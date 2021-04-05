Новинки ×
  • Обгон, ещё обгон: суперкар FV Frangivento Sorpasso напомнит о неполиткорректном фильме

Обгон, ещё обгон: суперкар FV Frangivento Sorpasso напомнит о неполиткорректном фильме

05.04.2021 131 0 0

Итальянская компания FV Frangivento из Турина представила бензиновый суперкар Sorpasso с мотором V10 и довольно эксцентричным дизайном. Своё название новинка получила в честь комедийного фильма Дино Ризи «Обгон» 1962 года, совершенно несовместимого с современными этическими представлениями о мире.

 

Компанию FV Frangivento основали итальянцы Джорджо Пироло и Паоло Манчини, имеющие за плечами богатый опыт работы у разных автопроизводителей, специализирующихся на выпуске эксклюзивных машин — Ferrari, McLaren, Aston Martin, Porsche, ателье Zagato и проч. Собственные модели FV Frangivento исполнены в стилистике ретрофутуризма и напоминают некоторые творения Луиджи Колани и ателье Sbarro. Целевая аудитория — наиболее состоятельные и взыскательные автомобильные энтузиасты и коллекционеры, пресыщенные традиционными суперкарами и ищущие на рынке что-нибудь эдакое, не такое, как у всех. Таким был и остаётся гибридный суперкар Asfane в различных вариациях, а теперь компанию ему составит чисто бензиновая модель Sorpasso.

FV Frangivento Asfane

Sorpasso переводится с итальянского как «обгон» и это прямая отсылка к одноимённому фильму Дино Ризи. Если кто не видел, рекомендуем поспешить: в современном мире такое кино могут легко запретить и удалить из всех официальных онлайн-кинотеатров. Некоторые сцены фильма открыто показывают расизм, сексизм, эйджизм, гомофобию и опасное вождение, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Сюжет строится вокруг главного героя по имени Бруно (его роль исполняет Витторио Гассман) — это такой Остап Бендер по-итальянски, типичный трикстер, который вовлекает в автомобильное путешествие на кабриолете Lancia молодого «ботаника» Роберто (Жан-Луи Трентиньян) и даёт ему почувствовать, что значит жить полной, насыщенной жизнью. Сам по себе фильм незлой, яркий, динамичный и смешной, но, увы, никак не вписывающийся в новую этику, так что при просмотре нужно делать скидку на время и место.

FV Frangivento Sorpasso Stradale

FV Frangivento Sorpasso отлично подойдёт для головокружительных поездок по Италии, причём искать компанию для них необязательно — в машину интегрирован самообучающийся искусственный интеллект, аватар водителя, который будет в дороге одновременно и помощником и собеседником.

FV Frangivento Sorpasso Stradale

Кузов Sorpasso выполнен из карбона и алюминия, снаряженная масса автомобиля — около 1300 кг, многие компоненты для него закупаются у «лучших итальянских поставщиков». Предусмотрены две версии Sorpasso — базовая Stradale (на фотографиях) и экстремальная GTXX (её фотографий пока нет) с более агрессивным аэродинамическим обвесом и двухцветной окраской. Обе версии оснащаются бензиновым мотором V10: на версии Stradale он атмосферный и выдаёт максимальные 610 л.с., на версии GTXX мотор снабжён приводным нагнетателем и выдаёт уже 850 л.с. Привод в обоих случаях полный. До 100 км/ч Sorpasso GTXX разгоняется за 2,9 с, до 200 км/ч — за 9,3 с, максимальная скорость — 345 км/ч.

FV Frangivento Sorpasso Stradale

О коробке передач и конструкции полного привода информации нет. Кто поставщик мотора V10, компания тоже не сообщает, но если предположить, что это Lamborghini (только у неё сегодня есть «общедоступный» атмосферный V10), то, вероятно, система полного привода и 7-ступенчатый «робот» позаимствованы у модели Huracan.

FV Frangivento не объявила цены на Sorpasso, но при этом сообщила, что те, кому надо, новинку уже заказали и получат её в конце июля. При покупке можно отдельно оплатить программу индивидуальной кастомизации автомобиля, предусматривающую 30-дневную работу бок о бок со стилистами. Покупатели версии GTXX вместо «иксов» могут использовать собственные инициалы.

купе спортивные авто суперкары новинки FV Frangivento FV Frangivento Sorpasso

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Апрель – пора менять шины на летние. Или нет? Разбираемся в нюансах вместе с Toyo Tires Первый месяц весны закончился, хотя вид за окном заставляет сомневаться в том, что весна вообще добралась до средней полосы. В городах еще так-сяк, хотя снежные сугробы еще покрывают дворы и... 177 0 0 05.04.2021
Статьи / Практика Дооснащаем машину полезными функциями без вмешательства в интерьер. Android-зеркало в автомобиле – насколько это удобно? Продвинутые комплектации автомобиля с многочисленными электронными опциями резко задирают вверх его стоимость, которая у большинства машин и так уже не слишком адекватна даже в базе «благода... 2730 0 4 02.04.2021
Статьи / Интервью «Антирадары» в 2021 году: новые технологии, проблемы и перспективы запрета в России Эволюция «антирадаров» от 90-х годов и до наших дней: к чему она привела? Что происходит с этим сегментом автомобильных гаджетов – развиваются, стагнируют, постепенно сходят со сцены? Об это... 4226 4 5 02.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147178 33 26 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 122732 32 23 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 78176 29 22 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings