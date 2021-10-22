Вчера в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии новой модели немецкого бренда, которая заменит сразу две из ныне существующих в гамме. Как она будет выглядеть?

На современном автомобильном рынке очевидно усиливаются позиции всякого рода кроссоверов, при этом доля легковых автомобилей уменьшается. В особенности это касается таких нишевых вариантов, как купе и кабриолеты. Эта тенденция не обошла стороной и Mercedes-Benz, который планирует сократить линейку «двухдверок». По имеющейся информации, новая модель с именем CLE придёт на смену сразу двум моделям – купе и кабриолет С-класса, а также купе и кабриолет Е-класса. Пока у нас в распоряжении лишь фотографии будущего кабриолета, скрытого под камуфляжной плёнкой, однако уже есть возможность оценить пропорции и некоторые элементы внешнего вида.

Новинка получит внешний вид, выполненный в стиле других моделей бренда. Спереди на шпионских фотографиях можно увидеть фары более сложной формы (по сравнению с нынешними двухдверными С- и Е-классами), напоминающие новые CLA и GLA. На боковинах появятся новые выштамповки, делающие кузов более рельефным. Задняя часть пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, а на месте фонарей стоят временные кругляши, не позволяющие оценить форму задней оптики. Однако можем предположить, что фонари сделают треугольными, подобно многим другим новинкам компании.

CLE будет построен на новой модульной платформе бренда MRA-2 (Modular Rear Architecture), которую уже используют С- и S-Class последних поколений. По своим размерам новинка будет располагаться между двухдверными С- и Е-классами, которыми она придёт на смену. Достоверной информации о моторной гамме пока нет, однако наверняка она будет пересекаться с той, что представлена на новом С-классе.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

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Сегодня в России купе и кабриолеты С-класса не предлагаются к заказу в связи с выходом нового поколения седана, однако можно приобрести Е-класс в аналогичных кузовах. Самое доступное купе с 2-литровым 197-сильным бензиновым мотором и полным приводом 4MATIC обойдётся в 5 500 000 рублей. Более мощная версия Е 300 (249 л.с., задний привод) оценивается в 6 220 000 руб. На вершине гаммы – спортивная 435-сильная модификация Е 53 AMG 4MATIC за 7 830 000 рублей.

Между тем, ранее в этом месяце стало известно, что двухдверные Mercedes-AMG GT будут сняты с производства до конца этого года.