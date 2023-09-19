Новый «злой» спорткар BMW M3 получит 1340-сильную установку с моторами на каждом колесе

Баварцы работают над «горячим» седаном M3 следующего поколения, который должен появиться в 2027 году. Ожидается, что полностью электрическая модель будет выходить одновременно с вариантом с ДВС.

За создание «заряженных» моделей немецкого бренда отвечает подразделение BMW M, которое в прошлом году отметило своё 50-летие. Одним из «горячих» спорткаров остаётся M3, созданный на базе штатной четырёхдверки 3 series. В рамках недавней автовыставки в Мюнхене производитель показал предвестника «трёшки» следующего поколения, а в дальнейшем смена генерации ждёт и «эмку».

На фото: актуальный спорт-седан BMW M3 Competition

BMW M3 актуального поколения дебютировал осенью 2020 года. Нынешний спорткар оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой, при этом у базовой версии её отдача составляет 480 л.с. (максимальный крутящий момент – 550 Нм), а у топового варианта Competition мощность увеличена до 510 л.с. (650 Нм). В первом случае в пару предлагается шестискоростная механика, во втором – восьмиступенчатый автомат M Steptronic. У стартовой нынешней «эмки» на разгон с места до «сотни» уходит 4,2 секунды, у самой «горячей» версии – 3,9 секунды. Привод – задний или полный.



Минувшим летом стало известно, что следующий спорткар BMW M3 может стать полностью электрическим. При этом сообщалось, что в подразделении BMW M действительно решатся на этот шаг только в том случае, если показатели такого электромобиля окажутся заметно лучше по сравнению с текущим поколением.



На фото: салон актуального BMW M3 Competition

Теперь стали известны предварительные сведения о «начинке» потенциального электрического спорткара BMW M3 следующей генерации. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на руководителя отдела разработок BMW Фрэнка Вебера, в основу электромобиля M3 ляжет платформа Neue Klasse, на ней же базируется одноименный концепт, который без представлен пару недель назад. Ожидается, что следующая «эмка» дебютирует вскоре после электрокара BMW 3 series нового поколения, премьера «заряженной» версии намечена на 2027 год.



На фото: концепт Vision Neue Klasse

По словам Фрэнка Вебера, главной особенностью электромобилей на базе Neue Klasse станет новый блок управления под названием «Heart of Joy» (дословно в переводе с английского – «Сердце радости»). «Всё, что связано с ходовыми качествами, управлением шасси, силовой установкой, теперь находится в одном интегрированном блоке управления», — добавил он.



Топ-менеджер пояснили, что новая система разработана для управления полностью электрическими четырёхмоторными силовыми установками с переменным количеством мощности, которая подаётся на каждое колесо по мере необходимости. Фрэнк Вебер не стал озвучивать максимальную совокупную отдачу такой системы у «зелёного» BMW М3, но пояснил, что в целом суммарная мощность может превысить 1340 л.с.



По словам главы BMW M Фрэнка ван Меела, при работе над полностью электрическими спорткарами баварской марки приоритетами окажутся минимизация веса, а также сохранение динамичности.

На фото: салон концепта Vision Neue Klasse

Напомним, ранее Фрэнк ван Меел заявил о том, что альтернативной техники у следующего спорткара BMW M3 не будет. Однако, по словам Фрэнка Вебера, компания пока не готова категорически отказаться от ДВС. Предполагается, что бензиновый M3 с актуальным шестицилиндровым двигателем S58 останется в строю, пока «будет необходим». Вероятно, модель с такой «начинкой» будет выпускаться и после 2030 года.

