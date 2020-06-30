Мнения об этом автомобиле могут удивить своей противоречивостью. И это странно: в нём нет ничего сложного или хотя бы интересного с технической стороны вопроса. И всё-таки владельцы десятых Лансеров об одних и тех же вещах часто говорят противоположные вещи. И как тут выбрать десять отличительных черт, которые все владельцы оценили бы одинаково? Пришлось помучиться. Но не с Лансером, а с его владельцами, часть из которых верит, что любой Lancer – это почти Evolution, а другая часть удивляется, почему в багажник обычного семейного седана с трудом влезает детская коляска.

Истоки

Пожалуй, мы пропустим историю предыдущих девяти поколений Лансеров. Она слишком длинная и берёт своё начало ещё в 1973 году. Читать это всё равно никто не будет, так что перейдём сразу к нашему герою. Хотя и его историю многие тоже пропустят, проскроллив вниз. Ну и ладно.



Итак, в 2005-м году Mitsubishi Motors Corporation в Токио показала концепт под именем Concept-cX. Этот концепт стал основой для нового десятого поколения Lancer, который презентовали в Детройте в январе 2007 года. В марте этого же года Лансер появился на североамериканском рынке, а в октябре он поступил в продажу в Европе и Австралии. Кстати, европейцам с моторами повезло чуть больше: они могли купить Лансер с дизельным мотором, которого ни американцы, ни россияне так и не увидели. Хотя с другой стороны, кому он сдался – дизельный Лансер. Ещё и с дизелем от Фольксвагена.



В 2011 году машина пережила рестайлинг. Изменения оказались не слишком существенными. Самое заметное новшество – это, пожалуй, появление нового собственного дизеля вместо немецкого. Но нам-то на это было наплевать.

Mitsubishi Lancer 2007–2018

А вот фейслифтинг 2015 года оказался интереснее. Технически ничего не изменилось, но внешность стала немного привлекательнее за счёт новых бамперов, оптики и приборной панели. Впрочем, экстерьер Лансера – один из поводов его любить. Банально, но факт.



История Лансера в России закончилась в 2017 году. Он оказался последним Лансером в принципе – одиннадцатого поколения нет, что стало трагедией для фанатов «эволюшенов». Остальные автолюбители расстроились не очень сильно.



Ну а чем же хорош последний из «ланов» (Lancer – улан, копьеносец, англ.)? И чем он плох? Обратимся к мнениям его владельцев.



Ненависть №5: тормоза

Будем говорить объективно: Лансер имеет недостатки, за которые его можно почти ненавидеть. Некоторые можно считать существенными, но остальные вызывают не то чтобы ненависть, а, скорее, вздох разочарования. Например, тормоза.



То, что они не любят перегрева, вполне очевидно. И рассказы о том, что «передние диски только в путь приходят в негодность при перегреве», очень даже ожидаемы. А вот хронические неприятности с задними тормозами – это уже интереснее. Один из владельцев описал эту болезнь Лансера достаточно подробно: «Самая проблемная часть этого аппарата – тормозная система. Конструкция такова, что задние суппорта обрастают грязью и очень быстро закисают, передние тоже страдают этой болезнью плюс еще и перегрева боятся… Менять раз в год тормозную жидкость (обязательно), смазывать суппорты раз-два в сезон. Следить за пыльниками направляющих и т. д.». Сказано не совсем по-русски, но достаточно точно. И советы хорошие.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Если интересно, во сколько обходится ремонт задних тормозов, то вот готовый ответ: «... заклинил левый задний тормозной суппорт, и сожгло тормозную колодку. Вопрос был в 10 000 рублей – это покупка нового суппорта. Но я зашёл немного с тылу: купил ремкоплект с тормозным поршнем (ремкомплект 500 р. и тормозной поршень 520 р.) и новые тормозные колодки неоригинал Kashiyama (японские) 800 р.». Забегая вперёд, отмечу, что заходить «немного с тылу» для владельцев десятых Лансеров – это нормально. Иначе можно разориться.



А иногда проблему задних суппортов решают ещё проще: «... задние суппорты начали болтаться и греметь на кочках с очень противным звуком. Сам я не знал, почему, а в сервисе сразу сказали, чтобы вез новые суппорты, но я не готов был отдавать столько денег, потому решил попробовать устранить сам. Заменил все 4 направляющих суппорта – в простонародье "пальцы" (по 220 р. за оригинал)». В общем-то, замена направляющих – это не совсем «с тылу», но помогает.



Любовь №5: дизайн

Что ж, кидайте в меня помидорами, я готов: повод действительно крайне банальный. А вот о дизайне такого сказать нельзя. Внешне Лансер получился настолько агрессивным и молодёжным, что его боятся даже пьяные гопники. А молодые владельцы почему-то уверены, что «... на дорогах их много, а до сих пор люди часто оборачиваются!». Спорно, но не будем ломать веру.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Более адекватная оценка звучит приблизительно так: «В 2008 году это, конечно, была бомба – акула, вау, круто. Люди реально смотрели, поворачивали головы. Куча внимания – гордость водителя)) Сейчас же могу сказать, хоть и приелось, но совсем не бесит, не тошнит и не вызывает какого-то отторжения. Вполне прилично смотрится». С этим я, пожалуй, соглашусь. Редко у кого получается сделать дизайн самобытным, но не быстро устаревающим. У Mitsubishi получилось. Причём так, что просто «... ну красавчик, одноклассники и рядом не лежали». Ха-ха-ха.



Ненависть №4: катализаторы и рулевая рейка

Опять столкнулся с ситуацией, когда приходится объединять не связанные между собой вещи. Но жалобы на них встречаются одинаково часто, так пусть лежат рядом.



Итак, катализатор. Тут обычно всё происходит по одному сценарию: «У меня на 95 000 км загорелся "Сheck Engine". Как выдал компьютер на диагностике – "Низкая производительность катализатора". Сам катализатор стоит 30 000, а то и более. Просто пробил катализатор, накрутил «обманку», и все исчезло, цена вопроса – 1 500 р». Тут и добавить нечего: выбивание катализатора – народная забава владельцев Лансеров. От себя добавлю, что крошка от катализатора моторы на этой машине обычно не губит, так что вопрос решается действительно просто и безболезненно. И люди к этому относятся довольно хладнокровно: «Загорелся "чек", пропала тяга, неустойчивая работа, запах в салоне. Оказалось, забит катализатор. После удаления катализатора всё нормализовалось».



Mitsubishi Lancer 2007–2018

С рейкой ситуация ещё проще: она любит со временем греметь. А так как шумки в Лансере чуть менее чем ничего, то этот звук вполне гармонично вливается в общую какофонию шумов. Конечно, наиболее ответственные владельцы занимаются ремонтом рейки, но настоящие лансероводы – люди выдержанные. И они часто говорят так: «Насчет повальных случаев со стуком рулевой рейки – ну и пусть стучит, если ей хочется».



Любовь №4: салон и багажник

А вот тут будет сложно. Дело в том, что багажник у Лансера маленький. И не просто маленький, а позорно маленький – 315 л. Для сравнения: у обычного Volkswagen Polo Sedan объём 460 л, а у нового лифтбека и вовсе 550. Так что 315 – это крайне тоскливо. И многие предупреждают: «Если вы, к примеру, хотите перевезти на машине куда-то комплект её же колёс, имейте в виду – в багажник поместится только одно». Как сказал Пастернак, увидев багажник Лансера, тут только «Достать чернил и плакать» (хотя, может, это он не про Лансер говорил. Но попал прямо в точку). Так какая же после этого может быть любовь? А вот такая: у автомобиля огромный салон и прекрасный складной задний диван. И люди этим активно пользуются: «... откинуть задние сиденья прямо из багажника, постелить простынку и закинуть в него холодильник или шкаф – без проблем». При этом визуально маленький багажник придаёт силуэту Лансера еще более агрессивный или даже спортивный вид. А это важно. Так что салон и возможности его трансформации обычно вызывают исключительно положительные эмоции.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Ну, а про внутренний простор говорят ещё чаще и однозначнее: его тут много. Оценки единодушные: «Вот уж действительно: в эту машину сначала заходишь, потом садишься. В отличии от Форд Фокус 3, куда просто просачиваться приходится. При росте около 185 см и весе за 100 кг размещаюсь за рулём по-барски, за спиной сидеть при этом вполне удобно». Добавлю, что задним пассажирам в Лансере тоже не тесно.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Ненависть №3: масло и всё, что с ним связано

