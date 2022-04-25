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Новый Range Rover Sport дебютирует через пару недель: первые тизеры

25.04.2022 29 0 0

Внедорожник британской марки будет представлен 10 мая 2022 года. В ходе смены генерации модель переехала на другую платформу.

 

Компания Land Rover выпускает среднеразмерный внедорожник Range Rover Sport с 2004 года. За прошедшие годы модель успела всего лишь раз сменить поколение: актуальное второе было представлено весной 2013 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Рестайлинг этот SUV пережил в 2018 году. Отметим, продажи модели в Европе ощутимо просели в «ковидном» 2020-ом: тогда дилеры реализовали 17 500 единиц, что на 33,4% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом спад продолжился – клиенты купили 17 385 шт. («минус» 0,7%).

Тизер Range Rover Sport нового поколения

Сейчас британский производитель находится на завершающем этапе подготовки к презентации Range Rover Sport третьей генерации: дебют состоится через пару недель, 10 мая. В преддверии скорой премьеры в Land Rover решили расщедриться сразу на несколько тизеров будущего внедорожника: два снимка слегка приоткрывают экстерьер, а опубликованный эскиз демонстрирует салон.

Судя по тизерам, внешность модели, вероятно, не претерпит серьёзных изменений. Ожидается, что форма, а также пропорции кузова Range Rover Sport останутся примерно прежними. На передних крыльях остались декоративные элементы в виде расположенных под углом накладок.

Эскиз салона Range Rover Sport нового поколения

Если приглядеться к относительно схематичному эскизу интерьера, можно предположить, что салон модели оформят примерно также как у «старшего брата» Range Rover (пятое поколение этого внедорожника было представлено в октябре прошлого года). При этом несколько иначе будет исполнена центральная консоль с крупным сенсорным экраном мультимедийной системы и блоком управления климатической установкой. Также, судя по рисунку, новый Range Rover Sport получит трёхспицевое рулевое колесо.

Со сменой поколений внедорожник переехал на новую платформу: теперь, как и большой SUV Range Rover, он получит в основу новую «тележку» MLA-Flex (Modular Longitudinal Architecture). Так что у версии с прибавкой Sport будет пятирычажная задняя подвеска и полноприводная система с муфтой на передней оси (у нынешней версии постоянный полный привод). Не исключено, что в рамках дебюта новинка установит очередной рекорд скорости.

На фото: актуальная версия Range Rover Sport
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На фото: актуальная версия Range Rover Sport
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На фото: актуальная версия Range Rover Sport
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе моторной линейки Range Rover Sport нового поколения окажутся рядные бензиновые и дизельные «шестёрки» Ingenium (отдача – от 250 до 400 л.с.), которые работают в тандеме с 48-вольтовым гибридным довеском. Кроме того, будут и полноценные plug-in гибридные версии (как у старшего Range Rover): с аккумулятором ёмкостью 38,2 кВт*ч в пределах колёсной базы и 105-киловаттным электромотором, интегрированным между 3,0-литровым бензиновым двигателем и восьмиступенчатым «автоматом» ZF. На электротяге без подзарядки такие машины способны проехать не менее 100 км. Топовой версией станет SVR с битурбомотором BMW V8 объёмом 4.4 литра, его мощность будет равна не менее 600 л.с.

В Land Rover заявили, что приём заказов на новинку откроется сразу же после презентации, 10 мая. Не исключено, что автомобили доберутся до европейских дилеров и первых покупателей уже во второй половине текущего года.

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