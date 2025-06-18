Объявлен шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

Модератором этого события был главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков, а в качестве спикеров Круглого стола выступили Игорь Моржаретто – автомобильный эксперт, ведущий Радио «Автодор», партнер агентства АВТОСТАТ, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, член жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»; Александр Костылев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию, АТОМ; Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности; Владимир Пирожков, директор инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика», управляющий директор Лаборатории дизайна Сбера.
Также был объявлен шорт-лист номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя».
Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.
В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:
в категории «КОМПАКТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:
- EXEED LX (рестайлинг)
- GAC GS3
- GEELY CITYRAY
- JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)
- JETOUR DASHING (полный привод)
в категории «СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:
- CHERY TIGGO 9
- GEELY PREFACE
- HONGQI HS3
- JAECOO J8
- JETOUR T2
в категории «БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:
- CHANGAN CS95
- DONGFENG DFSK ix7
- GAC M8 (минивэн)
- M-HERO
- SOUEAST S09
в категории «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ГИБРИД»:
- AITO SERES M9
- EVOLUTE i-SPACE
- LADA E-LARGUS
- WEY 80 (минивэн)
в категории «КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ»:
- ГАЗ Соболь NN 4х4
- AVIOR V90
- FOTON S35
- JAC T9
- SOLLERS ST8
в категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ»:
- АВТОВАЗ
- CHERY
- EXEED/EXLANTIX
- GEELY
- HAVAL
- KGM
В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации «ТОП-5 АВТО» – «ЛУЧШИЙ ПРЕСС-ПАРК АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Он формируется на основе объективной информации – результатов ежегодного исследования пресс-парков, проводимого партнером премии компанией KOTTLER (КОТТЛЕР). Пять лучших компаний по результатам исследования стали нашими финалистами:
- GEELY / KNEWSTAR
- CHERY
- EXEED
- CHANGAN
- BESTUNE / JETTA
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