию трассу от Туапсе до Сочи планируют только к 2037 году.

Авто и общество В России курорты реконструкция Росавтодор российские дороги
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