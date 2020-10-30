Новинки ×

Новый Nissan Pathfinder: первые изображения

30.10.2020 2078 0 0

В скором времени компания Nissan покажет полностью новое поколение своего среднеразмерного кроссовера. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть новинка.

 

Модель Pathfinder ведёт свою историю с 1985 года, когда началось производство внедорожника первого поколения с тремя дверьми, а через 4 года появилась и 5-дверная версия. Кстати, на некоторых рынках модель продавалась под именем Terrano, которое с 2013 года присвоено бюджетному кроссоверу на базе Renault Duster. Сейчас на конвейере четвёртое поколение Pathfinder (R52), которое было представлено в 2012 году, а спустя 4 года автомобиль обновился. По современным меркам модель уже старовата, поэтому ей на смену идёт совершенно новый кроссовер, который будет заметно отличаться по дизайну от нынешнего. Пока тестовые образцы скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако кое-что всё же можно разглядеть. Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому размеры и габариты кузова соответствуют реальному автомобилю. Передняя часть будет сделана в стиле новых моделей бренда, таких как Rogue (известный в нашей стране как X-Trail) и рестайлинговый Patrol. Решётка радиатора станет ещё крупнее и более угловатой. Фары, скорее всего, будут перекликаться по форме с обновлённым Патролом.

В целом дизайн станет более резким и угловатым в противовес нынешнему Pathfinder с его округлыми поверхностями. Колёсные арки более рельефные, зеркала переместились на ножки, а крыша, как мы предполагаем, может быть сделана контрастной, подобно новому X-Trail/Rogue. Из того, что можно увидеть на закамуфлированных образцах сзади – фонари станут более узкими и вытянутыми по горизонтали, а ниша номерного знака переместится с крышки багажника на бампер.

Информации о технической части нового Патфайндера пока нет, нынешний же кроссовер построен на переднеприводной платформе D, которую также используют модели Altima, Maxima и Murano. Он комплектуется двумя вариантами моторов, базовым из которых является рядный 4-цилиндовый 2.5 мощностью 250 л.с., более мощный – 284-сильный 3.5 V6. Коробка передач может быть механической либо вариатором.

Премьера нового Nissan Pathfinder может состояться до конца этого года.

Нынешний рестайлинговый Nissan Pathfinder
1 / 2
Нынешний рестайлинговый Nissan Pathfinder
2 / 2

В России нынешнее поколение Pathfinder продавалось и даже производилось с 2014 года, однако в конце 2015-го из-за низких продаж производство было прекращено. Сегодня роль флагманского кроссовера марки на нашем рынке играет Murano, его минимальная стоимость составляет 2 649 000 рублей (3.5 CVT, 249 л.с., передний привод). Цены на полноприводную модификацию с этим же безальтернативным мотором начинаются с отметки в 2 935 000 рублей.

Напомним, в этом месяце мы провели тест-драйв обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail.    

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Nissan Nissan Pathfinder

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Коронавирус в автомобиле: для чего нужен «генератор ультрафиолета» Регулярно разъезжая на личном автомобиле по делам и посещая с его помощью общественные места, вы невольно превращаете салон своей машины в «отель для вирусов»... Можно ли как-то снизить риск... 265 1 0 30.10.2020
Статьи / Ремонт и обслуживание Не только масло, не только фильтры: обслуживание и ремонт Ford Focus 2 Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраст... 1204 0 0 30.10.2020
Статьи / Шины и диски Зима с плюсом: новая фрикционная шина Goodyear Ultragrip Performance+ Осень в этом году удивительно теплая и красивая. Но законы природы не изменить, и за осенью неумолимо наступит зима, а это значит, что водителям пора подумать о том, во что они будут «обуват... 291 0 0 29.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 129862 6 85 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 78066 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 42257 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings