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  • Новый серийный бюджетный кроссовер Skoda Kushaq: первые изображения

Новый серийный бюджетный кроссовер Skoda Kushaq: первые изображения

29.01.2021 1489 2 0

В начале этой недели Шкода распространила фотографии будущей новинки в камуфляжной плёнке. Мы же решили представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

 

Компактный кроссовер станет серийной версией концепта Vision IN, который был представлен в феврале прошлого года в Индии. Ранее в этом месяце был опубликован первый тизер будущей новинки, а также объявлено её имя – Kushaq, которое происходит от слова kushak в санскрите, означающего «король» или «император». Последнюю букву «k» заменили на «q», благодаря чему имя вписывается в ряд названий других кроссоверов Skoda – Kamiq, Karoq и Kodiaq. Сейчас в нашем распоряжении множество шпионских фотографий, благодаря которым можно понять, чем серийный кроссовер будет отличаться от концепта. Передняя часть в целом сохранит свой дизайн, разве что фары получат более простую начинку.

Сбоку самым заметным отличием станут дверные ручки, которые расположатся вдоль выштамповки. Боковые зеркала будут аналогичны другим моделям марки, в частности, точно такие же установлены на более крупный Karoq. Наиболее заметное преображение ожидается сзади, где появятся фонари несколько иной формы с дополнительными белыми сегментами по центру (которых нет у концепта), в них расположатся указатели поворота и фонари заднего хода.   

Kushaq будет сделан на платформе MQB-A0-IN, разработанной специально для Индии, которая и станет главным рынком для кроссовера. Моторная гамма включает в себя турбированные 1.0 TSI с тремя цилиндрами (мощность пока не названа) и 4-цилиндровый 1.5 TSI (150 л.с.). Кроссовер может комплектоваться 6-ступенчатыми «механикой» и «автоматом», а также 7-ступенчатым «роботом» DSG. Все версии оснащены передним приводом.

Премьера нового Skoda Kushaq состоится в марте.

Концепт Skoda Vision IN
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Концепт Skoda Vision IN
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Концепт Skoda Vision IN
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Сегодня в России наиболее бюджетным кроссовером Skoda является Karoq со 110-сильным мотором 1.6, «механикой» и передним приводом – от 1 424 000 рублей. Более мощный вариант 1.4 TSI (150 л.с.) с автоматической коробкой передач обойдётся минимум в 1 552 000 рублей, а с полным приводом и коробкой DSG – ровно на 100 тысяч дороже в аналогичной комплектации.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать кроссовер Skoda Kodiaq.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Skoda Skoda Kushaq

 

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2 комментария
29.01.2021 15:13
ANT2

сколько длина этого "кроссовера", три с половиной мэтра?

29.01.2021 17:58
Никита Чуйко

Длина концепта - 4256 мм, у серийного плюс минус так же должно быть

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