Второй и последний сложный вопрос, связанный с Лансером. Не секрет, что 1,5-литровые моторы 4A91 склонны с возрастом подъедать масло. Да и 1,6-литровые 4A92 не сильно от них отстают. А если говорить совсем честно, что и самые взрослые моторы объёмом 1,8 л (B10), 2,0 л (B11) и 2,4 (B12) при пробегах к 200 тысячам тоже часто начинают жрать масло. Сталкиваются с этим многие, особенно те, кто менял масло по регламенту производителя – раз в 15 тысяч километров. Это неприятно само по себе, но очень многие лансероводы свято верят в то, что излечить мотор от масложора можно элементарной сменой марки масла. Зачем связываться с заменой колец или поршней, когда достаточно просто перейти на другое масло? И на форумах часто устраивают драки, целью которых является убеждение оппонентов в целебных свойствах масел.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Забавно читать отзывы владельцев машин с одним и тем же мотором: «Заменил масло сразу после покупки на Mobil 3000 5W40. Как проехал на нем 7 000 км, начали стучать компенсаторы на холодную, заменил масло на Aral 5W40 – та же петрушка, но только компенсаторы уже не умолкали сразу… Решением проблемы была заливка оригинального масла Mitsubishi Motors Corporation 5W30 в железной канистре». И тут же: «По опыту эксплуатации скажу, что масло надо менять не через 15, а через 8-10 тысяч… и маслом этим должен быть Mobil 1 5W50». Или: «Достаю щуп, а там на кончике маааленькая капля... Масло Кастрол, вот причина… Поменял на Эссо. За 10 000 менее половины литра. Выдохнул». И следом: «... масло ему нравится Motul 5w-30, да, не из дешевых, но зато мотор его не ест и чувствует себя прекрасно, несмотря на возраст и пробег». Смысла во всех этих Мобил-Митцубиши-Эссо-Мотюлевских войнах не так уж и много. А вот идея менять масло не через 15, а через 8-10 тысяч пробега очень даже хороша. Моторы объёмом 1,8 и 2 л при бережном уходе и своевременной замене масла у многих отъездили за 400 тысяч километров и не померли смертью храбрых с остатками дорогущего масла в поддоне картера.



Любовь№3: вариатор

Неожиданно, да? У нас в России слова «любовь» и «вариатор» в одном тексте обычно не встречаются. А вот владельцы Лансеров практически поголовно радуются вариаторам Jatco JF011E: «Коробка вариатор мне очень нравится. Она и двигатель будто созданы друг для друга», «Ровный разгон без толчков, ну и, конечно, комфорт при езде, особенно в пробках – сидишь в машине и не напрягаешься вообще». И даже говорят так: «В целом дуэт вариатор – двигатель работают на твердую пятерку: со светофоров ухожу практически всегда вперед потока, т. е. фокусы, астры, шкоды и прочие глотают пыль». Допустим, эти «фокусы, астры, шкоды и прочие» всё-таки не знают, что участвуют в гонках. Но нужно отдать должное: вариатор на Лансере живёт долго. Само собой, убить его несложно, но те, кто не пытается «валить на все бабки», надёжностью вариатора довольны. Мне даже попался отзыв, автор которого уверял, что вариатор без ремонта проехал 400 тысяч километров. На правдивости отзыва не настаиваю, но верить хочу.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Есть одно «но»: почти все жалуются на то, что на машинах до рестайлинга очень быстро обрастает грязью радиатор вариатора, который стоит в нише колеса. Его нужно аккуратно промывать (он сам по себе слабенький), и тогда всё будет хорошо. Скорее всего, даже лучше, чем на машинах после рестайлинга 2011 года, на которых вместо отдельного радиатора вариатора поставили теплообменник.



Ненависть №2: звуки подвески

Заметьте: именно звуки, а не поломки деталей. Поломки почему-то не беспокоят. Они достаточно редкие и не слишком дорогие. Но вот звук работы подвесок бесит очень многих. Условно его источники можно поделить на две группы: неисправность и конструктивные особенности.



Насчёт второго всё просто: почему-то внизу скапливается много грязи, которая мешает работать подвеске в штатном режиме. Тут помогает мойка. Особенно актуальной эта проблема становится зимой, когда там ещё и набивается снег и намерзает лёд.



Mitsubishi Lancer 2007–2018

А вот первая причина – неисправность – встречается настолько регулярно, что её считают конструктивной особенностью. В ход идут разные меры борьбы с шумом. Пересказывать не буду, дам слово авторам отзывов и собственных рецептов: «Отдельное внимание стоит уделить подвеске – ну, это болезнь "десяток". С наступлением холодов она заскрипела при наезде на лежачих полисменов. Оказывается, штатные втулки стаба какие-то неправильные – лечится заменой на полиуретановые, и каждые тысяч 10-15 их нужно проходить смазкой. Дилеры говорят, что это конструктивная особенность подвески, так что смазывайте или делайте музло погромче и катайтесь так, если напрягает». Вторая ситуация: «Прокладки между пружиной и стаканом стойки в передней подвеске выбрасывайте! Они из пластика и за один год эксплуатации разваливаются. Отсюда и скрип при проезде полицейских. Советую на первый виток пружины натянуть масло-бензостойкий шланг, тогда всё более-менее комфортно».



Хорошо, если владелец как-то проблему решил. А некоторые лансероводы, более слабые духом, сдаются: «На кочках всю трясёт, всё дребезжит, ходовку перебирали на сервисе, много чего поменяли, сказали, всё норм». До суицида не доходит, но повод для ненависти серьёзный: «Поначалу всё в машине радовало, разве что скрип втулок стабилизатора бесил на кочках».



Любовь №2: наличие недорогих запчастей и простота ремонта

К сожалению, оригинальные запчасти на десятый Лансер стоимостью не радовали ни в 2008 году, ни сейчас. Особенно это заметно в сравнении с предыдущим, девятым поколением. Те машины ломались реже, а их обслуживание было практически копеечным. С десятым Лансером такое не прокатило. Но со временем коллективный разум победил: оказалось, что и аналогов на рынке полно, и ремонтировать эту машину можно самостоятельно. Как иногда говорят, «на коленке». Само собой, при выборе машины на вторичном рынке на это обращают самое пристальное внимание. И лансероводы стали безмерно гордится простотой ремонта своих автомобилей: «Деталей-аналогов так много, что еще попробуй выбери», «По расходникам вообще вопросов нет, все доступно и недорого, разумеется, кроме оригинальных запчастей», «Плюс – возможность ремонта "на коленках". Т. е. все просто, логично и удобно». Такие цитаты можно приводить бесконечно, но я этого делать не буду. Люди не глупые, всё уже поняли. Лучше перейдём к самой лютой ненависти.



Ненависть №1: экономия на спичках

Не хотелось бы перегружать текст цитатами, но сейчас их будет много. В Интернете их, само собой, ещё больше, но они в основном матерные, а мы такое не публикуем. Поэтому исключительно печатные отзывы: «Начну с руля. Он не регулируется по вылету. Следующий пункт экономии – это пластик. Он жесткий. Скрипит», «Полный аскетизм, жесткий пластик, сверчки тут не редкость», «Шумка. Ее тоже нет. Совсем. После 4-5 часов по трассе голова гудит ппц как. Ну про всякие подсветки кнопочек, бардачков и т.п. можно не говорить. Там этого нет». Немного ироничное: «А ещё японское ноу-хау – открываешь багажник, испачкавшись заранее (ручки нет), а там, под ковриком, ВНИМАНИЕ – лист оргалита (им запаска прикрыта)».



Mitsubishi Lancer 2007–2018

И вот эта «экономия на спичках» является самым большим поводом для ненависти. Что же, справедливо. Но и японцев понять можно: Mitsubishi тогда переживала не лучшие времена, и денег на что-то серьёзное у них не было. Впрочем, должны ли проблемы японцев нас волновать?



Любовь №1: простор для тюнинга

Я бы сказал, не для тюнинга, а для «колхозинга». У машины есть много более существенных достоинств, но большинство владельцев почему-то исторгает щенячий восторг именно по этому поводу. Кто-то объясняет это так: «Машина произвела фурор в мире ралли и быстро завоевала рынок. Даже сейчас отголоски популярности гремят пластиковым тюнингом и имитациями под Evo». Предположим, это поколение фурора в мире ралли уже не сильно произвело, но стереотипы остались. И желание ездить на Эво тоже. Ну или на не совсем Эво: «Лансер – хорошая платформа для тюнинга как мотора, так и внешних допов! Лично я поставил себе передний бампер GT concept».



Mitsubishi Lancer 2007–2018

Разумеется, рынок не мог не отреагировать на спрос. Свистелки-перделки появились в огромном количестве, Лансеры обвешивались всякой дрянью быстрее Цивиков, вариаторы горели, но народ ликовал: «Отдельная история – тюнинг и всякие примочки: их на рынке так много, что на секунду чувствуешь себя безумным шопоголиком, выбирая специальные коврики, обвесы и т. п. И все стоит смешных денег».



Так что вывод совершенно логичен: «Полет вашей фантазии с данным авто не ограничен, за что его еще больше и любят». А любовь, как вы знаете, штука жестокая и злая. Она изуродовала множество Лансеров, павших жертвой безумной любви своих владельцев. RIP.

