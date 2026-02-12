Обновлён седан Proton S70 на базе Geely Emgrand: более мощный мотор и версия «под спорт»

Малайзийская компания Proton представила четырехдверку S70 нового модельного года. На смену турботройке пришел четырехцилиндровый турбомотор. Кроме того, топ-версия получила «спортивный» обвес.

Седан Proton S70 дебютировал в 2023 году. Как и многие другие актуальные модели марки, четырехдверка сделана на базе Geely, ведь малайзийская компания находится под контролем китайского холдинга. Донором для S70 стал Geely Emgrand предыдущего поколения (в России это сейчас Belgee S50). Так вот теперь седан Proton подвергли модернизации.

Обновленный Proton S70 1 / 2 Обновленный Proton S70 2 / 2

Главное – S70 достался новый двигатель. На смену бензиновой турботройке 1.5 (150 л.с., 226 Нм) от Geely пришел четырехцилиндровый турбомотор аналогичного объема, он тоже от китайской фирмы. Новый движок выдает 181 л.с. и 290 Нм. Как и раньше, седан доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. К слову, аналогичной турбочетверкой с прошлого года оснащается и компактный паркетник Proton X50 на базе Geely Coolray. Также напомним, что у прежнего исходного Эмгранда турбомотора нет.

Обновленный Proton S70

В остальном Proton S70 мало изменился. Базовый седан все так же имеет галогеновые фары, у оптики остальных трех версий теперь новая LED-начинка. Дорогим исполнениям достались 17-дюймовые диски другого дизайна (у версий попроще 16-дюймовые колеса). А еще топовый S70 теперь по умолчанию имеет «новый аэродинамический обвес» — с красными акцентами.

Топовый Proton S70 с новым обвесом 1 / 2 Топовый Proton S70 с новым обвесом 2 / 2

Как и прежде, в списке оборудования самого дешевого Proton S70 значатся: тканевая обивка, аналоговые приборы, кондиционер, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности, круиз-контроль. В следующей по старшинству комплектации появляются «кожа», климат-контроль и камера заднего вида.

Обновленный Proton S70 1 / 3 Обновленный Proton S70 2 / 3 Обновленный Proton S70 3 / 3

Предтоповый седан – это цифровая приборка, мультимедиа с планшетом диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. «Оспортивленный» седан вдобавок имеет люк в крыше и штатный видеорегистратор.

Обновленный Proton S70

Без учета акций цена обновленного Proton S70 начинается с отметки 73 800 ринггитов, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу.