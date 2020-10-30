Модель Pathfinder ведёт свою историю с 1985 года, когда началось производство внедорожника первого поколения с тремя дверьми, а через 4 года появилась и 5-дверная версия. Кстати, на некоторых рынках модель продавалась под именем Terrano, которое с 2013 года присвоено бюджетному кроссоверу на базе Renault Duster. Сейчас на конвейере четвёртое поколение Pathfinder (R52), которое было представлено в 2012 году, а спустя 4 года автомобиль обновился. По современным меркам модель уже старовата, поэтому ей на смену идёт совершенно новый кроссовер, который будет заметно отличаться по дизайну от нынешнего. Пока тестовые образцы скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако кое-что всё же можно разглядеть. Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому размеры и габариты кузова соответствуют реальному автомобилю. Передняя часть будет сделана в стиле новых моделей бренда, таких как Rogue (известный в нашей стране как X-Trail) и рестайлинговый Patrol. Решётка радиатора станет ещё крупнее и более угловатой. Фары, скорее всего, будут перекликаться по форме с обновлённым Патролом.

В целом дизайн станет более резким и угловатым в противовес нынешнему Pathfinder с его округлыми поверхностями. Колёсные арки более рельефные, зеркала переместились на ножки, а крыша, как мы предполагаем, может быть сделана контрастной, подобно новому X-Trail/Rogue. Из того, что можно увидеть на закамуфлированных образцах сзади – фонари станут более узкими и вытянутыми по горизонтали, а ниша номерного знака переместится с крышки багажника на бампер.

Информации о технической части нового Патфайндера пока нет, нынешний же кроссовер построен на переднеприводной платформе D, которую также используют модели Altima, Maxima и Murano. Он комплектуется двумя вариантами моторов, базовым из которых является рядный 4-цилиндовый 2.5 мощностью 250 л.с., более мощный – 284-сильный 3.5 V6. Коробка передач может быть механической либо вариатором.

Премьера нового Nissan Pathfinder может состояться до конца этого года.

Нынешний рестайлинговый Nissan Pathfinder 1 / 2 Нынешний рестайлинговый Nissan Pathfinder 2 / 2

В России нынешнее поколение Pathfinder продавалось и даже производилось с 2014 года, однако в конце 2015-го из-за низких продаж производство было прекращено. Сегодня роль флагманского кроссовера марки на нашем рынке играет Murano, его минимальная стоимость составляет 2 649 000 рублей (3.5 CVT, 249 л.с., передний привод). Цены на полноприводную модификацию с этим же безальтернативным мотором начинаются с отметки в 2 935 000 рублей.

Напомним, в этом месяце мы провели тест-драйв обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail.