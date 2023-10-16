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  • Новый Mercedes-Benz E-Class L для Китая: длиннее и роскошнее предшественника

Новый Mercedes-Benz E-Class L для Китая: длиннее и роскошнее предшественника

16.10.2023 345 0 0

Компания Mercedes-Benz провела в Китае премьеру удлинённой версии седана Е-класса нового поколения, её предложат только с 4-цилиндровым бензиновым мотором.

Глобальный седан Mercedes-Benz E-класса поколения W214 дебютировал в апреле этого года, а теперь представлена его китайская удлинённая версия с заводским индексом V214. Удлинённая «ешка» имеет давнюю историю, уходящую корнями в 60-е годы прошлого века, но в Китае модель в нынешнем форм-факторе производится всего лишь с 2016 года — именно тогда дебютировал удлинённый V213, в котором компания Mercedes-Benz решилась на радикальную переделку кузова: корму оформили на манер флагманского Mercedes-Maybach S-класса, то есть снабдили «ешку» дополнительной секцией за задними дверьми, что потребовало новых задних стоек с окошками, новых задних крыльев и прочих дорогостоящих изменений. Предшественник с индексом V212 имел «дежурную» центральную вставку, такую же вставку по сей день используют китайские удлинённые версии Audi A6 и BMW 5 Series.

Более дорогой и аристократический кузов пока не привёл Mercedes-Benz E-Class L к абсолютному успеху, китайская Audi A6 L с центральной вставкой продаётся лучше: по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), с января по сентябрь этого года реализовано 128 551 шт. (+21,2% по сравнению с АППГ) и 129 407 шт. (+42,1%) соотвесвтенно. Китайская BMW 5 Series L от основных конкурентов отстала: за первые три квартала продано 99 344 шт. (-26.6%). В принципе в новом поколении компания Mercedes-Benz могла бы вернуться к более бюджетному варианту удлинения кузова с центральной вставкой и вряд ли потеряла бы от этого в продажах, но в итоге к большой радости китайского потребителя всё же решилась повторить фокус в стиле Mercedes-Maybach.

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Mercedes-Benz E-Class L поколения V214 по всем ключевым размерам превзошёл предшественника поколения V213: габаритная длина новой модели — 5092 мм (+27 мм по сравнению с V213), ширина — 1880 мм (+20 мм по сравнению с V213), высота — 1493 мм (+26 мм по сравнению с V213), колёсная база — 3094 мм (+17 мм по сравнению с V213 и +133 мм по сравнению с глобальным седаном W214).

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С места водителя китайский V214 практически ничем не отливается от глобального W214, а вот у пассажиров второго ряда в V214, разумеется, намного больше места для ног, чем у пассажиров глобального седана, да и в целом уровень комфорта, как в машине представительского класса. Кресла второго ряда в новом поколении снабжены удлинёнными подушками и множеством регулировок, позволяющих подобрать удобную посадку для сна и работы.

Мощные двигатели китайскому Mercedes-Benz E-Class L не положены, он будет оснащаться только «турбочетвёркой» М254, на версии E 260 L она выдаёт 204 л.с., на версии E 300 L — 258 л.с. Коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Для клиентов, которым нужно больше мощности, Mercedes-Benz предлагает в Китае импортные версии Е-класса со стандартной колёсной базой, в том числе спортивные Mercedes-AMG. Производить E-Class L будут по-прежнему на совместном предприятии Beijing Benz в Пекине. Цены на удлинённый седан нового поколения пока не объявлены.

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