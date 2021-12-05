На этой неделе стало известно о том, что корейский премиум-бренд готовит свой флагманский кроссовер, который станет на ступеньку выше модели GV80. Как будет выглядеть новинка?

Genesis – очень молодой бренд, которому всего шесть лет. Именно столько времени прошло с премьеры первой модели марки – представительского седана G90 первого поколения, который пришёл на смену хорошо известному на нашем рынке Hyundai Equus. Сейчас модельная гамма состоит уже из трёх седанов (и универсала на базе одного из них) и трёх кроссоверов, один из которых является исключительно электрическим – GV60. Однако уже скоро к ним может присоединиться самый крупный паркетник, который получит имя GV90.

Рендер Genesis GV90

Пока никакой информации о его внешнем виде нет, равно как и шпионских фотографий закамуфлированных экземпляров. Мы можем лишь ориентироваться на актуальный стиль новых моделей компании, самой интересной из которых является продемонстрированный в начале этой недели флагманский седан G90 нового поколения. Вполне возможно, самый большой кроссовер марки получит схожие элементы внешнего вида. Среди них: крупная решётка радиатора, визуально совмещённая с узкими полосками головной оптики. Представленный на рендерах кроссовер имеет ниспадающую подоконную линию и выдвижные дверные ручки. Также GV90 изображён с «двухэтажными» фонарями, сделанными в стиле всё того же G90.

Рендер Genesis GV90

По имеющейся информации, новый кроссовер будет полностью электрическим, а это значит, что он может быть построен на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую уже используют GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и другие электромобили корейских брендов. Премьера новинки может состояться в 2023 году.

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Сегодня роль флагманского кроссовера играет GV80, его минимальная стоимость в России составляет 5 020 000 рублей (2.5 Т, 249 л.с.). Дизельная версия с 3-литровым мотором такой же мощности обойдётся в 5 470 000 рублей в базовой версии. Наконец, третий вариант мотора – 379-сильный бензиновый 3.5 Т, цены на него начинаются с отметки в 6 170 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в прошлом месяце корейская компания представила электрический 489-сильный вариант кроссовера GV70.