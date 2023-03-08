В начале этой недели фотошпионами впервые был замечен компактный корейский седан следующего поколения. Пользуясь имеющимися снимками, мы представили, как будет выглядеть новинка.

Модель Rio появилась в гамме корейской компании в 2000 году, она пришла на смену моделям Pride и Avella. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение автомобиля, его премьера на российском рынке состоялась летом 2017 года, а в 2020-м была представлена рестайлинговая версия седана. Теперь же подходит время для смены поколений, и первые тестовые образцы уже были замечены во время испытаний.

Рендер нового Rio

Пока кузов скрыт под толстым слоем камуфляжа, однако некоторые детали уже можно разглядеть. Автомобиль получит новую переднюю часть с вертикальной решёткой радиатора, подобно старшей модели К5, и узкие горизонтальные фары со светодиодными полосками в верхней части. Сбоку также видны черты К5, а именно дополнительные окошки за задними боковыми дверьми и молдинг, растянувшийся от бокового остекления до заднего окна. Кроме того, заднее окно сделают более покатым, благодаря чему силуэт новинки будет больше похож на лифтбек. Появятся новые фонари с более угловатыми очертаниями, которые, скорее всего, будут объединены светодиодной полосой. Также седан изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Rio

Пока нет достоверной информации о технических особенностях будущей новинки, однако можно предположить, что она будет сделана на той же платформе, что и новый Hyundai Verna/Solaris, о котором недавно появились свежие подробности. Моторная гамма у них также может быть общей, пока известно лишь, что на индийском рынке новую Verna предложат с бензиновым атмосферным 1.5 MPI в паре с 6-ступенчатой «механикой». Также будет доступен более мощный турбированный вариант T-GDI того же объёма, комплектующийся 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Kia Rio 1 / 3 Нынешний Kia Rio 2 / 3 Нынешний Kia Rio 3 / 3

Перспективы нового седана на российском рынке пока туманны, нынешняя же модель до последнего времени предлагалась с двумя моторами – 100-сильным 1.4 и 123-сильным 1.6. Официальный ценник стартует с отметки в 1 434 900 рублей за версию 1.4 с механической коробкой, более мощная версия с 6-ступенчатым «автоматом» оценивается минимум в 1 534 900 руб.

Между тем, на прошлой неделе были опубликованы официальные изображения нового флагманского кроссовера Kia EV9.