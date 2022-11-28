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Новый Volkswagen Scirocco: каким он может быть

28.11.2022 574 1 1

Несколько лет назад с производства была снята весьма интересная модель – спортивный хэтчбек Scirocco. Мы решили представить, каким бы он мог быть сегодня.

 

Scirocco впервые появился в гамме немецкого автопроизводителя в 1974 году. Автомобиль был назван в честь жаркого ветра в странах Средиземноморья. Первые два поколения, производившиеся до 1992 года, выпускались на мощностях компании Karmann. Следующая генерация, которая хорошо знакома многим российским автолюбителям, появилась лишь через 16 лет – в 2008 году на заводе в Португалии начался выпуск современного Сирокко, ставшего серийной версией концепта Iroc Sports Car 2006 года. Хэтчбек был сделан на базе Volkswagen Golf пятого поколения, при этом имел оригинальный кузов.

Рендер нового Scirocco

По такому же рецепту мы сделали рендеры нового поколения модели, а за основу взят актуальный Гольф восьмой генерации. Автомобиль получил новую переднюю часть с более узкими фарами, объединёнными светодиодной полосой – такое решение применено на многих последних новинках компании. Отличительной чертой Сирокко третьего поколения является логотип, расположенный на капоте. Боковины и форма остекления выполнены в его же стиле, также автомобиль получил широкие задние крылья. Сзади расположились оригинальные фонари, объединённые светодиодной полосой и состыкованные с задним стеклом. Ещё одна особенность предыдущего Scirocco – небольшая дверь багажника и высокая погрузочная высота. Изображённый на наших рендерах автомобиль имеет более крупный проём багажника, однако он всё же меньше, чем у Гольфа. Такое решение визуально делает автомобиль более спортивным и несколько менее утилитарным.

Рендер нового Scirocco

Новинка, как и предыдущие поколения Scirocco, могла бы быть построена на базе VW Golf VIII, премьера которого состоялась осенью 2019 года. В его основе лежит доработанная платформа MQB, которую используют многие модели концерна – среди них Tiguan, Passat, Skoda Octavia и все новые кроссоверы компании. Кстати, Гольф восьмого поколения стал первым в истории модели, не получившим трёхдверную версию, поэтому новый Сирокко мог бы занять и эту нишу.

Volkswagen Scirocco третьего поколения
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Volkswagen Scirocco третьего поколения
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Volkswagen Scirocco третьего поколения
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Между тем, недавно появилась информация о девятом поколении Volkswagen Golf. Также ранее мы писали о том, стоит ли покупать Scirocco третьего поколения.

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1 комментарий
28.11.2022 19:51
Иннокентий Мамикон

Верните 75-е гг, лупастик был круче

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