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  • Обновлён кроссовер Forthing T5 Evo от Dongfeng, который недавно стал доступен в России

Обновлён кроссовер Forthing T5 Evo от Dongfeng, который недавно стал доступен в России

26.05.2023 58 0 0

Китайскому паркетнику подправили дизайн экстерьера, кроме того, ему отрядили новую версию полуторалитровой «турбочетверки».

В России марка Forthing (она же Fengxing в КНР), коей владеет концерн Dongfeng, только начинает свою деятельность, и речь не о параллельном импорте: это полноценное официальное присутствие, причем у нас продажами занимается не местное подразделение Дунфэна, а импортер «Иксен Моторс Рус». Сейчас в РФ доступны две модели – кроссовер T5 Evo и минивэн Yacht. В Китае однообъемник дебютировал в прошлом году, так что ему обновки пока не светят. Паркетник же в строю с 2021-го, и на родине решили, что его пора освежить: модернизированный Forthing T5 Evo представили сегодня, 26 мая.

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Вообще, такой кросс объявлен особой версией с «фамилией», которую с китайского можно перевести как Hurricane. При этом у нового исполнения несколько комплектаций, то есть не исключено, что со временем «особый» паркетник вытеснит прежний T5 Evo. Как бы то ни было, модели передали «личико»: кроссовер получил новый передний бампер, также заменили радиаторную решетку – она теперь с горизонтальными плашками. Кроме того, спереди появились хромированные вставки, объединяющие отдельные вытянутые ходовые огни с блоками основных фар (у дорогих вариантов оптика – диодная). Другим сделали и задний бампер. К слову, некоторые китайские профильные СМИ решили, будто T5 Evo стал похож на Lamborghini Urus.

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Из-за нового обвеса длина выросла на 30 мм до 4595 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2715 мм.

В салоне установили «спортивные» кресла, плюс поменяли материалы отделки. Как и прежде, кроссовер имеет табло, усеченный руль, круглые дефлекторы обдува и двухэтажный центральный тоннель. Китайцы пишут, что начальные комплектации лишились части оборудования, которое есть у «простых» версий дореформенного T5 Evo. Топовому же кроссоверу с новым дизайном положены вентиляция водительского кресла (оно еще и с функцией массажа), панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и прочие электронные ассистенты.

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Forting T5 Evo Hurricane предложен с той же бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (197 л.с.), что и исходный паркетник. Но при этом у мотора две версии: с максимальным крутящим моментом 285 или 300 Нм (у «просто» T5 Evo младший вариант). Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний. Заявлено, что T5 Evo Hurricane с новой версией турбомотора наберет первую «сотню» за 8,8 секунды (с прежним движком – за 9,5 секунды).

Исходный Forthing T5 Evo. Такой кроссовер сегодня продают в России
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Исходный Forthing T5 Evo. Такой кроссовер сегодня продают в России
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Исходный Forthing T5 Evo. Такой кроссовер сегодня продают в России
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За паркетник с приставкой Hurricane сейчас просят 14 100 – 19 800 долларов. «Просто» T5 Evo стоит 14 700 – 19 300 долларов. В России же исходный паркетник обойдется минимум в 2 910 000 рублей (без учета акций).

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