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Новый кросс-универсал Skoda Rapid: каким он может быть

20.07.2020 1689 2 0

На нашем рынке очень мало универсалов В-класса, поэтому мы решили представить подобный автомобиль на базе одной из самых актуальных премьер этого года в России – нового Skoda Rapid.

 

Новый Rapid представляет из себя существенно модернизированную модель образца 2012 года, и в нашей стране автомобиль всегда предлагался только в качестве лифтбека. При этом в Европе был вариант Spaceback, который можно назвать чем-то средним между хэтчбеком и универсалом, так как он имел достаточно короткий задний свес (фотографии этой модели в галерее в конце статьи). До России он не добрался, хотя запрос на компактные универсалы явно есть. Например, согласно статистике, опубликованной агентством АВТОСТАТ, из всех проданных в 2019 году Lada Vesta примерно половина (49,6%) приходится на универсалы SW и SW Cross. А это, по сути, сейчас единственный современный универсал на нашем рынке.

Рендер кросс-универсала Skoda Rapid

Новый Рапид – вполне подходящий вариант для создания универсала, тем более что остальные лифтбеки в гамме чешского бренда (Octavia и Superb) имеют такую модель как в обычной, так и в кросс-версии. Автомобиль на рендерах имеет немного увеличенный задний свес, что позволяет получить ещё больший объём багажника, а также чуть лучше смотрится с точки зрения пропорций. Вседорожный вариант получил накладки на колёсные арки, пороги и обновлённые бампера, увеличенный дорожный просвет и колёсные диски в стиле старших кросс-универсалов Skoda.

Рендер кросс-универсала Skoda Rapid

Новый Rapid оснащается тремя вариантами двигателей. Базовым является атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с. в паре с «механикой», более мощная 110-сильная версия может комплектоваться 6-ступенчатым «автоматом». Лучше всего более тяжёлому универсалу, конечно, подошёл бы третий вариант – турбомотор 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил, предлагающийся с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Рендеры универсала Skoda Rapid
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Рендеры универсала Skoda Rapid
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Сегодня в России лифтбек Skoda Rapid предлагается по цене от 792 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). 110-сильная модификация с «автоматом» обойдётся минимум в 908 тысяч, а самый дорогой 125-сильный Рапид с коробкой DSG в комплектации Style оценивается в 1 171 000 рублей.

Лифтбек Skoda Rapid для российского рынка и универсал Skoda Rapid Spaceback для Европы
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Лифтбек Skoda Rapid для российского рынка и универсал Skoda Rapid Spaceback для Европы
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Лифтбек Skoda Rapid для российского рынка и универсал Skoda Rapid Spaceback для Европы
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Лифтбек Skoda Rapid для российского рынка и универсал Skoda Rapid Spaceback для Европы
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Напомним, две недели назад мы провели первый тест-драйв нового Skoda Rapid.    

универсал рендеры "Колёса.ру" новинки Skoda Skoda Rapid

 

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2 комментария
20.07.2020 20:07
killahkellah

Да можно и без кросс-версии, лишь бы сарай, за рендеры лайк!

20.07.2020 22:23
Владислав Округин

Прям красиво получилось, очень гармонично.

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