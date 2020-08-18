Kodiaq на нашем рынке появился не так уж давно – всего пару лет назад. И у меня были некоторые сомнения: а найду ли я в отзывах что-то более-менее объективное и интересное? Сомневался я зря. В Интернете владельцы Кодиаков ставят рекорды эмоциональности и информативности (что более важно) в своих отзывах. Они рассматривают свои автомобили под такими сильными лупами, что видят все самые незаметные детали. А потом бурно и с удовольствием их обсуждают в Сети. Поводов любить и ненавидеть Kodiaq, как оказалось, очень много. Но мы выберем среди них только самые важные.

Истоки



Kodiaq – самый крупный кроссовер Skoda. И один из самых загадочных. Впервые о кроссовере в таком сегменте в Шкоде заговорили ещё в 2011 году. Тогда многие затаили дыхание: неужели получится что-то большее, чем Yeti? Неужели будет семиместная версия? И на что всё это будет похоже?

В том же 2011-м объявили название – Kodiaq. Назвали в честь медведей, обитающих где-то на Аляске. И потом – тишина на пять лет.

В 2016 году в Женеве показали концепт Skoda VisionS и совсем скоро объявили, что это и есть будущий Kodiaq. Тогда же сообщили, что построен он на платформе Volkswagen Group MQB-А2, а значит, его ближайшие родственники – это, например, Volkswagen Tiguan второго поколения или Audi Q3. Наконец, 1 сентября 2016 года автомобиль торжественно презентовали, и сразу после Парижского автосалона в октябре того же года стартовали европейские продажи.

Škoda VisionS Concept '2016

В России можно встретить машины, выпущенные как в Чехии, так и в России. У нас их собирают на ГАЗе в Нижнем Новгороде. В начале продаж на нашем рынке в 2017 году машины приходили только из Чехии, причём выбор моторов был не самым широким. Можно было купить Kodiaq с бензиновыми моторами 1,4 TSI (150 л.с.) и 2,0 TSI (180 л.с.) либо с двухлитровым дизелем (150 л.с.). Привод мог быть только полным (тут используется муфта Haldex пятого поколения), коробки передач – только «роботы».

После старта производства Кодиака по полному циклу в Нижнем выбор стал интереснее. У нас появились переднеприводные машины и моторы 1,4 TSI мощностью 125 л.с, появился выбор между «роботом» и механической коробкой.

Машина, что называется, выстрелила. В прошлом году Kodiaq стал лидером по продажам в сегменте среднеразмерных кроссоверов и даже вошёл в ТОП-25 самых продаваемых машин в России. Ну, медведю в России должно было повезти.

И если машин продали много, то и отзывов в Интернете тоже не кот наплакал. Наплакали люди. Кто от радости, а кто и от горя. Посмотрим, откуда такие эмоции.

Ненависть №5: коробка DSG

Я с большой осторожностью ставлю на пятое место недовольство владельцев роботизированной коробкой. Мне не встретилось ни одного нарекания на ресурс коробки, ни одной жалобы на сцепление робота или другие жалобы технического характера. Более того, многие вполне счастливы ездить на Кодиаке с такой коробкой. Но примерно в половине отзывов коробку немного поругивают.



Часто к этой АКП относят прилагательное «суетливая» (ещё бы, если передач семь). Но основная жалоба в короткой формулировке выглядит так: «В городе DSG постоянно раздражает тычками на 1-2-3-2-1». В более развёрнутой формулировке конкретики побольше: «В городе при активной езде сцепления не хватает, даже при трогании с места момент начала движения и его динамика (движения) трудноуправляемые, чуть газку не дожал – медленно поехала, перед троганием задумалась, чуть сильнее дожмешь – задумывается, прыгает на передачу вниз. Если сразу чуть передавить газ – сильно прыгает, чуть отпускаешь – опять задумалась. Трудно этим управлять».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Мне не довелось пока поездить на Кодиаке, но с десяток немцев и чехов с разными DSG через мои руки прошло. И чует моё сердце, что такие отзывы появляются в основном не по причине какого-то неудачного алгоритма работы «робота», а по причине не очень хорошего понимания особенностей вождения. Один владелец, думаю, написал правильно: «Что с места либо толчок, либо удар – не надо резко давить газ в пол с места, и не будет толчка, и не надо резко бросать газ, после резкого ускорения и не будет удара». Действительно, если жать педаль газа не в нужные моменты, толчки могут быть. Хотя, конечно, может, есть и какие-то особенности прошивки на конкретном автомобиле. В любом случае, если люди жалуются, мы должны об этом сказать. Если что, виноваты они, а не я.



