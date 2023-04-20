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  • Обновлённая Hyundai Sonata выходит на рынок: пока без полного привода

Обновлённая Hyundai Sonata выходит на рынок: пока без полного привода

20.04.2023 57 0 0

На домашнем рынке преобразившаяся «четырехдверка» представлена с прежней техникой, при этом «оспортивленный» вариант теперь доступен с несколькими моторами на выбор.

Дизайн рестайлинговой Sonata компания Hyundai раскрыла в марте, и в том же месяце провели публичный показ: он прошел на автосалоне в Сеуле. К слову, в Корее модель обзавелась «фамилией» — The Edge. Теперь же на родине марки объявлены цены и комплектации, местные дилеры начали принимать заказы. Но сначала снова пробежимся по основным изменениям.

Седан сменил имидж, причем радикально. Соната получила иные радиаторную решетку и бамперы, новые фары установили ниже, чем у дореформенной модели, вдобавок над ними отныне красуется единая диодная полоска – как у старшего седана Hyundai Grandeur и нового Соляриса. Задние фонари тоже заменили. В строю осталась и «подогретая» версия N Line, ее фишки – более агрессивный обвес и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

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После рестайлинга длина корейской Hyundai Sonata выросла на 10 мм до 4910 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2840 мм. Модели положены 16-, 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

В  салоне – изогнутое табло, новые руль, передняя панель и блок климат-контроля. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок.

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Корейцам преобразившаяся Hyundai Sonata предложена с прежней техникой. В гамму стандартного седана входят бензиновые «атмосферник» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 л.с.), плюс газовый двигатель 2.0 LPG (146 л.с.). Двухлитровые моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», турбодвижок работает в паре с 8АКП. Модель также бывает в виде гибрида с установкой на основе  двигателя 2.0, совокупная отдача – 195 л.с. 

Обновленная Hyundai Sonata N Line
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Обновленная Hyundai Sonata N Line
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Обновленная Hyundai Sonata N Line
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Обновленная Hyundai Sonata N Line
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Обновленная Hyundai Sonata N Line
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Версия N Line сохранила турбомотор 2.5 T-GDI (290 л.с.) и восьмиступенчатую роботизированную коробку, при этом «подогретый» седан теперь можно купить и с двигателями 2.0 и 1.6 T-GDI от обычной Сонаты. Как и прежде, в Корее «четырехдверка» представлена исключительно с передним приводом. Между тем ранее шпионы поймали замаскированный прототип с обозначением 4WD: скорее всего, полный привод появится у американской Sonata (ее премьера еще впереди).

На домашнем рынке рестайлинговая Соната доступна в четырех комплектациях (включая N Line). «В базе» есть девять подушек безопасности, мультимедиа-система, простой кондиционер, подогрев руля и передних кресел, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В арсенале дорогих версий значатся климат-контроль, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и расширенный комплекс ассистентов.

Цена стандартной обновленной Hyundai Sonata The Edge начинается с отметки в 21 000 долларов, «подогретый» седан N Line стоит от 27 300 долларов, гибрид обойдется минимум в 25 000 долларов.

До других стран модернизированная «четырехдверка» должна добраться позже в этом году. В Россию же такую Сонату, вероятно, будут поставлять только по схеме параллельного импорта.

Тем временем к рестайлингу готовится и родственный Hyundai Sonata седан Kia K5.

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