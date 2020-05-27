Обновлённая BMW 6 Series GT: купеобразный лифтбек не стали подключать к розетке

«Шерстёрка» BMW сегодня — это, по сути, «пятёрка» с кузовом лифтбек, а потому рестайлинг обе модели пережили синхронно, вот только изменений у «шестёрки» меньше.

Шестая серия — самая непонятная в линейке BMW. Когда то в неё входили большие купе, кабриолет и купеобразный седан, но эту троицу при смене поколений проиндексировали до восьмой серии, а в «шестёрки» записали хэчтбек G32 на базе «пятёрки» G30 (индекс G31 закреплён за универсалом). Ходили слухи, что основной «шестёркой» в перспективе станет некое экстремальное купе, способное стать полноценным конкурентом Porsche 911, но пока такой машины в продуктовой линейке нет. Что до лифтбека, то в предыдущем поколении (F07) он относился к 5 Series, имел тяжеловатый на вид кузов с безрамочными дверями и двухсекционную багажную дверь, подсмотренную у Skoda Superb второго поколения. Кузов G32 визуально легче, но уже с обычной цельной пятой дверью.

С момента дебюта в 2017 году «шерстёрка» разошлась по миру тиражом более 50 тысяч экземпляров, что на порядок меньше результата продаж «пятёрки» G30/G31 (более 600 тысяч с момента старта). В России в прошлом году 6 Series GT нашла 1092 покупателя, тогда как седан 5 Series — 7282 (универсал в нашей стране официально не представлен). То есть 6 Series Gran Turismo — это нишевая модель с довольно невнятной концепцией (у «трёшки», кстати, тоже раньше была подобная модификация, но из-за малого спроса при смене поколений её упразднили). Если есть потребность в большей вместительности, то целесообразнее взять универсал или кроссовер Х5, оба практичнее и вместе с тем элегантнее. Любителям безрамочных дверей можно смело сватать «восьмёрку», а «шестёрка» — этот так, ни рыба ни мясо. В общем, мы бы не удивились, если бы после рестайлинга «пятёрки» родственная 6 Series GT исчезла из модельной линейки, но BMW всё же решила её сохранить и представила сегодня обновлённую версию.



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Лифтбеку полностью перекроили передок, при этом у него нет ни одной общей детали с «пятёркой». Фары стали поуже, обзавелись L-образными секциями дневных ходовых огней и опциональным лазерным дальним светом. Фирменные ноздри укрупнились и стали более рельефными. Прорези воздуховодов в переднем бампере уменьшились в размерах, но стали более сложносочинёнными. Видимых изменений в оформлении кормы мы вообще не обнаружили, хотя производитель утверждает, что они есть. Выхлопные патрубки теперь имеют безальтернативную трапециевидную форму. Изменился дизайн 19- и 20-дюймовых колёсных дисков.



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Из салона исчезло подобие аналогового щитка приборов — теперь только фирменное цифровое табло. У руля изменены комбинации сервисных клавиш на спицах. Мультимедийная система обзавелась новой операционной системой BMW 7.0. Центральную консоль зачем-то залили чёрным глянцем — материал сам по себе сомнительный, а в зоне селектора АКП он наиболее подвержен порче, быстро покрывается царапинами и мутнеет. В виде опций предлагаются четырёхзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, шторки на окнах и высококлассная аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.



Объём багажника варьируется от 600 до 1800 л.

В Россия обновлённая 6 Series GT будет предлагаться в четырёх модификациях (две дизельные и две бензиновые): 620d (190 л.с., 400 Нм), 630d (249 л.с., 620 Нм), 630i (249 л.с., 400 Нм), 640i (340 л.с., 450 Нм). Топовый мотор V8 «шестёрке» не положен. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод xDrive ставится по умолчанию на все версии кроме 630i. В базе — самовыравнивающася задняя пневмоподвеска. За доплату — активная подвеска с системой подавления кренов.



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В Европе линейка двигателей шире на одну позицию, при этом все моторы отныне снабжены гибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора, выходные характеристики немного отличаются от российских: 620d (190 л.с., 400 Нм), 630d (286 л.с., 650 Нм), 640d (340 л.с., 700 Нм), 630i (258 л.с., 400 Нм), 640i (333 л.с., 450 Нм). Plug-in гибридных версий, как у родственной «пятёрки», для 6 Series GT не предусмотрено.



На рынок обновлённая «шестёрка» выйдет одновременно с «пятёркой», то есть в июле этого года. Цены будут начинаться с отметки 4 290 000 рублей (сейчас — от 4 160 000 рублей).