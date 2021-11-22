Новый кроссовер Kia Niro раскроется через несколько дней: первые официальные изображения

Компактный паркетник сменит имидж, при этом, по предварительным данным, модель все так же будет доступна с тремя установками на выбор.

Родоначальником семейства Kia Niro стал «простой» гибридный кросс, он дебютировал в 2016-м. Год спустя к нему присоединился подзаряжаемый гибрид PHEV, а в 2018-м гамму пополнила полностью электрическая версия. Гибриды пережили рестайлинг два года назад, позаимствовав некоторые стилистические решения у электрокара. Лучше всего паркетники расходятся в Европе, в 2020-м там, согласно статистике CarSalesBase, реализовано 77 830 единиц (+36%), результат трех кварталов текущего года – 67 336 штук (+21%). И все же в качестве премьерной площадки для модели второго поколения выбрали родную Корею: презентация намечена на 25 ноября, ее проведут в рамках выставки Seoul Mobility Show. Ну а получить первое представление о следующем Niro можно, рассматривая дизайн-скетчи.

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Облик выполнен по мотивам концепта Kia HabaNiro, представленного в 2019-м. От прототипа «второму» кроссу, в частности, достались фары с «ломанными» диодными ходовыми огнями и задранные вверх задние фонари. В целом новый паркетник будет выглядеть гораздо агрессивнее предшественника. Габариты еще не названы. Длина предыдущего Niro равна 4355 мм (чисто электрической версии – 4375 мм), колесная база – 2700 мм. Показатели шоу-кара HabaNiro – 4430 и 2830 мм соответственно.



Внутри – спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Вдобавок Niro получил сенсорный блок управления «климатом», на котором имеются отдельные шайбы (как у других свежих моделей марки).

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О технике компания также пока умолчала. По предварительной информации, Kia Niro по-прежнему будет доступен в виде гибридов и электрокара. В состав установки предыдущих гибридных паркетников входит «атмосферник» 1.6 GDI (105 л.с.), совокупная мощность – 141 л.с., при этом «простой» кросс оснащен 44-сильным электромотором и батареей на 1,56 кВт*ч, а PHEV – 61-сильным движком и аккумулятором емкостью 8,9 кВт*ч. Базовый e-Niro/Niro EV имеет электромотор мощностью 136 л.с. и батарею на 39,2 кВт*ч (заявленный запас хода – 289 км по циклу WLTP), топовый электрокар предложен с 204-сильным двигателем и батареей емкостью 64 кВт*ч (дальнобойность – 455 км). Привод у «пятидверок» только передний.



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В России семейство Kia Niro не представлено, о планах привезти к нам компакты второго поколения марка не сообщала. Между тем Kia все-таки собирается продавать в РФ «зелень»: до нас должен добраться кросс-хэтч EV6.

