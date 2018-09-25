Новый Volvo V60 Cross Country: торжество масштабирования

Новый Volvo V60 Cross Country: торжество масштабирования

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Среднеразмерный кросс-универсал Volvo V60 Cross Country очень похож на своего старшего брата V90 Cross Country, но чуть скромнее в размерах и чуть дешевле. Цены, впрочем, пока не объявлены.

Всем хороши современные автомобили Volvo – вот только уж больно похожи друг на друга. Сходу отличить новый V60 Cross Country от представленного два года назад более крупного «кросс-сарая» V90 Cross Country сможет далеко не каждый опытный вольво-драйвер, не говоря уже о клиентах других марок. Проще всего идентифицировать «шестидесятку» сбоку: по глухим секциям остекления в задних дверях (у V90 Cross Country их нет) и чуть более пухлым, чем у старшего брата, задним крыльям. Спереди две кросс-модели очень похожи, сзади – почти идентичны! Неужели фонари нельзя было расположить как-нибудь иначе? Дорожный просвет у двух кросс-универсалов идентичный – 210 мм.

New Volvo V60 Cross Country exterior

Отличия в салоне тоже надо искать с лупой: тот же руль, те же нарисованные приборы, тот же вертикальный мультимедийный экран на центральной консоли, тот же селектор АКП, дефлекторы, блок микроклимата… Ну разве что дверные карты оригинальные, но заметить это можно, только если разместить фотографии двух машин рядом. Кризис идей? Нет, модульный подход и эффективность!

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В основе нового V60 Cross Country лежит масштабируемая платформа SPA (Scalable Product Architecture), единая для всех больших и среднеразмерным моделей Volvo. Техника у них тоже одна на всех, только младшим моделям не достаются топовые силовые агрегаты, по крайней мере на старте продаж.

Когда именно новый V60 Cross Country появится у дилеров, пока неизвестно, но производитель сообщил, что первое время будет предлагать кросс-универсал в двух версиях: бензиновой Т5 и дизельной D4. По аналогии с V90 Cross Country можно предположить, что первая располагает мощностью 249 л.с., вторая – 190 л.с. Коробка передач – только 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Система полного привода с межосевой многодисковой муфтой – в базе. Нужен передний привод – берите обычный универсал V60 (в Россию он, впрочем, официально не поставляется).

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Для кросс-универсала предусмотрены специальный оффроудный режим работы ездовой электроники, система автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control) и системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control). В городе и на трассе пригодится также система Pilot Assist – полуавтопилот, способный самостоятельно рулить, разгоняться и тормозить на дорогах с четко видимой разметкой, но требующий при этом, чтобы водитель смотрел на дорогу и мог в любой момент взять управление на себя.

Предыдущий Volvo V60 Cross Country еще доступен в салонах российских дилеров. Спрос на него был небольшим: в 2016 году реализовано 137 штук, в 2017-м – 72, за первые восемь месяцев текущего года – 173. Для сравнения скажем, что V90 Cross Country с января по август 2018-го нашел в России 399 покупателей, а самой продаваемой моделью шведского бренда за этот период стал среднеразмерный кроссовер XC60 – продан 1681 экземпляр.

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Единственным прямым конкурентом Volvo V60 Cross Country на нашем рынке является Audi A4 allroad quattro по цене от 2 904 000 рублей. Старый V60 Cross Country существенно доступнее – от 2 195 000 рублей, но новая модель наверняка будет стоить под три миллиона. К слову, близкий по размерам и потребительским характеристикам кроссовер XC60 стоит в нашей стране от 3 085 000 рублей, а большой кросс-универсал V90 Cross Country – от 3 184 000 рублей.

Теги: Новинки , Вольво , кросс-универсал , премиум-сегмент
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