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Новый кроссовер Hyundai Mufasa застукали на воле

08.03.2023 183 0 0

Предполагается, что паркетник с необычным дизайном придет на смену модели ix35. Премьеру свежий кросс должен справить уже в этом году.

На фото китайского минпрома новый кроссовер Hyundai раскрылся в середине февраля, а теперь появились снимки «пятидверки», застуканной на воле. Причем эти кадры были сделаны в Корее, их выложили на онлайн-площадке Naver в сообществе MotorJason (оно же Maylon). Однако не исключено, что паркетник все же окажется эксклюзивом для КНР, тогда как на родине марки его лишь обкатывают.

Шпионам удалось сфотографировать только корму грядущего SUV, и она у пойманной машины лишена каких-либо шильдиков. А вот на багажной двери паркетника, запечатленного на сертификационных картинках, красуется надпись Mufasa: видимо, под этим названием модель и выйдет на рынок, если, конечно, китайское СП Beijing Hyundai не передумает (такое тоже вполне может быть). Ну и напомним, что имя Муфаса носил лев из диснеевского мультфильма, отец Симбы.

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Некоторые «поднебесные» СМИ считают, что Hyundai Mufasa вытеснит из гаммы кроссовер Hyundai ix35, который до сих пор выпускают и продают в Китае: во второе поколение «тридцать пятый» перешел в 2017-м, масштабный рестайлинг он пережил под конец 2020 года.

Особенности внешности нового кросса – задние фонари в виде округлой рамки, рельефные выштамповки по бокам, вертикальные блоки фар, массивные радиаторная решетка и бамперы. Габариты мы знаем благодаря минпрому: длина – 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665/1681/1685 мм (зависит от версии), колесная база – 2680 мм. Актуальный китайский ix35 длиннее и выше (4500 и 1710 мм соответственно), ширина у него такая же, а расстояние между осями меньше на 40 мм.

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Двигатель для Hyundai Mufasa пока заявлен один – бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 160 л.с. При этом модели прочат еще и «мягкогибридную» версию с 48-вольтовым довеском, но пока непонятно, будет ли это дополнение к «традиционному» кроссу или же электрифицированный вариант станет единственным. Hyundai ix35 оснащается тем же атмосферным двухлитровым мотором (без довеска), вдобавок он бывает со 140-сильной «турбочетверкой» 1.4 T-GDI. Двигатель 2.0 сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом», турбомотору положена семиступенчатая роботизированная коробка. Привод у ix35 только передний.

На китайский рынок Mufasa выйдет до конца текущего года.

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