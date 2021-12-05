Новинки ×

Новый Genesis GV90: первые изображения

05.12.2021 2581 0 1

На этой неделе стало известно о том, что корейский премиум-бренд готовит свой флагманский кроссовер, который станет на ступеньку выше модели GV80. Как будет выглядеть новинка?

 

Genesis – очень молодой бренд, которому всего шесть лет. Именно столько времени прошло с премьеры первой модели марки – представительского седана G90 первого поколения, который пришёл на смену хорошо известному на нашем рынке Hyundai Equus. Сейчас модельная гамма состоит уже из трёх седанов (и универсала на базе одного из них) и трёх кроссоверов, один из которых является исключительно электрическим – GV60. Однако уже скоро к ним может присоединиться самый крупный паркетник, который получит имя GV90.

Рендер Genesis GV90

Пока никакой информации о его внешнем виде нет, равно как и шпионских фотографий закамуфлированных экземпляров. Мы можем лишь ориентироваться на актуальный стиль новых моделей компании, самой интересной из которых является продемонстрированный в начале этой недели флагманский седан G90 нового поколения. Вполне возможно, самый большой кроссовер марки получит схожие элементы внешнего вида. Среди них: крупная решётка радиатора, визуально совмещённая с узкими полосками головной оптики. Представленный на рендерах кроссовер имеет ниспадающую подоконную линию и выдвижные дверные ручки. Также GV90 изображён с «двухэтажными» фонарями, сделанными в стиле всё того же G90.

Рендер Genesis GV90

По имеющейся информации, новый кроссовер будет полностью электрическим, а это значит, что он может быть построен на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую уже используют GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и другие электромобили корейских брендов. Премьера новинки может состояться в 2023 году.

Genesis GV80
1 / 3
Genesis GV80
2 / 3
Genesis GV80
3 / 3

Сегодня роль флагманского кроссовера играет GV80, его минимальная стоимость в России составляет 5 020 000 рублей (2.5 Т, 249 л.с.). Дизельная версия с 3-литровым мотором такой же мощности обойдётся в 5 470 000 рублей в базовой версии. Наконец, третий вариант мотора – 379-сильный бензиновый 3.5 Т, цены на него начинаются с отметки в 6 170 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в прошлом месяце корейская компания представила электрический 489-сильный вариант кроссовера GV70.  

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Genesis Genesis GV80 Genesis G90

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты От Оки до Москвича: угадываем особенности и секреты советских хэтчбеков Мы уже предлагали вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в советских универсалах, кабриолетах и фургонах. Сегодня наступила очередь хэтчбеков. Этот тип кузова является самым «мол... 1551 2 1 04.12.2021
Статьи / Практика Жалобно, тоскливо, назойливо: почему воет ГУР и что с этим делать? Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг... 999 0 2 03.12.2021
Статьи / Дилер Покупаем автомобиль без допов: остались ли на рынке честные дилеры с хорошими машинами? Как всем известно, купить сегодня машину без навязанного дилерами дополнительного оборудования на сотни тысяч рублей практически невозможно. Вроде бы с этим все смирились, но письмо в редакц... 16940 11 1 02.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17667 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16508 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15341 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings