На днях состоялось возвращение спортивного подразделения Mitsubishi Ralliart. Пока оно не показало ничего особенного интересного, мы же решили представить, какой могла бы выглядеть одна из самых желанных новинок для многих энтузиастов – седан Lanсer Evolution нового поколения.

Основанное в 1984 году подразделение Ralliart было закрыто в 2010-м в связи с тяжёлым финансовым положением компании Mitsubishi. Но в мае этого года было объявлено о возрождении спортивного подразделения, однако никакой конкретики о том, какими моделями оно будет заниматься, не было. В начале ноября мы сделали один из вариантов – новый кроссовер Outlander в версии Evolution. Теперь возрождение суббренда произошло, и оно пока не принесло ничего особенного – продемонстрировали лишь внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в России известный как L200) с несколькими фирменными наклейками и аксессуарами. Конечно, вряд ли именно этого ждали любители японской компании по всему миру. Гораздо более интересной моделью (если не самой) мог бы стать новый Lanсer Evolution.

Сегодня в модельной гамме Лансера вообще нет, его последнее поколение (десятое) было представлено в 2007 году, в этом же году показали и «заряженную» версию Evolution. Она продержалась на конвейере до 2016 года, после чего компания решила переориентироваться на кроссоверы и электромобили. Однако, несмотря на возрастающую популярность кроссоверов, многим была бы явно интересна именно легковая новинка от японского бренда, особенно во варианте Evolution. Мы изобразили спортседан, сделанный в стиле актуальных новинок Mitsubishi. Седан получил практически вертикальную переднюю часть с фирменными бумерангами декоративных элементов, узкими фарами и большим воздухозаборником в нижней части. На капоте расположилась дополнительная прорезь воздухозаборника, а в передних крыльях – воздуховоды. Одним из характерных элементов внешности моделей Evolution являются существенно расширенные колёсные арки. Сзади – Y-образные фонари, спойлер на крышке багажника и массивный задний бампер с диффузором и парой круглых выхлопных труб в нижней части.

Что же касается технической части, то она могла бы стать результатом развития начинки Lanсer Evolution X. Он оснащался полностью алюминиевым 2-литровым турбомотором 4В11Т, минимальная мощность которого составляла 276 л.с. в версии для японского рынка. В течение производственной жизни модели появлялись разные модификации, самая мощная из них Final Concept, продемонстрированная в 2015-м году, получила отдачу в 480 лошадиных сил. Седан оснащался полноприводной трансмиссией S-AWC (Super All Wheel Control), способной направлять различный момент на каждое колесо в любое время. Коробки передач – 5-ступенчатая механическая либо 6-скоростная Twin Clutch Sportronic Shift Transmission (TC-SST).

Mitsubishi Lancer Evolution X 1 / 3 Mitsubishi Lancer Evolution X 2 / 3 Mitsubishi Lancer Evolution X 3 / 3

Сегодня в России модельный ряд Mitsubishi состоит из пикапа и нескольких кроссоверов, базовым из которых является ASX. Вариант на «механике» со 117-сильным 1.6 и передним приводом предлагается за 1 812 000 рублей. Полноприводная 150-сильная версия 2.0 CVT обойдётся минимум в 2 068 000 рублей. Популярный Outlander предыдущего уже поколения можно приобрести за 1 959 000 рублей (2.0 CVT, 146 л.с., передний привод).

Между тем, ранее Mitsubishi официально представила обновлённый компактвэн Xpander.