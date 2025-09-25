Обновлён теряющий покупателей компакт Honda N-WGN

Компания Honda представила модернизированный кей-кар N-WGN. Переделывать экстерьер не стали, а вот в салоне есть обновки. Кроме того, улучшено оснащение и добавлены две особые версии.

В актуальном, втором по счету поколении кей-кар Honda N-WGN пребывает с 2019 года. Поначалу маленький хэтч в ретро-стиле пришелся по нраву японцам, но затем продажи поползли вниз. В 2024-м было реализовано 33 537 единиц, что на 11% меньше, чем в 2023 году. А по итогам января-августа 2025-го спрос упал на 14% до 19 433 экземпляров. И вот на этом фоне Хонда выпустила обновленный N-WGN.

Это не полноценный рестайлинг, а лишь легкая модернизация: менять дизайн экстерьера компания не стала. Напомним, традиционно для Японии у кей-кара два варианта внешности – стандартный, он же более спокойный, и «молодежный», то есть более агрессивный. Вторая версия носит «фамилию» Custom.

Самая дешевая комплектация упразднена, при этом гамму пополнили сразу два особых исполнения. У стандартного Honda N-WGN появился вариант Fashion Style, его фишки – выполненные в светло-бежевом цвете корпуса зеркал и ручки дверей, а также оригинальные колпаки колес. Honda N-WGN Custom обрел спецверсию Black Style с черным декором: потемнели вставки на радиаторной решетке, окантовка противотуманок, зеркала, диски и расположенные на багажной двери шильдики.

В салоне всей серии заменили руль – он теперь двухспицевый вместо трехспицевого. А вместо аналоговых приборов установили 7-дюймовый экран. Как и прежде, за мультимедиа-систему придется доплатить.

Еще улучшена безопасность. Уже в базе модель отныне имеет не только задние, но и передние датчики парктроника, плюс доработана система автоторможения.

Вся техника прежняя. Honda N-WGN и N-WGN Custom оснащаются трехцилиндровым 660-кубовым атмосферником мощностью 58 л.с., для «молодежного» кей-кара также предусмотрена его турбированная версия на 64 л.с. Моторы сочетаются вариатором, компакт доступен как с передним, так и с полным приводом.

Стандартный обновленный Honda N-WGN стоит от 1 576 300 йен (около 896 000 рублей по текущему курсу), спецверсия Fashion Style обойдется минимум в 1 675 300 йен (952 000 рублей). Цена модернизированного N-WGN Custom стартует с отметки 1 794 100 йен (1,02 млн рублей), вариант Black Style стоит от 1 860 100 йен (1,06 млн рублей).