Рестайлинг ×

Обновлён теряющий покупателей компакт Honda N-WGN

25.09.2025 86 0 0

Компания Honda представила модернизированный кей-кар N-WGN. Переделывать экстерьер не стали, а вот в салоне есть обновки. Кроме того, улучшено оснащение и добавлены две особые версии.

В актуальном, втором по счету поколении кей-кар Honda N-WGN пребывает с 2019 года. Поначалу маленький хэтч в ретро-стиле пришелся по нраву японцам, но затем продажи поползли вниз. В 2024-м было реализовано 33 537 единиц, что на 11% меньше, чем в 2023 году. А по итогам января-августа 2025-го спрос упал на 14% до 19 433 экземпляров. И вот на этом фоне Хонда выпустила обновленный N-WGN.

Honda N-WGN
1 / 3
Honda N-WGN
2 / 3
Honda N-WGN
3 / 3

Это не полноценный рестайлинг, а лишь легкая модернизация: менять дизайн экстерьера компания не стала. Напомним, традиционно для Японии у кей-кара два варианта внешности – стандартный, он же более спокойный, и «молодежный», то есть более агрессивный. Вторая версия носит «фамилию» Custom.

Honda N-WGN Custom
1 / 2
Honda N-WGN Custom
2 / 2

Самая дешевая комплектация упразднена, при этом гамму пополнили сразу два особых исполнения. У стандартного Honda N-WGN появился вариант Fashion Style, его фишки – выполненные в светло-бежевом цвете корпуса зеркал и ручки дверей, а также оригинальные колпаки колес. Honda N-WGN Custom обрел спецверсию Black Style с черным декором: потемнели вставки на радиаторной решетке, окантовка противотуманок, зеркала, диски и расположенные на багажной двери шильдики.

Honda N-WGN Fashion Style
1 / 4
Honda N-WGN Custom Black Style
2 / 4
Honda N-WGN Custom Black Style
3 / 4
Honda N-WGN Custom Black Style
4 / 4

В салоне всей серии заменили руль – он теперь двухспицевый вместо трехспицевого. А вместо аналоговых приборов установили 7-дюймовый экран. Как и прежде, за мультимедиа-систему придется доплатить.

Honda N-WGN
1 / 3
Honda N-WGN
2 / 3
Honda N-WGN
3 / 3

Еще улучшена безопасность. Уже в базе модель отныне имеет не только задние, но и передние датчики парктроника, плюс доработана система автоторможения.

Honda N-WGN Custom
1 / 3
Honda N-WGN Custom
2 / 3
Honda N-WGN Custom
3 / 3

Вся техника прежняя. Honda N-WGN и N-WGN Custom оснащаются трехцилиндровым 660-кубовым атмосферником мощностью 58 л.с., для «молодежного» кей-кара также предусмотрена его турбированная версия на 64 л.с. Моторы сочетаются вариатором, компакт доступен как с передним, так и с полным приводом.

Стандартный обновленный Honda N-WGN стоит от 1 576 300 йен (около 896 000 рублей по текущему курсу), спецверсия Fashion Style обойдется минимум в 1 675 300 йен (952 000 рублей). Цена модернизированного N-WGN Custom стартует с отметки 1 794 100 йен (1,02 млн рублей), вариант Black Style стоит от 1 860 100 йен (1,06 млн рублей).

хэтчбек Япония авторынок новинки рестайлинг Honda
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed Exlantix ES подойдет вам идеально? Владельцы и покупатели электромобилей – это, как правило, люди, стремящиеся быть на острие технического прогресса. Они прекрасно знают, чего они хотят от машины и какие опции она может предл... 55 0 0 25.09.2025
Статьи / Практика Дёргается, троит, потеет и не тормозит: почему осенью машина жалуется на здоровье Стоит только наступить осени, как любой порядочный человек начинает хандрить. То ОРВИ, то грипп, то приступ ревматизма… А у самых тонких натур настроение становится таким, что хочется заверн... 464 0 1 24.09.2025
Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 2558 2 0 22.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9600 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8601 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6906 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
10 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
6 Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия?
5 Обновлённый Mercedes-Maybach GLS 600: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings