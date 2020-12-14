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  • Обновлённый кроссовер Hyundai ix35: теперь без «механики», полного привода тоже больше нет

Обновлённый кроссовер Hyundai ix35: теперь без «механики», полного привода тоже больше нет

14.12.2020 9408 1 0

Корейская марка запускает в продажу рестайлинговый «тридцать пятый». Паркетник преобразился и снаружи, и внутри, еще расширен список оборудования. Как и прежде, SUV актуального поколения доступен только на одном рынке.

 

Из глобальной линейки Хёндэ кросс с индексом ix35 уже давно вытеснила модель Tucson. Но не в Китае: там с 2017-го выпускают «тридцать пятый» второго поколения, он создан на базе предшественника, производство налажено на заводе СП Beijing Hyundai. В прошлом году паркетник разошелся в Поднебесной тиражом около 132 000 экземпляров, но по итогам января-октября 2020-го спрос просел более чем в два раза – до 48 800 штук. Вернуть покупателей призван рестайлинг. Премьера модернизированного Hyundai ix35 состоялась в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу, теперь же объявлено о старте продаж.

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Модель получила новые фары, которые отныне сливаются с радиаторной решеткой. Последняя, в свою очередь, стала шире и сменила горизонтальные полоски на сетку. Другими сделали и бамперы: в переднем вместо противотуманок установили вертикальные ходовые огни, в заднем появились вертикальные же светоотражатели. Фонари теперь в виде единой широкой плашки, на которой к тому же красуется надпись с названием марки. Кстати, вся оптика светодиодная уже в «базе». Длина Hyundai ix35 выросла на 65 мм до 4500 мм, расстояние между осями – прежние 2640 мм.

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Внутри – новые рулевое колесо и селектор коробки, переделанный центральный тоннель, другие материалы отделки. Во всех версиях имеется мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма (у дореформенного кросса «традиционный» планшет диагональю 9,6 дюйма), на который также выведено управление климат-контролем. В списке стандартного оборудования еще значатся пара подушек безопасности, система автоторможения, круиз-контроль и задний парктроник. У самого дешевого кросса – аналоговые приборы, между которыми установлен экран диагональю 4,2 дюйма, а начиная со второй по старшинству комплектации, паркетник оснащен виртуальной «приборкой» (7 дюймов).

Топовому Hyundai ix35 также положены: кожаный салон, панорамный люк в крыше, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Моторы менять не стали, кроссовер доступен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 160 и 140 л.с. соответственно. «Механики» больше нет – атмосферный двигатель теперь сочетается только с шестиступенчатым «автоматом». Турбомотору положена прежняя семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Также Hyundai ix35 лишился версии с полным приводом (такая прежде была только у топовой комплектации с двухлитровым мотором и АКП). Впрочем, в Китае на машины с 4WD ажиотажного спроса и нет. Зато утверждается, что ix35 стал экономичнее: 2.0 с 6АКП якобы расходует 6,3 л/100 км (было 6,9 л), а 1.4 T-GDI – 6,1 л/100 км (было 6,2 л).

Цены в целом остались на прежнем уровне, если, конечно, не считать отсутствия самой дешевой версии с МКП и самой дорогой, полноприводной. Итого, обновленный Hyundai ix35 обойдется в 129 800 – 155 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 447 000 – 1 737 000 рублей по текущему курсу. Дореформенные машины еще есть у дилеров: SUV с механической коробкой стоит 119 900 юаней (1 337 000 рублей), с полным приводом – 161 900 юаней (1 805 000 рублей).

О планах продавать кроссовер Hyundai ix35 второго поколения за пределами КНР в компании не сообщали.

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1 комментарий
14.12.2020 16:09
Bezerok

Сомнительный что внешний вид что салон, особенно за такие деньги, какие попросят у нас еще и с обязательными допами на несколько сотен тысяч. Зачем если можно купить грандлэнд Х или сх5 за эти же деньги, только эти машины будут классом выше.

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