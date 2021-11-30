Новинки ×

Новый Mitsubishi Lancer Evolution XI: каким он может быть

30.11.2021 5021 0 0

На днях состоялось возвращение спортивного подразделения Mitsubishi Ralliart. Пока оно не показало ничего особенного интересного, мы же решили представить, какой могла бы выглядеть одна из самых желанных новинок для многих энтузиастов – седан Lanсer Evolution нового поколения.

 

Основанное в 1984 году подразделение Ralliart было закрыто в 2010-м в связи с тяжёлым финансовым положением компании Mitsubishi. Но в мае этого года было объявлено о возрождении спортивного подразделения, однако никакой конкретики о том, какими моделями оно будет заниматься, не было. В начале ноября мы сделали один из вариантов – новый кроссовер Outlander в версии Evolution. Теперь возрождение суббренда произошло, и оно пока не принесло ничего особенного – продемонстрировали лишь внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в России известный как L200) с несколькими фирменными наклейками и аксессуарами. Конечно, вряд ли именно этого ждали любители японской компании по всему миру. Гораздо более интересной моделью (если не самой) мог бы стать новый Lanсer Evolution.

Сегодня в модельной гамме Лансера вообще нет, его последнее поколение (десятое) было представлено в 2007 году, в этом же году показали и «заряженную» версию Evolution. Она продержалась на конвейере до 2016 года, после чего компания решила переориентироваться на кроссоверы и электромобили. Однако, несмотря на возрастающую популярность кроссоверов, многим была бы явно интересна именно легковая новинка от японского бренда, особенно во варианте Evolution. Мы изобразили спортседан, сделанный в стиле актуальных новинок Mitsubishi. Седан получил практически вертикальную переднюю часть с фирменными бумерангами декоративных элементов, узкими фарами и большим воздухозаборником в нижней части. На капоте расположилась дополнительная прорезь воздухозаборника, а в передних крыльях – воздуховоды. Одним из характерных элементов внешности моделей Evolution являются существенно расширенные колёсные арки. Сзади – Y-образные фонари, спойлер на крышке багажника и массивный задний бампер с диффузором и парой круглых выхлопных труб в нижней части.

Что же касается технической части, то она могла бы стать результатом развития начинки Lanсer Evolution X. Он оснащался полностью алюминиевым 2-литровым турбомотором 4В11Т, минимальная мощность которого составляла 276 л.с. в версии для японского рынка. В течение производственной жизни модели появлялись разные модификации, самая мощная из них Final Concept, продемонстрированная в 2015-м году, получила отдачу в 480 лошадиных сил. Седан оснащался полноприводной трансмиссией S-AWC (Super All Wheel Control), способной направлять различный момент на каждое колесо в любое время. Коробки передач – 5-ступенчатая механическая либо 6-скоростная Twin Clutch Sportronic Shift Transmission (TC-SST).

Mitsubishi Lancer Evolution X
1 / 3
Mitsubishi Lancer Evolution X
2 / 3
Mitsubishi Lancer Evolution X
3 / 3

Сегодня в России модельный ряд Mitsubishi состоит из пикапа и нескольких кроссоверов, базовым из которых является ASX. Вариант на «механике» со 117-сильным 1.6 и передним приводом предлагается за 1 812 000 рублей. Полноприводная 150-сильная версия 2.0 CVT обойдётся минимум в 2 068 000 рублей. Популярный Outlander предыдущего уже поколения можно приобрести за 1 959 000 рублей (2.0 CVT, 146 л.с., передний привод).

Между тем, ранее Mitsubishi официально представила обновлённый компактвэн Xpander.      

седан спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Mitsubishi Mitsubishi Lancer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика «Литры или амперы»: для каких машин нужны особо мощные пусковые бустеры Как выбрать пусковое устройство для своего автомобиля? Все они для бортовой сети 12 вольт, но мощность весьма различна… Недостаточно мощное – не справится, избыточно мощное – деньги на ветер... 70 0 0 01.12.2021
Статьи / Авто и технологии Чистый воздух в один клик: как нанотехнологии делают жизнь комфортнее Свежесть и чистота воздуха напрямую влияют на качество нашей жизни. Но дышать полной грудью хочется не только в горах Швейцарии, но и в собственном доме, и на пути к нему. 82 0 0 01.12.2021
Статьи / Авто недели Fabia впереди, Octavia сзади и простор внутри: стоит ли покупать Skoda Roomster за 650 тысяч Выбирая практичный и просторный автомобиль для семьи, многие непременно хотят получить кроссовер. Однако у тех, кто не готов переплачивать за имидж и условный полный привод, тоже есть неплох... 667 0 0 01.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17391 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16144 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 14983 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings