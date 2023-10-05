Новый «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS может получить 272-сильный турбомотор

По предварительным данным, «горячая» версия флагманского SUV чешского бренда, входящего в состав концерна Volkswagen, будет представлена в 2024 году.

Марка Skoda показала «первый» Kodiaq ещё в 2016 году, обновление он пережил в 2021-м, а к россовер второго поколения дебютировал вчера, 4 октября. Напомним, SUV чешского бренда стал крупнее, получил ряд изменений во внешности, иной салон и пересмотренную «начинку»: в частности, модель впервые получила версию с подзаряжаемой гибридной установкой.

На фото: Skoda Kodiaq RS первого поколения

У модели первого поколения имеется «горячая» версия с дополнением к названию – Kodiaq RS (vRS на британском рынке) был представлен осенью 2018 года в рамках Парижского автосалона. Как сообщает Autocar со ссылкой на главу отдела технического развития Skoda Йоханнеса Нефта, сейчас чешская компания занимается разработкой «заряженного» исполнения Kodiaq второго поколения. Ожидается, что такая версия модели будет представлена в следующем году.



Официальной информации о технике Kodiaq RS второй генерации пока практически нет, однако представитель Skoda отметил, что у нового «горячего» кроссовера будет полный привод. Британское издание поделилось данными от собственных источников, согласно которым новый SUV может получить бензиновый 2,0-литровый турбомотор, мощность которого равна 272 л.с. При этом предполагается, что этот ДВС оставят без электрификации.



На фото: салон Skoda Kodiaq RS первого поколения

По предварительным подсчётам, новый Skoda Kodiaq RS (в случае, если указанная техника будет подтверждена) сможет разгоняться с места до «сотни» примерно за 5,5 секунды. А его максимальная скорость, вероятно, окажется равна около 250 км/ч.



На фото: Skoda Kodiaq второго поколения

Напомним, изначально «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS оснащался дизельным 2,0-литровым битурбомотором с отдачей в 240 л.с., а затем перешёл на бензиновый двигатель от «горячей» версии лифтбека Octavia RS, его мощность равна 245 л.с.



В моторную гамму представленного вчера Skoda Kodiaq второго поколения входят 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 или 193 л.с., а также 204-сильная бензиновая турбочетвёрка TSI аналогичного объёма. Эти традиционные ДВС работают в комплекте с семиступенчатым роботом DSG. У более мощной дизельной и бензиновой версий привод полный, остальные варианты переднеприводные.



На фото: салон Skoda Kodiaq второго поколения

Также в линейке нового Kodiaq есть мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый мотор TSI мощностью 150 л.с., идущий в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором и 7DSG. Ещё кроссовер получил PHEV-вариант, его 204-сильная установка базируется на том же 1,5-литровом двигателе, который работает в тандеме с электромотором. В составе этой системы числятся 6DSG и батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч, при движении только на электротяге запас хода на одной зарядке превышает 100 км.



«Обычные» версии Skoda Kodiaq второго поколения поступят в продажу на европейском рынке в начале 2024 года, а «заряженный» вариант присоединится к ним позже.