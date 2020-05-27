Обновлённая BMW 6 Series GT: купеобразный лифтбек не стали подключать к розетке

Шестая серия — самая непонятная в линейке BMW. Когда то в неё входили большие купе, кабриолет и купеобразный седан, но эту троицу при смене поколений проиндексировали до восьмой серии, а в «шестёрки» записали хэчтбек G32 на базе «пятёрки» G30 (индекс G31 закреплён за универсалом). Ходили слухи, что основной «шестёркой» в перспективе станет некое экстремальное купе, способное стать полноценным конкурентом Porsche 911, но пока такой машины в продуктовой линейке нет. Что до лифтбека, то в предыдущем поколении (F07) он относился к 5 Series, имел тяжеловатый на вид кузов с безрамочными дверями и двухсекционную багажную дверь, подсмотренную у Skoda Superb второго поколения. Кузов G32 визуально легче, но уже с обычной цельной пятой дверью.
С момента дебюта в 2017 году «шерстёрка» разошлась по миру тиражом более 50 тысяч экземпляров, что на порядок меньше результата продаж «пятёрки» G30/G31 (более 600 тысяч с момента старта). В России в прошлом году 6 Series GT нашла 1092 покупателя, тогда как седан 5 Series — 7282 (универсал в нашей стране официально не представлен). То есть 6 Series Gran Turismo — это нишевая модель с довольно невнятной концепцией (у «трёшки», кстати, тоже раньше была подобная модификация, но из-за малого спроса при смене поколений её упразднили). Если есть потребность в большей вместительности, то целесообразнее взять универсал или кроссовер Х5, оба практичнее и вместе с тем элегантнее. Любителям безрамочных дверей можно смело сватать «восьмёрку», а «шестёрка» — этот так, ни рыба ни мясо. В общем, мы бы не удивились, если бы после рестайлинга «пятёрки» родственная 6 Series GT исчезла из модельной линейки, но BMW всё же решила её сохранить и представила сегодня обновлённую версию.
Лифтбеку полностью перекроили передок, при этом у него нет ни одной общей детали с «пятёркой». Фары стали поуже, обзавелись L-образными секциями дневных ходовых огней и опциональным лазерным дальним светом. Фирменные ноздри укрупнились и стали более рельефными. Прорези воздуховодов в переднем бампере уменьшились в размерах, но стали более сложносочинёнными. Видимых изменений в оформлении кормы мы вообще не обнаружили, хотя производитель утверждает, что они есть. Выхлопные патрубки теперь имеют безальтернативную трапециевидную форму. Изменился дизайн 19- и 20-дюймовых колёсных дисков.
Из салона исчезло подобие аналогового щитка приборов — теперь только фирменное цифровое табло. У руля изменены комбинации сервисных клавиш на спицах. Мультимедийная система обзавелась новой операционной системой BMW 7.0. Центральную консоль зачем-то залили чёрным глянцем — материал сам по себе сомнительный, а в зоне селектора АКП он наиболее подвержен порче, быстро покрывается царапинами и мутнеет. В виде опций предлагаются четырёхзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, шторки на окнах и высококлассная аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.
В Россия обновлённая 6 Series GT будет предлагаться в четырёх модификациях (две дизельные и две бензиновые): 620d (190 л.с., 400 Нм), 630d (249 л.с., 620 Нм), 630i (249 л.с., 400 Нм), 640i (340 л.с., 450 Нм). Топовый мотор V8 «шестёрке» не положен. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод xDrive ставится по умолчанию на все версии кроме 630i. В базе — самовыравнивающася задняя пневмоподвеска. За доплату — активная подвеска с системой подавления кренов.
В Европе линейка двигателей шире на одну позицию, при этом все моторы отныне снабжены гибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора, выходные характеристики немного отличаются от российских: 620d (190 л.с., 400 Нм), 630d (286 л.с., 650 Нм), 640d (340 л.с., 700 Нм), 630i (258 л.с., 400 Нм), 640i (333 л.с., 450 Нм). Plug-in гибридных версий, как у родственной «пятёрки», для 6 Series GT не предусмотрено.
На рынок обновлённая «шестёрка» выйдет одновременно с «пятёркой», то есть в июле этого года. Цены будут начинаться с отметки 4 290 000 рублей (сейчас — от 4 160 000 рублей).
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"модель с довольно невнятной концепцией" - после этих слов становится очевидно, что единственное невнятное в этой статье это автор. Так что смотрим фото и техданные и сами делаем свои выводы, не обращая внимания на буквы, зря использованные человеком, ни разу не сидевшим за рулем 6ГТ. От этого и многочисленные ляпы, но в уважаемому издании есть редактор, и не будем ему ни мешать, ни помогать, вдаваясь в детали (щиток, глянец, 3гт, 911 и тд).
Но бог с ним с горе-автором, о дизайне:
рестайлинг скорее неоднозначный: задняя часть от классики 2010-х, рожденной на ф10 и так и не превзойденной ни одной моделью до появления нового поколения трешки, а перед как раз от этого самого нового поколения. Как то это несуразно.
Ждал выхода рестайлинга, но все же куплю дорестайл принципиально даже если будет без скидок.
Гибрид мог стать единственным аргументом за покупку рестайла, но его нет. И все же спасибо BMW, что не сильно испортили автомобиль)
Главный и безошибочный признак горе-комментатора - переход на личности, домыслы (ни разу не сидел за рулём, ага-ага) и неспособность внятно выразить, с чем он конкретно не согласен. Образцовый провал.