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Обновлённая Hyundai Sonata дебютировала в США с полным приводом

31.08.2023 99 3 0

Полноприводная трансмиссия HTRAC будет предлагаться для Hyundai Sonata только в сочетании с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», спортивная версия N Line по-прежнему довольствуется передним приводом.

У себя на родине обновлённая Hyundai Sonata справила премьеру ещё весной и тогда же поступила в продажу, а вчера была рассекречена версия для рынка США, который был и остаётся для Сонаты одним из ключевых, несмотря на то, что многие местные марки решили покинуть сегмент бизнес-седанов и сосредоточиться на кроссоверах. В первой половине текущего года продажи Hyundai Sonata в США составили 27 334 шт., что на 39% больше, чем было в январе-июне 2022 года, но до лидера сегмента Toyota Camry корейскому седану пока далеко: «японец» в первом полугодии разошёлся в США тиражом 150 742 шт. (+11%). Наличие полноприводной модификации будет одним и конкурентных преимуществ Сонаты.

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По части дизайна никаких существенных отличий американской обновлённой Сонаты от южнокорейской нет, интерьеры тоже идентичные. Напомним, что рестайлинг у нынешней Сонаты вышел радикальным: полностью перекроены передок и корма, а в салоне появилась новая передняя панель с изогнутым двухэкранным табло без козырька (каждый экран имеет диагональ 12,3 дюйма), бортовое программное обеспечение теперь можно обновлять «по воздуху».

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Из гаммы силовых агрегатов американской Сонаты исчез 1,6-литровый бензиновый турбомотор, базовым двигателем остался 2,5-литровый «атмосферник» (194 л.с., 245 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Только в сочетании с 2,5-литровым мотором вместо переднего привода можно выбрать хорошо знакомую по кроссоверам Hyundai систему полного привода HTRAC с муфтой отбора мощности на задние колёса. В стандартный набор ездовых режимов (Normal, Smart, Sport, Custom) добавлен зимний (Snow).

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Спортивная Sonata N Line по-прежнему оснащается 2,5-литровым бензиновым турбомотором (294 л.с., 422 Нм) и 8-ступенчатым автоматом типа DCT (c двумя сцеплениями), который передаёт всю мощность на передние колёса.

В строю осталась и переднеприводная гибридная версия с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» (152 л.с., 188 Нм), электромотором (52 л.с., 205 Нм) и 6-ступенчатым «автоматом», максимальная совокупная мощность гибридной силовой установки — 195 л.с.

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У американских дилеров обновлённая Sonata появится ближайшей весной, цены пока не объявлены, дорестайлинговый седан пока ещё доступен для заказа по цене от 25 450 долларов.

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3 комментария
31.08.2023 17:08
Петя Иванов

Наличие полноприводной модификации будет одним и конкурентных преимуществ Сонаты

Не будет. У Камри в США с 2020 года есть такая версия. Тоже 2.5 л. Кишки от Рав4

31.08.2023 18:13
Андрей Ежов

А Вы зайдите на американский сайт Тойоты, посмотрите: нет у Камри больше полного привода - вероятно потому, что он есть у седана Crown.

31.08.2023 17:19
Gennadii

Её рисовали китайцы или их всех рисуют один и тот же мастер(дизайнер)??? У их всех отсутствует воображение??? Им не впадло всем рисовать одно и тоже ??? Даже и мировым брендам. Уже голова болит от однообразия. Можно уже даже не выбирать машины , взял зашёл купил любую всё равно одно и тоже. Скучно и Печально.

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