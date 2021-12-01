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  • Новый Lexus NX стартует в России: пока без базового атмосферника, гибрида больше не будет

Новый Lexus NX стартует в России: пока без базового атмосферника, гибрида больше не будет

01.12.2021 608 0 0

На данный момент паркетник доступен в РФ с двумя моторами на выбор, а третий – самый слабый – появится в гамме позже.

 

Кроссовер Lexus NX второй генерации дебютировал минувшим летом. Модель переехала на платформу GA-K, на которой также базируется нынешний паркетник Toyota RAV4, слегка подросла, но при этом мало изменилась внешне. Зато салон полностью перекроили. И вот объявлены российские цены и комплектации, дилеры начали принимать заказы. Напомним, этот Лексус бывает только с бензиновыми моторами.

В нашей стране паркетник пока доступен в двух модификациях: NX 250 оснащен «атмосферником» 2.5 мощностью 200 л.с., а под капотом NX 350 установлена «турбочетверка» 2.4, выдающая 279 л.с. Такие кроссоверы имеют восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. Паспортное время разгона с места до «сотни» для Lexus NX 250 – 9,1 секунды, для NX 350 – 7 секунд, максимальная скорость в обоих случаях – 200 км/ч.

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Базовый Lexus NX 200 до России доберется позже, его предложат с «атмосферником» 2.0 (150 л.с.) и вариатором, «двухсотка» бывает с передним приводом. К слову, в Европе основная ставка сделана на гибриды (в новом поколении к «обычному» присоединился подзаряжаемый), но у нас электрифицированных машин не будет, хотя предыдущий гибридный паркетник в РФ представлен.

Комплектации и цены нового Lexus NX

Комплектация

NX 250 AWD
(2.5, 200 л.с., 8АТ)

NX 350 AWD
(2.4T, 279 л.с., 8АТ)

Comfort

4 050 000 рублей

-

Executive

4 319 000 рублей

-

Premium

4 660 000 рублей

-

Luxury

5 152 000 рублей

-

F Sport Premium

-

5 584 000 рублей

F Sport Luxury

-

5 893 000 рублей

У нового Lexus NX 250 четыре комплектации. В самой доступной Comfort есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, мультимедиа-система с сенсорным экраном диагональю 9,8 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений и руля, обогрев лобового стекла, комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков). В версии Executive появляются 14-дюймовый тачскрин и навигатор, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки рулевой колонки и передних сидений.

Lexus NX 250 Premium – это еще панорамная крыша, камеры кругового обзора, обивка кресел перфорированной кожей, «память» настроек сидений, зеркал и руля, подогрев второго ряда. Наконец, в комплектации Luxury у кросса есть 20-дюймовые колеса, адаптивные фары, проекционный дисплей, руль с сенсорными кнопками, системы автоматической смены полосы при включении поворотника и оповещения о приближающемся сбоку автомобиле (при выезде вперед).

Кроссовер Lexus NX 350 поставляется сразу с пакетом F Sport, то есть отличается более агрессивным обликом, а в салоне такого «японца» — спортивные кресла и алюминиевые накладки на педалях. Кроме того, у самого мощного паркетника по умолчанию имеются адаптивная подвеска и дополнительные демпферы вибрации кузова. Lexus NX 350 доступен только в топовых комплектациях Premium и Luxury, при этом у «премиальной» версии нет панорамной крыши, а вот проекционный дисплей входит в список стандартного оборудования.

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Между тем предыдущий Lexus NX пока не покинул российский рынок: за переднеприводный кроссовер с двухлитровым «атмосферником» мощностью 150 л.с. сегодня просят минимум 3 129 000 рублей, полноприводный NX 300 с мотором 2.0 (238 л.с.) стоит от 3 779 000 рублей, а цена гибрида NX 300h AWD с установкой на основе двигателя 2.5 начинается с отметки в 4 394 000 рублей.

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Что же касается конкурентов, то, например, Infiniti QX50 сегодня стоит от 3 770 000 рублей, за Volvo XC60 2022 модельного года просят минимум 4 199 000 рублей, цена BMW X3 – от 4 520 000 рублей.

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