Второй недостаток – это звук, который издаёт коробка: «DSG на небольших скоростях издает звенящие металлические звуки при переключениях, такая особенность коробки». Жалобы на звуки встречаются с неожиданной регулярностью. Может, и вправду там что-то не так?



Любовь №5: экстерьер

Что тут сказать… Мужчины, как известно, любят глазами: «Дизайн внешний – от меня за это Шкоде респект. Авто для мужика, строго, классно, без елочных украшательств».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Как вы помните, внешность Kodiaq по задумке дизайнеров во главе с Йозефом Кабаном должна была отсылать к богемскому хрусталю. Острые грани, углы – всё это должно быть похоже на хрусталь. По-моему, это больше похоже на пару-тройку других Шкод, но пусть будет хрусталь. И он владельцам нравится: «Внешний вид мне нравится очень, особенно корма. Решетку и фары, возможно, хотелось бы сделать чуть менее рублеными, но этот дизайн на всех моделях Шкоды».



А иногда у владельцев просто не хватает слов, отчего они выражаются кратко и ёмко: «Отлично прорисованный!».



Ненависть №4: сцепление

Тут надо немного разделить машины. Само собой, речь идёт об автомобилях с механическими коробками, но владельцы переднеприводных «медведей» жалуются не слишком часто и обычно вот в таком ключе: «Сцепление... Ну не очень, на троечку. Разучились немцы и чехи механику делать. Педаль довольно тугая, пожалуй, чересчур тугая, ход средний – короткий. Раздражает то, что, видимо, установлен клапан задержки сцепления, как на солярисе. Сцепление кидаешь (например, на нейтрали), а педаль не сразу выпрыгивает». Ко всему этому можно привыкнуть. В конце концов, ход педали и скорость её реакции – это дело вкуса. Другое дело – полноприводные варианты. С ними ситуация намного серьёзнее.



Очень многих здорово напрягает запах палёного сцепления: «Запах тухлой квашеной капусты чувствует уже каждый второй обладатель», «Звук переключения передач слышен так, что все окружающие оборачиваются. Ну и самое главное – постоянный легкий запах горелого сцепления при любых маневрах».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

А самое главное – запах появляется не просто так. Сцепление именно горит. И не надо думать, что это проблемы неопытных наездников. Сгоревшее и горящее сцепление на полном приводе встречается у абсолютно разных водителей. И тех, кто с проблемой столкнулся, это просто выводит из себя, потому что дилер всё сводит к неправильному вождению. Что-то доказать очень трудно. Ремонтировать обычно приходится за свой счёт. А замена сцепления на гарантийной машине у дилера – это от 50 тысяч рублей. Многие негодуют: «Производителю стоит задуматься, что столь массовый народный автомобиль не должен обладать такими серьезными косяками и уровнем сервиса. Была бы возможность, скинул бы эту машину прямо сейчас или поменял на ДСГ».



А кто-то вообще из-за сцепления ставил на Кодиаке крест: «Сцепление на полном приводе работает некомфортно. При маневрах задом под нагрузкой перегревается очень быстро. Плавное трогание и переход на вторую без стуков и рывков тоже требуют долгой тренировки. Моего терпения хватило на полгода».



