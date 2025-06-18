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Объявлен шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

18.06.2025 62 0 0

В понедельник, 16 июня, на деловом завтраке оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» провёл Круглый стол на темы «Текущее состояние автомобильного рынка России и перспективы возвращения ушедших брендов» и «Новые тренды в автомобильных технологиях и перспективы их использования и развития на российском рынке». 

Модератором этого события был главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, а в качестве спикеров Круглого стола выступили Игорь Моржаретто – автомобильный эксперт, ведущий Радио «Автодор», партнер агентства АВТОСТАТ, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, член жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»; Александр Костылев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию, АТОМ; Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности; Владимир Пирожков, директор инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика», управляющий директор Лаборатории дизайна Сбера.

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Также был объявлен шорт-лист номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя».

Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

в категории «КОМПАКТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»: 

  • EXEED LX (рестайлинг)
  • GAC GS3
  • GEELY CITYRAY
  • JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)
  • JETOUR DASHING (полный привод)

в категории «СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»: 

  • CHERY TIGGO 9
  • GEELY PREFACE
  • HONGQI HS3 
  • JAECOO J8
  • JETOUR T2

в категории «БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»: 

  • CHANGAN CS95 
  • DONGFENG DFSK ix7
  • GAC M8 (минивэн)
  • M-HERO
  • SOUEAST S09

в категории «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ГИБРИД»: 

  • AITO SERES M9
  • EVOLUTE i-SPACE
  • LADA E-LARGUS
  • WEY 80 (минивэн)

в категории «КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ»:  

  • ГАЗ Соболь NN 4х4
  • AVIOR V90
  • FOTON S35
  • JAC T9
  • SOLLERS ST8

в категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ»:

  • АВТОВАЗ
  • CHERY 
  • EXEED/EXLANTIX
  • GEELY
  • HAVAL 
  • KGM

В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации «ТОП-5 АВТО» – «ЛУЧШИЙ ПРЕСС-ПАРК АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Он формируется на основе объективной информации – результатов ежегодного исследования пресс-парков, проводимого партнером премии компанией KOTTLER (КОТТЛЕР). Пять лучших компаний по результатам исследования стали нашими финалистами:

  • GEELY / KNEWSTAR
  • CHERY
  • EXEED
  • CHANGAN
  • BESTUNE / JETTA

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