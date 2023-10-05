Новинки ×
  • Новый «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS может получить 272-сильный турбомотор

Новый «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS может получить 272-сильный турбомотор

05.10.2023 46 0 0

По предварительным данным, «горячая» версия флагманского SUV чешского бренда, входящего в состав концерна Volkswagen, будет представлена в 2024 году.

Марка Skoda показала «первый» Kodiaq ещё в 2016 году, обновление он пережил в 2021-м, а к россовер второго поколения дебютировал вчера, 4 октября. Напомним, SUV чешского бренда стал крупнее, получил ряд изменений во внешности, иной салон и пересмотренную «начинку»: в частности, модель впервые получила версию с подзаряжаемой гибридной установкой.

На фото: Skoda Kodiaq RS первого поколения

У модели первого поколения имеется «горячая» версия с дополнением к названию – Kodiaq RS (vRS на британском рынке) был представлен осенью 2018 года в рамках Парижского автосалона. Как сообщает Autocar со ссылкой на главу отдела технического развития Skoda Йоханнеса Нефта, сейчас чешская компания занимается разработкой «заряженного» исполнения Kodiaq второго поколения. Ожидается, что такая версия модели будет представлена в следующем году.

Официальной информации о технике Kodiaq RS второй генерации пока практически нет, однако представитель Skoda отметил, что у нового «горячего» кроссовера будет полный привод. Британское издание поделилось данными от собственных источников, согласно которым новый SUV может получить бензиновый 2,0-литровый турбомотор, мощность которого равна 272 л.с. При этом предполагается, что этот ДВС оставят без электрификации.

На фото: салон Skoda Kodiaq RS первого поколения

По предварительным подсчётам, новый Skoda Kodiaq RS (в случае, если указанная техника будет подтверждена) сможет разгоняться с места до «сотни» примерно за 5,5 секунды. А его максимальная скорость, вероятно, окажется равна около 250 км/ч.

На фото: Skoda Kodiaq второго поколения

Напомним, изначально «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS оснащался дизельным 2,0-литровым битурбомотором с отдачей в 240 л.с., а затем перешёл на бензиновый двигатель от «горячей» версии лифтбека Octavia RS, его мощность равна 245 л.с.

В моторную гамму представленного вчера Skoda Kodiaq второго поколения входят 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 или 193 л.с., а также 204-сильная бензиновая турбочетвёрка TSI аналогичного объёма. Эти традиционные ДВС работают в комплекте с семиступенчатым роботом DSG. У более мощной дизельной и бензиновой версий привод полный, остальные варианты переднеприводные.

На фото: салон Skoda Kodiaq второго поколения

Также в линейке нового Kodiaq есть мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый мотор TSI мощностью 150 л.с., идущий в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором и 7DSG. Ещё кроссовер получил PHEV-вариант, его 204-сильная установка базируется на том же 1,5-литровом двигателе, который работает в тандеме с электромотором. В составе этой системы числятся 6DSG и батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч, при движении только на электротяге запас хода на одной зарядке превышает 100 км.

«Обычные» версии Skoda Kodiaq второго поколения поступят в продажу на европейском рынке в начале 2024 года, а «заряженный» вариант присоединится к ним позже.

кроссовер авторынок слухи новинки Skoda Skoda Kodiaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, сентябрь 2023: жизнь при новом курсе Курс рубля совершил очередное пике: за доллар или евро нужно отдать около сотни рублей. Расходники и запчасти по-прежнему есть в наличии, с ними проблем нет. А вот цены предсказуемо поползли... 468 0 2 04.10.2023
Статьи / Шины и диски Правила и особенности зимнего вождения: как избежать проблем и выйти из сложной ситуации Зимнее вождение – занятие одновременно увлекательное и опасное. А вот соотношение увлекательности и опасности зависит прежде всего от водительского опыта, навыков и практики. Предлагаем тем,... 1363 4 2 03.10.2023
Статьи / История Гоночное имя, дутые крылья и кузовное ассорти: отмечаем сорокалетний юбилей Opel Corsa После грянувшего в начале семидесятых годов энергетического кризиса компактные переднеприводные малолитражки на несколько десятилетий стали настоящим мейнстримом в Европе. Совсем недавно мы... 1529 10 3 30.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24524 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19995 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18536 10 0 08.08.2023
Change privacy settings