Любовь №4: управляемость

Нет ни одного отзыва, в котором кто-то выражал бы недовольство управляемостью: «Управляемость на высшем уровне для своего класса. В повороты заходит очень уверенно. Парусности, характерной для больших высоких сараев, нет».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Хорошо, допустим, что сравнение с сараем может оскорбить Шкоду. Тогда посмотрим, что говорят в сравнении, скажем, с Hyundai I40: «Рулится очень хорошо. Руль ... острее, чем в i40. В поворотах Кодиак кренится, конечно, сильнее, но не фатально. По сути, это Суперб с увеличенным на пару сантиметров ходом подвески».



Думаю, тут рассуждать не о чем. Людям нравится, и слава богу. Правда, у хорошей управляемости есть и обратная сторона.



Ненависть №3: подвеска

Да, Kodiaq на дороге стоит хорошо. Но какой ценой! Почти все ругают его за «дубовую» подвеску. Кто-то это делает более-менее спокойно («отвратительная плавность хода», «подвеска жестковата, из-за чего мелкие ямы и кочки иногда слишком жестко отдаются»), кто-то более эмоционально: «Дубовая подвеска. На лежачих весь салон подпрыгивает».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Хотя встречаются и любители каких-то очень странных проверок: «Передние стойки пробиваются на отбой при соскоке с любой ступеньки больше 5 см». Это ж надо ещё постараться, найти такую ступеньку и прыгать с неё.



В общем, советы дают правильные: «Подвеска на любителя. Прежде чем покупать, протестируйте на выбоинах, неровностях. Она жесткая, чувствуется каждая трещина в асфальте». Без пробной поездки – никуда!



Любовь №3: расход топлива

Расходу радуются в первую очередь владельцы машин с дизельными моторами и с мотором 1,4 TSI. Дизелисты по трассе умудряются укладываться в шесть литров на сто километров, владельцы малообъёмных бензиновых моторов тоже довольны: «Самое приятное – это расход: 7,2 л при нормальной езде в режиме трасса-город и 7,9, если охота погонять. В экономном режиме, говорят, можно добиться даже ниже 6 л на 100 км, но я так не умею, наверно». Если ехать без фанатизма, расход за городом получается действительно неплохим: «Расход по трассе около 6,5 литров, что делает поездку экономичной».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Впрочем, владельцы Кодиаков с двухлитровыми бензиновыми моторами тоже не расстраиваются: «Расход радует. По городу 9,5 л, по трассе около 7-8 л, даже на крутых горных серпантинах и перевалах больше 9,5 л никогда расхода не было».



Хотя те, кто любит гонять по городу в режиме «тапка в пол», иногда жалуются на расход до 17 л на сто километров. Но гоняют на Кодиаках редко – не для гонок эту машину строили.



Ненависть №2: мультимедийная система

На звук магнитолы жалуются редко. Не сказал бы, что эти жалобы могут стать поводом для ненависти. Но ненависть есть, путь даже и по другим причинам.



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Причин две. Первая – это периодические «глюки» головного устройства. Ситуации разные, но не слишком страшные: «Сразу после покупки начала глючить магнитола – не включался звук ни под каким соусом», «На ходу погасла магнитола (головное устройство)», «Перестал включаться монитор камеры при заднем ходе и играть музыка», «Из бесящих минусов – магнитола явно тормозит. Пожадничал производитель и впихнул слабый процессор».



И оно бы ничего, если бы не вторая причина. Дело в том, что через экран мультимедии реализовано управлением многими функциями. И некоторым «глюки» устройства доставляют большие неприятности: «Зимой пару раз словил зависание мультимедиа. А если учесть, что через магнитолу управляется вся машина, то это было очень грустное явление».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

А если ещё добавить несколько странный функционал, то ситуация выглядит ещё печальнее: «Магнитола Bolero, с интерактивным 8" экраном. Вся электроника в машине управляется через неё (это была не лучшая идея инженеров Skoda). Есть функция голосового управления, которая не умеет управлять автомобилем. Вообще. Ни окно закрыть, ни двигатель заглушить, даже кондёр не включает и не выключает. Умеет звонить по телефону и переключать станции в радио. Короче, тупая Siri от Apple умеет больше».



