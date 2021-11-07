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Mitsubishi Outlander Evolution: первые изображения

07.11.2021 12673 0 2

В этом году было объявлено о возрождении спортивного подразделения Ralliart, результатом чего могут стать ряд доработанных модификаций. Одной из них может стать спортивная версия кроссовера Outlander.

 

Подразделение Ralliart было создано в 1983 году, оно занималось разработкой гоночных автомобилей компании. В дальнейшем оно участвовало в создании дорожных машин, а также одежды и аксессуаров. Однако в марте 2010 года было объявлено о прекращении деятельности подразделения в связи с экономическим кризисом. И вот в мае этого года компания Mitsubishi объявила о возрождении Ralliart. Никаких подробностей о сроках и конкретных моделях не было до августа, когда появилась информация о том, что первенцем подразделения станет доработанный кроссовер Outlander. Кроме того, могут вернуть и название Evolution, которое носили «заряженные» версии седана Lancer, выпускавшиеся до 2016 года.

Пока нет информации о том, как будет выглядеть спортивная версия нового Outlander, также нет и никаких шпионских фотографий. Однако можем предположить, что новинка получит доработанную переднюю часть с увеличенным воздухозаборником в бампере. Также изображенный на рендере кроссовер имеет дополнительный воздухозаборник в капоте и прорези воздуховодов в передних крыльях – такими же элементами обладал и седан Lanсer Evolution. Сзади Outlander отличается новым бампером с массивной контрастной вставкой, в нижней части которой находятся диффузор и пара круглых патрубков выхлопной системы. Дополняют образ многоспицевые колёсные диски, выполненные в стиле Lanсer Evolution X, и заниженная подвеска.

По предварительной информации, за основу для модели Evolution будет взят подзаряжаемый гибрид Outlander PHEV, который представили в конце прошлого месяца. Он оснащается атмосферным бензиновым мотором 2.4, работающий по циклу Аткинсона и развивающий 133 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Также частью гибридной установки являются два электромотора – передний выдаёт 116 л.с. и 255 Нм (у предыдущего гибридного кроссовера эти показатели равны 82 л.с. и 195 Нм), а задний 136 л.с. и 195 Нм (у предшественника – 82 л.с. и 137 Нм). Запас хода в полностью электрическом режиме составляет от 83 до 87 км по циклу WLTC в зависимости от оснащения модификации.

Премьера новинки может состояться ближе к лету следующего года.

Стандартный Mitsubishi Outlander
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Стандартный Mitsubishi Outlander
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Стандартный Mitsubishi Outlander
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Сегодня в России предлагается предыдущее поколение Outlander. Базовая версия оснащается 2-литровым мотором мощностью 146 л.с., вариант с передним приводом обойдётся минимум в 1 959 000 рублей, полноприводная модификация оценивается в 2 249 000 рублей. Есть также вариант со 167-сильным двигателем 2.4, он комплектуется исключительно полным приводом и предлагается минимум за 2 599 000 рублей. Все версии оснащены вариатором.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Lanсer десятого поколения.     

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