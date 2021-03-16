Новый седан Kia K8 показался на видео. У замены Cadenza, возможно, будет полный привод

Компания Kia готовится вывести на рынок новую крупную «четырехдверку». О начинке производитель пока не рассказал, однако корейские СМИ уже выяснили, с какими моторами модель предложат на родине.

Облик своего нового седана марка Kia раскрыла еще в феврале, а в начале марта появились фирменные изображения интерьера. Напомним, прежде считалось, что эту «четырехдверку» будут позиционировать в качестве K7 третьего поколения: такой индекс модель носит в родной Корее, в других же странах она известна как Cadenza, это самый дорогой переднеприводный седан марки, круче только созданный на заднеприводной платформе K9/K900. Но нет, «семерка» канет в Лету – новинке присвоен индекс K8. До полноценной премьеры, судя по всему, остались считанные дни, ну а пока Kia опубликовала свежее видео, в котором главный стилист марки Карим Хабиб вместе с коллегами рассказывает о дизайне.

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«Фишки» экстерьера Kia K8 – узкие светодиодные фары, безрамочная радиаторная решетка с ромбовидными ячейками, «мозаичные» же блоки ходовых огней и выполненные в виде единой плашки задние фонари со множеством мелких светящихся треугольников. Внутри – изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы. Также седану досталась сенсорная панель управления «климатом» и мультимедиа, причем на ней оставили пару шайб. В отделке салона использованы дерево и металл, кресла могут быть обиты кожей Nappa.



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Из характеристик официально озвучена лишь длина – 5015 мм, что на 20 мм больше, чем у предшественника (колесная база K7 – 2855 мм). Между тем корейские СМИ уже выяснили подробности о технике. Так, по их данным, на домашнем рынке Kia K8 предложат с прежним «атмосферником» 2.5 GDI (198 л.с.) и новым бензиновым V6 3.5 GDI (300 л.с.), еще будут работающий на газе двигатель V6 3.5 LPI (240 л.с.) и гибридная версия на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI (совокупная отдача – 230 л.с.). У гибрида – шестиступенчатый «автомат», остальные моторы вроде бы сочетаются с 8АКП. Прежнему седану K7, помимо двигателя 2.5, еще положены V6 3.0 GDI (266 л.с.) и газовый V6 3.0 LPI (235 л.с.), а гибридная «семерка» имеет «атмосферник» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильный электромотор.



Ну и напоследок самое интересное: у Kia K7 за всю ее историю не было полного привода, а вот для K8 якобы предусмотрена версия AWD, об этом сообщает издание Top Rider со ссылкой на документы местного сертификационного органа. Причем ожидается, что полноприводной будет только «восьмерка» с V6 3.5.



В России Kia K7/Cadenza не представлена, о планах привезти к нам новый седан K8 компания пока не заявляла.