Мультимедийную систему с тачскрином ругают почти все. Даже если она ещё не начала глючить, очень многих не устраивает быстродействие или неудобная реализация управлением. Поэтому ставим её на почётное второе место.



Любовь №2: свет

Скорее всего, тут комментировать просто нечего. Все владельцы Кодиаков не жалеют восторженных слов в отношении LED-оптики. Светит действительно хорошо. Главное – не попадать в ДТП, потому что стоят эти фары как крыло Боинга. В общем, вот несколько однотипных отзывов: «Фары у меня "лед" с противотуманками, светят очень хорошо, ранее был галоген, поэтому для меня разница большая в качестве света. Противотуманные нужны, собственно, в туман, при плохой видимости – хорошо пробивают обочины и метров 30 перед машиной«, «Лед-фары – это отдельный респект инженерам, светят шикарно», «Очень понравилась светодиодная оптика, теперь авто только со светодиодами, идеальный контур и бесконечная дальность + наличие автоматического дальнего света также значительно уменьшают усталость в дороге».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

Думаю, на этом поток дифирамбов прикроем. Они, конечно, заслуженные, но уж больно похожи друг на друга.



А вот ложечку дёгтя в эту бочку мёда добавлю: периодически встречаются жалобы на негерметичность фар, которые потеют, и задних фонарей, внутри которых селятся насекомые. Скорее всего, это исключение. Зато хороший свет – это правило.



Ненависть №1: стёкла

Скажите честно: ждали тут ужасов про моторы TSI или коробки DSG? Ну и зря. «Роботы», правда, в рейтинге засветились, но с ними не такая уж страшная ситуация. С моторами в основном тоже всё хорошо: пробеги ещё, видимо, не слишком большие. На фоне всего этого шокируют стёкла, которые почему-то собрали самое большое количество жалоб.



Можно ожидать, что претензии вызывает мягкое лобовое стекло. Мол, сколы, царапины, трещины. Ну, кое-что на эту тему есть: «Слабое лобовое стекло», «До 1 ТО треснуло лобовое, заменили по гарантии». Но это мелочи. Самая забавная поломка Кодиаков – это задние стёкла, которые лопаются по собственному желанию. Классическая ситуация: «Недавно утром обнаружили, что заднее стекло лопнуло само по себе, если бы не тонировка, в салоне было бы полно стекла и воды. Правда, заменили по гарантии». Тут ещё смешнее: «Хлопнул дверью – рассыпалось заднее стекло (такой косяк только на российской сборке)».



Škoda Kodiaq 2016–н.в.

И таких случаев много. Конечно, не у всех Кодиаков лопаются задние стёкла, но происходит это неожиданно часто. На этом фоне отказы кнопки старт-стоп или некоторые другие типичные неисправности, с которыми столкнулись первые владельцы, выглядят слишком мелко и скучно. А вот стёкла – это дело другое. Владельцы с грустью делают выводы: «Вообще, стекла Sesicam – полное г… (непотребство – прим. ред.)».



Любовь №1: размеры

Многие выбирали Kodiaq, исключительно исходя из его размеров. Он не просто чуть больше соплатформенного Тигуана. Тут ещё важно, что он семиместный. А семиместных кроссоверов в России не так уж и много (точнее, почти нет).



Škoda Kodiaq 2016–н.в. Škoda Kodiaq 2016–н.в.



К сожалению, восторги по поводу размеров чрезвычайно однообразные. Зато их качество компенсируется их количеством. Откройте практически любой отзыв, и вы прочитаете нечто подобное: «Автомобиль большой. На галерке места очень много. Багажник тоже выше всяких похвал». Ну или такое: «Огромный плюс – место для задних пассажиров, там его очень много. Багажник просто невероятен, при этом его объем можно увеличить за счет сдвига задних диванов вперед. Диван можно двигать вперед-назад по схеме 2:1».



Одним словом, Kodiaq большой и просторный. Ну а «много машины» – это всегда плюс. Жаль только, что и денег за «много машины» тоже надо отдать много. Что поделать, такие времена настали.



Škoda Kodiaq 2016–н.в.