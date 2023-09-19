Европа ×
  • Новый «злой» спорткар BMW M3 получит 1340-сильную установку с моторами на каждом колесе

Новый «злой» спорткар BMW M3 получит 1340-сильную установку с моторами на каждом колесе

19.09.2023 63 0 0

Баварцы работают над «горячим» седаном M3 следующего поколения, который должен появиться в 2027 году. Ожидается, что полностью электрическая модель будет выходить одновременно с вариантом с ДВС.

За создание «заряженных» моделей немецкого бренда отвечает подразделение BMW M, которое в прошлом году отметило своё 50-летие. Одним из «горячих» спорткаров остаётся M3, созданный на базе штатной четырёхдверки 3 series. В рамках недавней автовыставки в Мюнхене производитель показал предвестника «трёшки» следующего поколения, а в дальнейшем смена генерации ждёт и «эмку».

На фото: актуальный спорт-седан BMW M3 Competition

BMW M3 актуального поколения дебютировал осенью 2020 года. Нынешний спорткар оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой, при этом у базовой версии её отдача составляет 480 л.с. (максимальный крутящий момент – 550 Нм), а у топового варианта Competition мощность увеличена до 510 л.с. (650 Нм). В первом случае в пару предлагается шестискоростная механика, во втором – восьмиступенчатый автомат M Steptronic. У стартовой нынешней «эмки» на разгон с места до «сотни» уходит 4,2 секунды, у самой «горячей» версии – 3,9 секунды. Привод – задний или полный.

Минувшим летом стало известно, что следующий спорткар BMW M3 может стать полностью электрическим. При этом сообщалось, что в подразделении BMW M действительно решатся на этот шаг только в том случае, если показатели такого электромобиля окажутся заметно лучше по сравнению с текущим поколением.

На фото: салон актуального BMW M3 Competition

Теперь стали известны предварительные сведения о «начинке» потенциального электрического спорткара BMW M3 следующей генерации. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на руководителя отдела разработок BMW Фрэнка Вебера, в основу электромобиля M3 ляжет платформа Neue Klasse, на ней же базируется одноименный концепт, который без представлен пару недель назад. Ожидается, что следующая «эмка» дебютирует вскоре после электрокара BMW 3 series нового поколения, премьера «заряженной» версии намечена на 2027 год.

На фото: концепт Vision Neue Klasse

По словам Фрэнка Вебера, главной особенностью электромобилей на базе Neue Klasse станет новый блок управления под названием «Heart of Joy» (дословно в переводе с английского – «Сердце радости»). «Всё, что связано с ходовыми качествами, управлением шасси, силовой установкой, теперь находится в одном интегрированном блоке управления», — добавил он.

Топ-менеджер пояснили, что новая система разработана для управления полностью электрическими четырёхмоторными силовыми установками с переменным количеством мощности, которая подаётся на каждое колесо по мере необходимости. Фрэнк Вебер не стал озвучивать максимальную совокупную отдачу такой системы у «зелёного» BMW М3, но пояснил, что в целом суммарная мощность может превысить 1340 л.с.

По словам главы BMW M Фрэнка ван Меела, при работе над полностью электрическими спорткарами баварской марки приоритетами окажутся минимизация веса, а также сохранение динамичности.

На фото: салон концепта Vision Neue Klasse

Напомним, ранее Фрэнк ван Меел заявил о том, что альтернативной техники у следующего спорткара BMW M3 не будет. Однако, по словам Фрэнка Вебера, компания пока не готова категорически отказаться от ДВС. Предполагается, что бензиновый M3 с актуальным шестицилиндровым двигателем S58 останется в строю, пока «будет необходим». Вероятно, модель с такой «начинкой» будет выпускаться и после 2030 года.

седан спортивные авто слухи электромобиль новинки Европа BMW BMW M3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок OMODA S5 GT: обзор спортивной новинки и её особенностей Едва на рынок вышел седан OMODA S5 – и вот мы уже видим следующую новинку, которая называется S5 GT. Этот автомобиль позиционируется не как одна из версий первого седана, а как самостоятельн... 164 1 0 18.09.2023
Статьи / Популярные вопросы Спровоцировал аварию и скрылся: как наказать виновника бесконтактного ДТП Понятия «бесконтактного ДТП» официально не существует, а сами бесконтактные ДТП при этом существовали всегда. А с ними всегда рука об руку идут и проблемы с официальным установлением виновни... 133 0 0 18.09.2023
Статьи / История Le Car: как во Франции создали свой Mini и почему Renault 5 стал бестселлером В мире существует несколько культовых переднеприводных малолитражек – к примеру, английский Mini сэра Алека Иссигониса или Volkswagen Golf первого поколения с дизайном от Джорджетто Джуджаро... 1357 11 3 16.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23870 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19360 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17757 10 0 08.08.2023
Change privacy settings