Новинки ×

Новый Kia Sportage: первые изображения

23.01.2021 3671 1 0

Корейская компания готовится к премьере полностью нового кроссовера Sportage, а пока мы, пользуясь последними шпионскими фотографиями, составили своё представление о его внешнем виде.

 

Модель Sportage ведёт свою историю с 1993 года, когда появился кроссовер первого поколения. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация, впервые она была представлена в 2015 году, а три года спустя паркетник обновили. Уже несколько месяцев Kia тестирует полностью новое поколение Sportage, и периодически он попадает в объектив фотошпионов. Кроссовер пока достаточно сильно закамуфлирован, однако некоторые детали всё же можно разглядеть. Передняя часть получит значительно более крупную решётку радиатора, под стать ей будут и фары большого размера. Их форма пока скрыта камуфляжем, мы представили один из вариантов того, как они могут выглядеть.

Пропорции на первый взгляд схожи с нынешней моделью, однако в целом кузов станет чуть более тяжеловесным, особенно в задней части. Изменится форма бокового остекления за счёт восходящей подоконной линии и иного угла наклона стоек задних дверей. На боковинах выделяются пара выштамповок – горизонтальная чуть ниже дверных ручек и полукруглая над задними колёсными арками. Sportage сохранит визуально объединённые задние фонари, при этом их форма станет более угловатой и, скорее всего, они будут светиться во всю ширину. Судя по шпионским фотографиям, кроссовер может получить двухцветную окраску кузова, как у младшей модели Seltos. Ещё одна интересная деталь – у тестовых образцов отсутствует задний стеклоочиститель, вероятно он будет «спрятан» под спойлером. Наконец, представленный на рендерах автомобиль имеет новую эмблему марки, официально презентованную совсем недавно.

Новый Kia Sportage будет построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson четвёртого поколения. С ним же он разделит и широкую моторную гамму, включающую в себя бензиновые, дизельные двигатели и гибридные варианты. Базовый кроссовер получит передний привод, в качестве опции будет доступна полноприводная трансмиссия.

Премьера новинки ожидается весной этого года.

Нынешний Kia Sportage
1 / 3
Нынешний Kia Sportage
2 / 3
Нынешний Kia Sportage
3 / 3

Сегодня в России нынешний Sportage можно приобрести за 1 584 900 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Вариант с «автоматом» обойдётся на 120 тысяч дороже. Полноприводный кроссовер с АКПП оценивается минимум в 1 869 900 рублей. Есть ещё 184-сильная модификация с мотором 2.4 и «автоматом» — от 2 020 900 руб.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Kia Sportage третьего поколения.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки KIA KIA Sportage

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
23.01.2021 15:07
Vladimir Donbass

Ну и уродец...Спортаж - вычёркиваем из списка покупок.

Новые статьи

Статьи / История Чужой мотор, рекордная динамика и рыночный провал: мифы и факты о Lotus Omega Сегодня модным словом «коллаборация» принято обозначать совместную работу производителей из разных отраслей – например, дизайнеров одежды с автомобильными брендами. Однако и сами автопроизво... 493 0 1 23.01.2021
Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: кузов жив, пока не сгнила рама, а электрика чинится на коленке Коммерческая техника в возрасте – это очень специфическая штука. Созданная для напряженной работы, она вовсе не предназначена для долгой жизни. Пять-десять лет на маршруте – и в руки дачника... 1693 0 0 22.01.2021
Статьи / Практика Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать? Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её... 1459 1 1 22.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178263 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73954 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59839 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings