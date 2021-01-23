Модель Sportage ведёт свою историю с 1993 года, когда появился кроссовер первого поколения. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация, впервые она была представлена в 2015 году, а три года спустя паркетник обновили. Уже несколько месяцев Kia тестирует полностью новое поколение Sportage, и периодически он попадает в объектив фотошпионов. Кроссовер пока достаточно сильно закамуфлирован, однако некоторые детали всё же можно разглядеть. Передняя часть получит значительно более крупную решётку радиатора, под стать ей будут и фары большого размера. Их форма пока скрыта камуфляжем, мы представили один из вариантов того, как они могут выглядеть.

Пропорции на первый взгляд схожи с нынешней моделью, однако в целом кузов станет чуть более тяжеловесным, особенно в задней части. Изменится форма бокового остекления за счёт восходящей подоконной линии и иного угла наклона стоек задних дверей. На боковинах выделяются пара выштамповок – горизонтальная чуть ниже дверных ручек и полукруглая над задними колёсными арками. Sportage сохранит визуально объединённые задние фонари, при этом их форма станет более угловатой и, скорее всего, они будут светиться во всю ширину. Судя по шпионским фотографиям, кроссовер может получить двухцветную окраску кузова, как у младшей модели Seltos. Ещё одна интересная деталь – у тестовых образцов отсутствует задний стеклоочиститель, вероятно он будет «спрятан» под спойлером. Наконец, представленный на рендерах автомобиль имеет новую эмблему марки, официально презентованную совсем недавно.

Новый Kia Sportage будет построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson четвёртого поколения. С ним же он разделит и широкую моторную гамму, включающую в себя бензиновые, дизельные двигатели и гибридные варианты. Базовый кроссовер получит передний привод, в качестве опции будет доступна полноприводная трансмиссия.

Премьера новинки ожидается весной этого года.

Нынешний Kia Sportage 1 / 3 Нынешний Kia Sportage 2 / 3 Нынешний Kia Sportage 3 / 3

Сегодня в России нынешний Sportage можно приобрести за 1 584 900 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Вариант с «автоматом» обойдётся на 120 тысяч дороже. Полноприводный кроссовер с АКПП оценивается минимум в 1 869 900 рублей. Есть ещё 184-сильная модификация с мотором 2.4 и «автоматом» — от 2 020 900 руб.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Kia Sportage третьего поколения.