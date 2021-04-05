Обгон, ещё обгон: суперкар FV Frangivento Sorpasso напомнит о неполиткорректном фильме

Итальянская компания FV Frangivento из Турина представила бензиновый суперкар Sorpasso с мотором V10 и довольно эксцентричным дизайном. Своё название новинка получила в честь комедийного фильма Дино Ризи «Обгон» 1962 года, совершенно несовместимого с современными этическими представлениями о мире.

Компанию FV Frangivento основали итальянцы Джорджо Пироло и Паоло Манчини, имеющие за плечами богатый опыт работы у разных автопроизводителей, специализирующихся на выпуске эксклюзивных машин — Ferrari, McLaren, Aston Martin, Porsche, ателье Zagato и проч. Собственные модели FV Frangivento исполнены в стилистике ретрофутуризма и напоминают некоторые творения Луиджи Колани и ателье Sbarro. Целевая аудитория — наиболее состоятельные и взыскательные автомобильные энтузиасты и коллекционеры, пресыщенные традиционными суперкарами и ищущие на рынке что-нибудь эдакое, не такое, как у всех. Таким был и остаётся гибридный суперкар Asfane в различных вариациях, а теперь компанию ему составит чисто бензиновая модель Sorpasso.

FV Frangivento Asfane

Sorpasso переводится с итальянского как «обгон» и это прямая отсылка к одноимённому фильму Дино Ризи. Если кто не видел, рекомендуем поспешить: в современном мире такое кино могут легко запретить и удалить из всех официальных онлайн-кинотеатров. Некоторые сцены фильма открыто показывают расизм, сексизм, эйджизм, гомофобию и опасное вождение, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Сюжет строится вокруг главного героя по имени Бруно (его роль исполняет Витторио Гассман) — это такой Остап Бендер по-итальянски, типичный трикстер, который вовлекает в автомобильное путешествие на кабриолете Lancia молодого «ботаника» Роберто (Жан-Луи Трентиньян) и даёт ему почувствовать, что значит жить полной, насыщенной жизнью. Сам по себе фильм незлой, яркий, динамичный и смешной, но, увы, никак не вписывающийся в новую этику, так что при просмотре нужно делать скидку на время и место.



FV Frangivento Sorpasso Stradale

FV Frangivento Sorpasso отлично подойдёт для головокружительных поездок по Италии, причём искать компанию для них необязательно — в машину интегрирован самообучающийся искусственный интеллект, аватар водителя, который будет в дороге одновременно и помощником и собеседником.



FV Frangivento Sorpasso Stradale

Кузов Sorpasso выполнен из карбона и алюминия, снаряженная масса автомобиля — около 1300 кг, многие компоненты для него закупаются у «лучших итальянских поставщиков». Предусмотрены две версии Sorpasso — базовая Stradale (на фотографиях) и экстремальная GTXX (её фотографий пока нет) с более агрессивным аэродинамическим обвесом и двухцветной окраской. Обе версии оснащаются бензиновым мотором V10: на версии Stradale он атмосферный и выдаёт максимальные 610 л.с., на версии GTXX мотор снабжён приводным нагнетателем и выдаёт уже 850 л.с. Привод в обоих случаях полный. До 100 км/ч Sorpasso GTXX разгоняется за 2,9 с, до 200 км/ч — за 9,3 с, максимальная скорость — 345 км/ч.



FV Frangivento Sorpasso Stradale

О коробке передач и конструкции полного привода информации нет. Кто поставщик мотора V10, компания тоже не сообщает, но если предположить, что это Lamborghini (только у неё сегодня есть «общедоступный» атмосферный V10), то, вероятно, система полного привода и 7-ступенчатый «робот» позаимствованы у модели Huracan.



FV Frangivento не объявила цены на Sorpasso, но при этом сообщила, что те, кому надо, новинку уже заказали и получат её в конце июля. При покупке можно отдельно оплатить программу индивидуальной кастомизации автомобиля, предусматривающую 30-дневную работу бок о бок со стилистами. Покупатели версии GTXX вместо «иксов» могут использовать собственные инициалы.

