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  • Новый боковой краш-тест IIHS и 20 компактных кроссоверов: справился только один!

Новый боковой краш-тест IIHS и 20 компактных кроссоверов: справился только один!

28.10.2021 241 0 0

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) внедрил в свою программу испытаний новых автомобилей более суровый боковой краш-тест, имитирующий столкновение с крупным SUV либо пикапом. Первыми новый удар приняли на себя 20 кроссоверов: Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Equinox, Chevrolet Trax, Ford Escape, GMC Terrain, Honda CR-V, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage, Lincoln Corsair, Mazda CX-5, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40. Хорошо с новым тесто справился только Mazda CX-5, то есть нововведение оказалось нужным и полезным: новый краш-тест побудит производителей улучшить боковую защиту своих автомобилей.

 

IIHS внедрил боковой краш-тест об установленный на тележку деформируемый барьер в 2003 году, причём высота барьера была выше, чем у аналогичного теста NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, входит в структуру Минтранса США) — таким образом эксперты IIHS попытались учесть изменения в национальном автопарке: на смену традиционным легковушкам стали приходить более тяжёлые и высокие SUV (внедорожники и кроссоверы). 18 лет назад лишь один автомобиль из пяти получал хорошую оценку за боковой краш-тест IIHS, но теперь производители адаптировались и почти все новинки справляются с этим ударом хорошо, а это значит, что пора повышать планку.

В 2019 году IIHS анонсировал новый, более суровый боковой краш-тест: скорость удара была повышена с 50 до 60 км/ч, масса тележки с барьером — с 1497 до 1896 кг. В том же году провели пробную сессию и аналогичные удары, где вместо тележки с барьером использовались реальные пикапы и кроссоверы. Выяснилось, что деформируемый барьер наносит меньший урон, чем, например, настоящий рамный пикап, поэтому потребовалось время на совершенствование сотовой структуры барьера, которая теперь точнее воспроизводит характер поведения при аварии реальной машины. Вчера были опубликованы результаты первой зачётной сессии и они оказались очень неприятными для автопроизводителей.

Mazda CX-5

Все 20 вышеперечисленных кроссоверов в своё время хорошо справились со старыми боковым ударом, а вот по итогам нового оценку G (Good, то есть «хорошо») получил только Mazda CX-5.

Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40 получили оценку A (Acceptable, то есть «приемлемо»).

Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair получили оценку М (Marginal, то есть «слабо»).

Honda HR-V

Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross получили оценку P (Poor, то есть «плохо»), при этом эксперты отметили, что Honda HR-V оказался худшим в группе: центральная стойка кузова «уехала» в салон примерно до середины кресла водителя и начала рваться.

Добавим, что в боковом краш-тесте IIHS используются манекены пятого перцентиля (рост — 150 см), имитирующие маленькую женщину или подростка: один манекен сидит на месте водителя, второй — за ним на заднем сиденье.

В IIHS итоговая интегральная оценка по итогам всех краш-тестов и испытаний на активную безопасность не может быть максимальной (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов показаны слабые оценки (M и P). Но эксперты решили дать производителям время на адаптацию и до 2023 года не будут учитывать новый боковой краш-тест при выставлении общей оценки, то есть получить Top Safety Pick+ можно будет даже после слабого выступления в новом боковом краш-тест. Старый боковой краш-тест тоже пока остаётся в силе: в протоколах всех 20 испытанных кроссоверов теперь есть два боковых удара, старый и новый. В 2023 году старый боковой краш-тест будет отменён и при выставлении общей оценки будет учитываться новый краш-тест.

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