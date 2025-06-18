Объявлен шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

В понедельник, 16 июня, на деловом завтраке оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» провёл Круглый стол на темы «Текущее состояние автомобильного рынка России и перспективы возвращения ушедших брендов» и «Новые тренды в автомобильных технологиях и перспективы их использования и развития на российском рынке».

Модератором этого события был главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, а в качестве спикеров Круглого стола выступили Игорь Моржаретто – автомобильный эксперт, ведущий Радио «Автодор», партнер агентства АВТОСТАТ, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, член жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»; Александр Костылев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию, АТОМ; Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности; Владимир Пирожков, директор инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика», управляющий директор Лаборатории дизайна Сбера.



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Также был объявлен шорт-лист номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя».



Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

в категории «КОМПАКТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

EXEED LX (рестайлинг)

GAC GS3

GEELY CITYRAY

JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)

JETOUR DASHING (полный привод)

в категории «СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

CHERY TIGGO 9

GEELY PREFACE

HONGQI HS3

JAECOO J8

JETOUR T2

в категории «БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

CHANGAN CS95

DONGFENG DFSK ix7

GAC M8 (минивэн)

M-HERO

SOUEAST S09

в категории «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ГИБРИД»:

AITO SERES M9

EVOLUTE i-SPACE

LADA E-LARGUS

WEY 80 (минивэн)

в категории «КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ»:

ГАЗ Соболь NN 4х4

AVIOR V90

FOTON S35

JAC T9

SOLLERS ST8

в категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ»:

АВТОВАЗ

CHERY

EXEED/EXLANTIX

GEELY

HAVAL

KGM

В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации «ТОП-5 АВТО» – «ЛУЧШИЙ ПРЕСС-ПАРК АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Он формируется на основе объективной информации – результатов ежегодного исследования пресс-парков, проводимого партнером премии компанией KOTTLER (КОТТЛЕР). Пять лучших компаний по результатам исследования стали нашими финалистами:

GEELY / KNEWSTAR

CHERY

EXEED

CHANGAN

BESTUNE / JETTA

Партнёрский материал